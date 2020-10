Mero protocolo

Como era de esperarse, XICOTENCATL GONZÁLEZ URESTI no acudió a la sesión de Cabildo, en la que se daría lectura a su solicitud de licencia para separarse del cargo de presidente municipal de Victoria. Ya no hacía falta, toda vez que la decisión, estaba tomada. Todo parece indicar que su salida fue producto de una negociación. En radio pasillo se comenta que fue a cambio de irse a una subsecretaría de atención especializada, en la Secretaría de Salud y una eventual candidatura. La segunda estaría por verse, a menos de que el Partido Acción Nacional quisiera terminar de morder el polvo en las próximas elecciones locales. Si XICO tuviera algo de ética o vergüenza, optaría no aceptar la invitación a trabajar en la Secretaría de Salud. Sin embargo, habrá que esperar más días para saber qué decisión tomará. Además de la licencia de GONZÁLEZ URESTI, también se hizo efectiva la que pidieron ARTURO SOTO ALEMAN y PILAR GÓMEZ LEAL como diputados locales por los dos distritos con cabecera en esta Capital. Una tercera opción lo es la titular de la Secretaría de Obras Públicas CECILIA DEL ALTO LÓPEZ. Desde luego que será PILAR GÓMEZ LEAL la que termine el periodo inconcluso que dejó XICO y ARTURO SOTO ALEMÁN regrese a su curul, en espera de que lleguen los tiempos para buscar la posibilidad de ser candidato a diputado federal por el V Distrito, cuya cabecera es también la Capital del Estado. Los tiempos no son los mismos, pero será el electorado quien finalmente decida con su voto en el 2021.

De CECI, diremos que definiéndose lo de XICO, regresará a la SOP donde habrá que reconocerle, ha hecho un buen trabajo y respondido a la confianza depositada en ella por el Gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA. Destacar que CECI ha estado muy al pendiente de las obras que en materia de sectorización, cambio de tubería y equipos de bombeo como rebombeo se realizan en Ciudad Victoria, además de otras acciones de supervisión en infraestructura de la Secretaría de Seguridad Pública. Por su profesión, DEL ALTO LÓPEZ prefiere seguir en Obras Públicas que ir al Ayuntamiento, sobre todo por las condiciones deplorables y precarias en lo económico, en que las dejó GONZÁLEZ URESTI. En tanto SOTO ALEMÁN regresará a su curul, donde con seguridad estará buscando alternativas que le permitan al Estado tener ingresos, para contrarrestar de alguna forma, el impacto que tendrá Tamaulipas en la reducción del Presupuesto de Egresos de la Federación. Y efectivamente, el mole de SOTO ALEMÁN es el ingreso, de ahí que haya estado en la Subsecretaría, en la administración estatal. Si bien adelantó ARTURO que no vendrá aumento ni creación de nuevos impuestos para el 2021, no se descarte que ya ande analizando otras opciones que insistimos, le permitan al Estado hacer frente a la reducción presupuestal que tendrá en el próximo año.

LOS MANCHADOS

Inició el periodo ordinario de sesiones, del segundo año de ejercicio de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso local, donde se nombró presidente de la mesa directiva por el mes de octubre al diputado HÉCTOR ESCOBAR, uno de los fuertes prospectos del PAN para la presidencia municipal de Matamoros. A la ceremonia presencial pero transmitida en forma virtual acudió el Gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA. En el uso de la tribuna legislativa escobar defendió el presupuesto que la federación debe entregar a Tamaulipas, derivado de sus recaudaciones, al exponer que Tamaulipas merece recibir un mayor presupuesto porque es la segunda entidad del país que más aporta al gasto público por vía de impuestos, y cambio apenas recibe 14 centavos por cada peso que envía a la federación. Además de las licencias de PILAR GÓMEZ y ARTURO SOTO se dio otra sorpresa, al nombrarse a la diputada ESTHER GARCÍA ANCIRA como coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional en sustitución de EDNA RIVERA LÓPEZ. El cambio en la coordinación causó sorpresa entre los integrantes de la legislatura, aunque no se informaron los motivos del reemplazo de RIVERA LÓPEZ. Cuando se llega al poder, así se toman las decisiones. En fin.