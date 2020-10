El título de hoy en realidad habla de dos temas muy reales. Por un lado, una salida política en este Tamaulipas Nuestro, tan lleno de vicisitudes con antecedentes y sin ellos. Dos salidas, la otra es de esta vida y, no es asesinato, levantamiento o relacionado con la delincuencia, es ley natural.

Me refiero a que, como parte de una sociedad latinoamericana, no podemos obviar la muerte de uno de los caricaturistas más afamado en el mundo, el argentino Joaquín Salvador Lavado Tejón, mejor identificado como ‘Quino’, catalogado como uno de los excelentes humoristas gráficos e historietista. Su obra: la tira cómica Mafalda (1964-1973)

En redes sociales se publican 13 de las frases más famosas en boca de Mafalda: “Paren el mundo me quiero bajar… Como siempre; apenas uno pone los pies en la tierra se acaba la diversión… El problema es que hay más gente interesada que gente interesante… ¿Que importan los años?, Lo que realmente importa es comprobar que al fin de cuentas la mejor edad de la vida… es estar vivo…”

“Lo ideal sería tener el corazón en la cabeza y el cerebro en el pecho. Así pensaríamos con amor y amaríamos con sabiduría… Sí, ya sé, hay más problemólogos que solucionólogos, pero ¿qué vamos a hacerle?… ¿Y no será que en este mundo hay cada vez más gente y menos personas?… Si no haces cosas estúpidas cuando eres joven no tienes nada de que sonreír cuando estás viejo…”

“Algunos me aman por ser como soy, otros me odian por la misma razón, pero yo vine a esta vida a tratar de ser feliz, ¡no a complacer a nadie!… Trabajar para ganarse la vida. ¿Pero por qué esa vida que uno se gana tiene que desperdiciarla en trabajar para ganarse la vida?”

“Lo malo de los reportajes es que uno tiene que contestarle en el momento a un periodista todo lo que no supo contestarse a sí mismo en toda la vida. Y encima pretenden que uno quede como inteligente… A fin de cuentas, la humanidad no es nada más que un sándwich de carne entre el cielo y la tierra… La vida no debiera echarlo a uno de la niñez sin antes conseguirle un buen puesto en la juventud.”

Sus padres eran españoles de la región de Málaga, emigraron en la época del Franquismo, rumbo a Argentina. Desde pequeño familiarmente le llamaron Quino, para distinguirlo de su tío, el ilustrador Joaquín y de él nace su vocación por el dibujo a edad temprana.

En 1945 muere su madre e inicia estudios en la Escuela de Bellas Artes de Mendoza. Su padre murió poco después, cuando Quino tenía diecisiete años, por lo que abandonó la escuela con la intención de convertirse en autor de historietas cómicas y pronto vendió su primera obra.

Quino murió en Mendoza, provincia de Argentina a los 88 años de edad.

La otra salida, se refiera a la del originario de Torreón, Coahuila, avecindado desde muy niño en la capital de Tamaulipas, Xicoténcatl González Uresti, médico prestigiado, especialista en diabetes y que un día tuvo la ocurrencia de entrar a la política.

Dr. González Uresti lanzó su candidatura independiente por la Alcaldía de Victoria, pero el CP Oscar Almaraz Smer llenó más urnas con votos, aunque el galeno no pintó del todo mal, por lo que bajo las siglas de Acción Nacional ganó para el trienio 2018-2021.

La bata blanca se colgó momentáneamente y el vestuario casual, ranchero de botas, pantalón y camisa vaquera y el texano, fueron su atuendo como primera figura municipal que por cierto, con algunos desatinos en su administración, más la pésima imagen ganada en los medios, dio por resultado que quienes no lo conocían ni como profesional de la medicina, tuvieran expresiones pésimas de su actuar.

Mucho se habló desde hace meses de su salida y el miércoles circuló la que fue el Orden del Día del Ayuntamiento para la Sesión de este jueves, que por cierto comentan estuvo abarrotada, ya por morbo, ya por saber la terna, pero también conocer las inconformidades del caso.

Xicoténcatl se va de la Alcaldía, nadie sabe los motivos reales, pero un hecho consumado de que sale de la presidencia municipal. ¿Quién lo suple? Debiera ser quien jugó para ese cargo en la planilla, pero ya declaró que renunciaba a ese derecho. Y ahí vienen algunas inconformidades.

¿Puede un suplente renunciar a un cargo que Constitucionalmente ganó en las urnas? Políticamente se entiende que sí porque la terna para que el Congreso Local escoja al suplente de Xico, ya estaba lista: los legisladores locales con licencia: Ma. Del Pilar Gómez Leal y Arturo Soto Alemán, y Cecilia del Alto López.

Las protestas por irregularidades las dieron el síndico Luis Torre Aliyan y el regidor Gerardo Valdez que si bien celebraron la salida del Dr. Xico González, también rechazaron la terna porque sostienen que corresponde al suplente Miguel Manzur Pedraza asumir el cargo.

La rumorología dicta que acompañan la salida del Dr. González Uresti, otros funcionarios como el secretario José Luis Liceaga, el tesorero José Alfredo Peña Rodríguez y la directora de Comunicación Social, Gloria Montalvo. Se infiere un cambio total de funcionarios, presumiblemente que modifique la imagen del ayuntamiento, pues viene la campaña para elegir o reelegir, 43 alcaldías, 9 diputados federales y 26 diputados locales y los pitufos quieren asegurar el triunfo cuerudo.