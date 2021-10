Otro semáforo que no sirve…  

Algo pasa en la capital tamaulipeca, y en muchos municipios del Estado, que los semáforos se están descomponiendo de un tiempo a la fecha, parece poca cosa, dicen que es un daño menor comparado a tener la basura en las calles, las fugas de agua, drenaje y quizá tengan razón, pero no dejan de ser importantes.

Me explico, un semáforo en mal funcionamiento significa choques, percances de otro tipo y, a veces, hasta perder un día de escuela o de trabajo por el retraso de las unidades de transporte que implica llegar tarde y los regresen.

Pero vaya, los problemas en ese aspecto apenas comienzan, con las lluvias, truenos y relámpagos de este frente frío que paso se hicieron visibles, entonces, el llamado solo es para prevenir, a tener en los almacenes los materiales que utilizan los mismos para que no duren tantas horas o días sin funcionar.

A lo que nos referimos del semáforo que no sirve es al del Covid y es que, no me dejará mentir, se parece mucho a las aguas que vendía el chavo del ocho que decía eran de limón, parecían de Jamaica, aunque sabían a tamarindo, así estamos ahora, con el semáforo de salud, dicen es verde para la federación mientras para el Estado a veces rojo, naranja, amarillo o verde, lo que confunde y si, también conlleva riesgos.

Vaya, un verde como lo pone el gobierno de Andrés Manuel significa que se acaban las restricciones, la gente se confía porque cree ya no pasa nada y pueden regresar los contagios, ejemplos, pues ha de saber que el grueso de la población piensa que podrá ir a la feria sin riesgo alguno y, la realidad, es que no hay condiciones para ello.

Así como resulta peligroso que un semáforo de crucero falle, lo es que la señalización de Covid parezca se maneja a placer, eso de que aparezca un día de un color y al siguiente de otro, o que los gobiernos, el estatal y el federal, no se pongan de acuerdo en el mismo porque confunden, poque pueden llevar a la gente al matadero.

Y qué podemos hacer, pues lo mismo en ambos casos, si un semáforo de crucero no sirve, tome sus precauciones, no avance hasta que no tenga la seguridad de hacerlo sin riesgos, y con el del Covid igual, no salga de su casa de no ser necesario y, si lo hace, que sea cuando este seguro con el cubrebocas, lavado de manos y uso de gel.

En resumen, tenemos otro semáforo que no sirve y como que ya es tiempo de exigir a las autoridades que lo arreglen y sean más claros con el pueblo para que nuestra gente ya no se contagie de un virus que todavía nos está matando a mucha gente y enfermando a más…

CONFIRMA TRIBUNAL COLEGIADO SENTENCIA POR FEMINICIDIO A ASESINO DE ESPAÑOLA… La Sala Colegiada Penal, atendiendo los lineamientos del amparo otorgado al esposo de la española, Pilar Garrido Santamans, ratificó la condena de 47 años de prisión en contra de Jorge “F” por feminicidio.

Como lo solicitó el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y del Trabajo del Décimo Noveno Circuito, se demostró que los abogados del condenado que lo asistieron en la audiencia de juicio oral son profesionales en derecho; y que las pruebas ofrecidas en el juicio son suficientes para acreditar su responsabilidad en el asesinato de la española reafirmando la condena por el delito.

Recordará que este asesinato llamó la atención en México y el extranjero, causó mucha polémica, y trascendía que iba ganando amparos el acusado más por el tema de forma que de fondo por lo que la sentencia viene a calmar la situación luego de que quedó firme lo que de una u otra manera respalda el trabajo en materia de administración y procuración de justicia en el Estado.

A DIOS ROGANDO Y CON EL MAZO DANDO… Luego de su gira para promocionar sus posibilidades de ser candidato a gobernador, el Senador Américo Villarreal regresó al senado donde le aprobaron por unanimidad un dictamen que era el proyecto para reformar la Ley General de Salud, a fin de que la prueba del tamiz en recién nacidos se integre a la Cartilla Nacional de Vacunación.

El senador Américo Villarreal Anaya, presidente de la Comisión de Salud, autor de la propuesta aprobada, destacó que la información del tamiz neonatal en la Cartilla Nacional de Vacunación reforzará la estrategia nacional de salud y contribuirá a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, que buscan poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y de niños menores de cinco años.

«Se trata de ampliar el alcance de estas cartillas para dar garantías de un mejor esfuerzo de protección a la infancia, al incluir pruebas de tamizaje como medidas de prevención y detección temprana de enfermedades, al igual que el éxito alcanzado en los esquemas de vacunación”, expresó el senador tamaulipeco.

El dictamen impulsado por Villarreal Anaya recibió el respaldo de la senadora Audelia Villarreal Zavala, del PAN, quien expresó que esta acción representará un avance trascendental en materia de salud pública para México, “necesitamos reforzar esfuerzos en la medicina preventiva que representan los tamices neonatales, para tener niñas y niños sanos”.

De igual forma, la senadora Nuvia Mayorga Delgado, del PRI, apuntó que, con el registro del tamiz en la Cartilla Nacional de Vacunación, los padres podrán conocer la información y prevenir enfermedades en sus hijos recién nacidos.

El TRUCO TAMPOCO PARA… Y ahora es el priista Alejandro Guevara Cobos, quien públicamente se reconoce como parte de este movimiento Todos por Tamaulipas que apoya las aspiraciones de ser candidato de César Verástegui, El Truco, y exhortó a la ciudadanía a comprometerse con este proyecto.

“Vamos todos, vamos juntos desde Tamaulipas a mandar un mensaje, que Tamaulipas con un buen líder, es referente de triunfo” y destacó que la única ideología que debe unirnos es el compromiso de refrendar que, Tamaulipas es para los tamaulipecos.

VA RECTOR ELECTO DE LA UAT A MATAMOROS… El C.P. Guillermo Mendoza Cavazos, Rector Electo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), presentó a la comunidad académica y estudiantil de Matamoros el proyecto que ha contemplado para la gestión que encabezará en la máxima casa de estudios durante la gestión rectoral de 2022-2025.

En el inicio de su agenda de trabajo efectuada este martes 19 de octubre, el recién electo rector sostuvo una serie de reuniones en la Facultad de Medicina e Ingeniería en Sistemas Computacionales (FMEISC) de Matamoros, acompañado por el director del plantel, Dr. Pedro Luis Mendoza Múzquiz.

En su visita a la FMEISC, hizo un recorrido por las diversas instalaciones donde constató los planes de crecimiento en infraestructura y fortalecimiento académico en las carreras de medicina e ingeniería en sistemas computacionales que aquí se imparten.

Más tarde se trasladó a la Unidad Académica Multidisciplinaria Matamoros-UAT, en donde se reunió con la comunidad estudiantil y docente de las carreras de enfermería, psicología y la licenciatura de seguridad, salud y medio ambiente, acompañado del director del plantel, Dr. Gustavo Gutiérrez Sánchez.

En ambas instituciones, abordó temáticas con la planta docente, en lo relacionado a proyectos de fortalecimiento, de diagnóstico e indicadores académicos. Y en un estrecho diálogo con estudiantes, se trataron temas en lo relacionado a proyectos de formación integral en materia de actividad deportiva y cultural, cursos de idiomas, congresos y eventos académicos, así como iniciativas de emprendedores, desarrollo de habilidades, servicio social y prácticas, entre otros temas.