Dip. Mario, positivo a Covid-19 

Uno.- El victorense Mario Ramos Tamez, diputado federal por el PAN, lamentablemente dio positivo a Covid-19 y dengue a la vez. Ha informado que está en su casa, encuarentenado, con su esposa Mariana en tanto que su pequeño hijo Mariano está en casa de su suegra. Indica Mario Ramos en su Face que el doctor le ha indicado que si todo va bien, para este próximo domingo iría de salida.

El joven legislador Mario Ramos informa que “en la última semana antes de presentar síntomas estuve en la CDMX con trabajos en el Congreso y creo por ahí pudo venir el contagio. Estoy en aislamiento y siguiendo todo lo indicado por el doctor. Cuídense mucho y sigan todas las medidas sanitarias, pronto saldremos de esta”. Así va a ser.

Dos.—Pues ahí tienen que el alcalde suplente ingeniero Miguel Mansur Pedraza declinó a su derecho a quedarse como presidente municipal de Ciudad Victoria por lo cual los integrantes del Cabildo determinaron enviar una terna al Congreso de Tamaulipas para que sean los legisladores los que decidan quien es el nuevo alcalde victorense por los 12 meses que restan a esta administración.

Para sustituir a Xico González –el peor alcalde victorense de todos los tiempos, y el alcalde peor calificado en varias encuestas nacionales—lo integrantes del Ayuntamiento integraron hicieron una lista de tres ´para que el Congreso de los diputados elija. En dicha lista se ubican la diputada por el Distrito 14, María del Pilar Gómez Leal; la secretaria estatal de Obras Públicas, Cecilia Del Alto López; y el diputado por el Distrito 15, Arturo Soto Alemán.

Hay mucho ruido y se precisa que la diputada Pilar Gómez será designada alcaldesa. Ella es licenciada en Derecho por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Además, obtuvo en la pasada contienda Electoral un total de 23 mil 670 votos en las 208 casillas del Distrito 14, con lo que el Partido Acción Nacional ( PAN) hizo historia en el municipio, al ganar para el partido el distrito por primera vez y antes de ello, era coordinadora de Investigaciones Parlamentarias del Congreso de Tamaulipas y ahora recién goza de licencia en el Congreso.

Cecilia del Alto López, la Secretaria de Obras Públicas del gobierno de Tamaulipas , quien es ingeniero civil por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey.

El diputado del Congreso de Tamaulipas por el Distrito Electoral 15, Arturo Soto Alemán es Licenciado en Administración por la Universidad Autónoma de Tamaulipas, y dos veces a intentado llegar por la vía del voto a la Presidencia y no lo ha logrado. Con todo, en la última elección contendió para diputado logrando en ese proceso electoral 24 mil 733 votos. Anteriormente se desempeñó como subsecretario de ingresos del gobierno de Tamaulipas y ahora recién goza de licencia del Congreso.

Tras la solicitud de licencia de Xico González para dejar el cargo el regidor Edgar Javier Valdez Saldívar se hace ya cargo del despacho, mientras el Congreso de Tamaulipas avalará a quién será el presidente sustituto.

En este marco hay que señalar la voz discordante del sindico Luis Torre Aliyan quien en el marco de la sesión del Cabildo llamó ladrón y traicionero a Xico González y señala que es un acto ilegal el que el Congreso sea quien designe al alcalde sustituto.

Precisó Luis Torre, abogado de profesión, dice que esta acción del Cabildo es ilegal: “Estoy a favor de que se vaya Xico, pero no de que con dedazos de facto nos impongan alcaldes o alcaldesas que no fueron votados en 2018. Los victorenses no estamos pintados, no vamos a permitir un fraude constitucional”.

Luis Torre Aliyan perfila para ser candidato a alcalde independiente o bien cobijado por MORENA. NOS VEMOS.