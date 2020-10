¿Hasta con el PAN?

Con excepción del Partido Encuentro Solidario, el resto de los organismos políticos recibieron del Instituto Electoral de Tamaulipas, la constancia de acreditación que les permite participar en la próxima elección, en la que el seis de junio se elegirán alcaldes y diputados locales. Todavía este jueves, el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI EDGAR MELHEM SALINAS acudió a dicho organismo y recibió la acreditación. Se estima que en el resto de la semana hará lo propio ENOC PINEDA MORIN, como representante de Encuentro Solidario, para cerrar este capítulo de acreditación de partidos ante el organismo electoral. MELHEM adelantó que el Revolucionario Institucional podría ir en una alianza o coalición con otros partidos. Diremos que, con los que tradicionalmente iba en algún tipo de coalición, solamente el Verde Ecologista de México queda, si se toma en cuenta la desaparición de Nueva Alianza. Aun así, MELHEM no descarta ir en coalición hasta con el Partido Acción Nacional, aun cuando pudiera ser el enemigo a vencer en las próximas elecciones, aparte de Movimiento de Regeneración Nacional. Finalmente aún queda tiempo para que el Consejo Político Nacional del PRI avale, como lo hizo en Guerrero, la realización de alianzas o coaliciones para la contienda del próximo año, en laque insistimos, se va a elegir alcaldes y diputados locales, además de legisladores federales en los nueve distritos con que cuenta la entidad. Otros como Encuentro Solidario, aunque aducen que irán solos, los hermanos PINEDA MORIN – ENOC Y ABDIES- respectivamente, abren la posibilidad de repetir alianza con el Partido del Trabajo. Veremos qué pasa entre el PAN y Movimiento Ciudadano, que tras la decepción, con la postulación de XICOTENCATL GONZÁLEZ URESTI y el éxodo de MARIO RAMOS de MC al PAN, pudiera no haber lugar para ese tipo de participación en la próxima elección, aunque en política nada está escrito. Muchos se preguntarán ¿Podrá el PRI ir en alianza con el PAN? Desde luego que si, porque ambos quieren detener el avance que pudiera tener Movimiento de Regeneración Nacional y el mal gobierno que está ejerciendo desde la presidencia del país. No obstante, se ve difícil y lo más seguro, es que al menos del PRI preferirá ir solo, producto de los yerros políticos que han cometido el PAN y Morena, pero también del nulo trabajo que han desarrollado esos gobiernos y que de cierta forma, le beneficia al Revolucionario Institucional. MELHEM sabe que tanto el PAN como Morena no andan bien en cuanto a simpatías de la gente se requiere y por consecuencia, trataría de sacar provecho. Lo único que tendría que hacer, es postular a cuadros que representen una garantía de triunfo. Para ello, hay municipios que tienen de tres hasta cuatro prospectos y de los que sólo uno recibirá la encomienda.

LOS MANCHADOS

Todo parece indicar que en los próximos días el Gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA anunciará un especie de programa, encaminado a mejorar las condiciones que imperan en la Capital del Estado. Se estima que en el anuncio se hablará de una fuerte inversión, aparte de la que se aplica en la sectorización, cambio de válvulas, tubería y equipos de bombeo, porque alcanzará para mejorar las condiciones deplorables de las calles, embellecimiento de las áreas verdes, alumbrado público y hasta la entrega de camiones para recolectar la basura. La alcaldesa PILAR GÓMEZ LEAL recibirá este importante apoyo por parte del Gobernador y no pasará lo que resta del año para darnos cuenta del cambio. Por lo pronto ya están contratados 15 de los 40 millones de pesos que el Estado destinó para un programa de bacheo en esta Ciudad, que ojala no solo se quede esa inversión en calles y avenidas de la zona centro, sino que alcance a colonias de la parte alta de la Ciudad. En fin.