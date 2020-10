Si bien ya se había acomodado en la administración federal como representante de la Secretaría de Gobernación en Tamaulipas, el mismo sabía que no era lo suyo. Sin embargo, el tiempo le permitió irse dando cuenta de su verdadera vocación. Le hizo ver posiblemente, que su tarea no es estar atrás de un escritorio, sino más bien, andar cerca de la gente. Y ya se prepara para ello. ¿Desde dónde? Hay varias opciones y proyectos que bien pueden desencadenar en la próxima elección concurrente en Tamaulipas, en la que FELIPE GARZA NARVÁEZ puede ir por la alcaldía de Victoria, buscar ser diputado local por el distrito 14 o bien, en una cuarta ocasión e incluso, por la legislatura federal del quinto distrito con cabecera en la Capital del Estado. Hasta ahora, el ex de la Segob tiene una marca no superada por político alguno y difícilmente se ve que se la puedan hacer en el corto plazo, derivado de los cambios y paradigmas que se viven en el escenario político – electoral. Efectivamente, GARZA NARVÁEZ dejó la Segob, con la firme idea de analizar o valorar la posibilidad de volver a las urnas en las próximas elecciones. La política es su fuerte y, aun cuando se llegó a pensar que ya había colgado las intenciones de volver a participar en una elección constitucional, todo parece indicar que FELIPE está de regreso. Siempre lo hemos dicho, es un cuadro valioso, ahora para el proyecto de Movimiento de Regeneración Nacional, que con la sola intención de regresar al ruedo, podría generar inquietudes entre los que pensaban que se irían solos, pero que ahora tendrán la sombra de un político que ha hecho historia, al ser el único que bajo las siglas de un partido ha ganado tres veces una elección de diputado local, por el mismo distrito. Más aún, si se toma en cuenta que en cada una de esas contiendas, FELIPE incremento su votación. Podría ser la carta fuerte de Morena para la alcaldía, la diputación local por el distrito donde ha ganado tres veces o bien, a la legislatura federal. Eso es lo que analizará y decidirá en los próximos meses. Desde luego que a FELIPE le apasiona la política y le ilusiona la posibilidad de andar haciendo campaña, aun cuando los escenarios político electorales son totalmente diferentes a los que vivió. No obstante, eso no le quita el sueño, tomándose en cuenta que la mayor parte de la gente que hay en el distrito 14, lo recuerda y bien. Social, apapachador, carismático y dispuesto a dar respuesta a las necesidades de la gente. Para el Partido Acción Nacional podría ser un rival complicado, aun y colocándole cualquier cuadro político. Para el Revolucionario Institucional es un viejo conocido. Desde luego que el virtual regreso de GARZA NARVÁEZ dará lugar a una mejor competencia política por cualquiera de los tres cargos de elección popular que estarán en juego. Por lo pronto, FELIPE dijo que apenas analizaría esa y otras opciones. Así que por el momento, relax.

LOS MANCHADOS

Aunque en la política no existen las coincidencias, este lunes el Revolucionario Institucional mostró lo que pudiera considerarse como las cartas fuertes para la elección de diputado local, legislador federal y alcalde en la Capital del Estado. Y es que, el presidente del PRI en el Estado EDGAR MELHEM SALINAS habló de quienes lo acompañaron a una rueda de prensa con medios de comunicación, entre éstos ALEJANDRA CÁRDENAS CASTILLEJOS, la diputada federal MARIANA RODRIGUEZ MIER Y TERÁN, otro ex diputado federal ENRIQUE CÁRDENAS DEL AVELLANO, el que fuera diputado local CARLOS MORRIS, el líder del Partido y regidor en Victoria HORACIO REYNA DE LA GARZA. No se apareció ALEJANDRO ETIENNE vaya usted a saber por qué. De MAYRA OJEDA y EDGAR MELHEM no descartemos que vayan en el listado por la vía de representación proporcional. Son priistas con experiencia en anteriores elecciones constitucionales, cuadros que no obstante a las condiciones por las que atraviesa el PRI desde hace años, siguen trabajando en espera de una nueva oportunidad, que la podrían tener en el 2021. Lo único que falta, es decirles porqué cargo de elección popular van a competir. En fin.