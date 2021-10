El “destape de El Truco”

* Como muchos lo quieren ver

* Noé, resultados y trabajo constante

* En Ocampo alcalde chambea duro

* DIF Mante, para los que más lo necesitan

Este próximo sábado, a las 12 del día, en la capital del Estado, teniendo como cede el Polyforum, se tiene programado una reunión con más de 10 mil almas de todo el Estado, según nos comentan, que van a manifestarle su apoyo a «El Truco», para que sea el próximo candidato del Partido Acción Nacional, y de una posible alianza al Gobierno de Tamaulipas.

Seguramente, ese día veremos a un Truco cercano a la gente, a sus miles de amigos, y de amigas que le apoyan, gozoso de estar entre las multitudes y listos para llevarlo a la gubernatura en el 2022, Por lo pronto ya hay slogan de campaña y una maquinaria electoral, rugiendo, muy bien aceitada.

CÉSAR VERÁSTEGUI, Es uno de los nombres que ha sido mencionado con más fuerza como posible precandidato del Partido Acción Nacional (PAN) al Gobierno de Tamaulipas. En círculos políticos de la capital del estado se habla ya, de que incluso encabezaría una alianza con el PRD y el PRI, donde además, se estarían agregando liderazgos regionales de MORENA, del PT, del Verde Ecologista y hasta del Movimiento Ciudadano.

El caldero panista está que hierve. La maquinaria del PAN, fiel al procedimiento de cada proceso electoral que se avecina prepara el camino del “destape”.

Pero nada es casual. Todo pudiera ser parte de una estrategia elaborada y ordenada a oponerla en marcha desde los altos círculos del poder estatal. Se trata en el fondo de ir creando las condiciones para el gran momento esperado entre la clase política, pero también entre la Sociedad.

De cualquier forma, lo que suceda con el secretario general de gobierno para este próximo fin de semana, será un mensaje claro. En el juego de los panistas por el “destape” que viene, está Tamaulipas. Si efectivamente se confirma que “El Truco” será el Bueno, los reflectores en el estado iluminarán su ruta política de ahora en delante, puesto que veremos la suma muy probable de GERARDO PEÑA FLORES, así como de CHUCHO NADER y de muchos politicos más apostándole a la unidad con la finalidad de estar fuertes y sólidos para enfrentar a quien resulte ser candidato o candidata de MORENA y de AMLO a la gubernatura que estará en juego el próximo año.

Los truquistas han empezado a sonar los tambores de «guerra», están decididos a ir por todo. Pero el epílogo lo escribirán los que deciden.

DEL ARCHIVERO…

MELCHOR BUDARTH BÁEZ, alcalde de Ocampo, Tamaulipas carga sobre sus espaldas una losa muy pesada: planear muy bien su agenda de trabajo para poder cumplir sus promesas de campaña con pocos recursos económicos, pues ya sabemos que el ex alcalde CHUY PUENTE y el ex tesorero ALFREDO BUDARTH aparte de que dejaron deudas, desorden administrativo y obras inconclusas cargaron hasta con el perico.

Aunque en realidad ese no es el mayor problema. El reto está en cumplir con las altas expectativas ciudadanas.

La gente del vergel tamaulipeco espera cosas buenas del nuevo gobierno municipal.

Quieren ver resultados, y saben que el alcalde MELCHOR les cumplirá.

Dentro de su plan municipal de desarrollo, incluye acercae primeramente el gobierno a las diferentes comunidades rurales y sectores poblacionales.

En campaña, el alcalde conoció las necesidades de su gente, pero lo más importante es que ya empezó a dar buenos resultados, pero no se confundan con quienes tratan de manipular cosas que no son.

Por ejemplo, existe gente muy valiosa que ha trabajado en administraciones anteriores que ahora repiten en este nuevo gobierno, pero lo hacen porque tienen trayectoria de servicio eficiente hacia la sociedad.

Vemos por ejemplo, a quien es el responsable de las finanzas municipales: ESDOM GUEVARA, con una gran trayectoria de buen gestor, honesto y responsable dentro del quehacer público.

Las acciones y los hechos de este nuevo gobierno en el llamado vergel tamaulipeco le pondrán la marca a su mandato.

Por lo pronto, le damos a conocer que el alcalde MELCHOR BUDARTH, acompañado de su esposa MARTHA URESTI MONTELONGO y miembros del Cabildo dio el banderazo para la construcción de un descanso en el panteón municipal y también la rehabilitación de la barda perimetral.

Esta obra será de gran beneficio para las familias Ocampenses, la cual se realizará con una inversión municipal y con el apoyo de la iniciativa privada.

En cuanto al futuro de CHUY PUENTE y de su ex tesorero está en chino, puesto que sus cuentas públicas siguen en investigación y bajo seria auditoría.

En cambio, otro alcalde que anda trabajando a rajatabla es el de Mante, NOÉ RAMOS FERRETIZ, quien desde el primer día de su gobierno se puso la camisa de trabajo bien puesta, se puso pilas y anda transformando esta urbe cañera.

Ya se ven los primeros cambios en tan solo poco más de diez que inició su gobierno muy cercano a la gente por cierto.

La mejora en el área de obras y servicios públicos es constante, la infraestructura de alumbrado público en todo el municipio va mejorando.

Por si eso fuera poco, el alcalde NOÉ puso en marcha este lunes la obra de pavimentación asfáltica y sustitución de tubería de drenaje sanitario en la calle Laurel entre Cano Manilla y Prolongación Tula en la colonia Burocrática de El Mante.

La semana pasada fue de mucho trabajo para el alcalde RAMOS FERRETIZ, ya que acompañado por integrantes de su gabinete, Cabildo y familias de la colonia Nacional Colectiva, dio el banderazo de la pavimentación asfáltica y sustitución de tubería de agua potable y drenaje sanitario, en la calle Álvaro Obregón en dicho sector popular, donde de igual forma puso en marcha la obra de pavimentación asfáltica y sustitución de tubería de agua potable y drenaje sanitario de la calle «Adolfo López Mateos», en la colonia Tamaulipas; las mismas acciones se harán en la calle «Francisco González Bocanegra».

El alcalde NOÉ RAMOS, dice que vienen cosas buenas para El Mante en todos los aspectos, que vienen muchas pavimentaciones, más y mejor alumbrado público, limpieza, bacheo y muchas otras acciones que tienen como finalidad, cambiarle el rostro a El Mante y lograr el verdadero desarrollo y bienestar de las familias. Sin duda es un alcalde que está dando resultados en corto, principalmente en lo básico.

Por último, y para concluir con esta columna, le comentamos que la presidenta del Sistema DIF El Mante, señora, SHEYLA PALACIOS DE RAMOS, recibió en las instalaciones del DIF al Licenciado, GUSTAVO ALBERTO REYES, así como el licenciado, IGNACIO MELCHOR MUÑOZ, coordinador del departamento de vinculación de la Universidad del Desarrollo Emprendedor (UDE) Mante.

En dicha reunión, se abordaron los temas de convenios de colaboración y vinculación entre ambas instituciones, con el fin de que los alumnos de este plantel educativo puedan realizar sus prácticas profesionales y su servicio social en las diversas áreas de la familia DIF El Mante.

La señora, SHEYLA PALACIOS DE RAMOS anda muy activa y dando cumplimiento a una serie de programas sociales que serán de mucho beneficio para quienes más lo necesitan.