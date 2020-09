Rumor, que crece… XICO SE VA….

Todo comenzó este lunes entre políticos y politiqueros de la Presidencia Municipal y del Gobierno del Estado, alguien filtró la exclusiva, que corrió como «reguero de pólvora» en las redes sociales y después en las redacciones de los diversos medios de comunicación de la capital Tamaulipeca, en donde gobierna el peor alcalde de México.

Al parecer este arroz, «ya se cocino», pues este mismo día se esparcía la noticia, también en redes, pero por periodistas de reconocida trayectoria en círculos políticos y deportivos que el Presidente del Correcaminos MIGUEL MANZUR PEDRAZA estaba preparando maletas para dejar el Club de los pajarracos.

Para esto, desde el domingo, el experimentado comunicador HECTOR SANDOVAL, ya manejaba una terna que incluía a la ex diputada, flamante asesora y otras yerbas, TERESA AGUILAR, la diputada PILAR GOMEZ LEAL, y al mismo MANZUR PEDRAZA, quien es Presidente suplente, como los que podrían sustituirlo interinamente.

Demasiadas coincidencias en estos últimos días nos da pie para asegurar que las horas del alcalde están contadas, que cansó al que manda en Tamaulipas y desde ahí «se desgranó la mazorca», como decimos en el rancho.

Al parecer la orden fue fulminante desde las entrañas del poder en Tamaulipas, y como resultado de las últimas encuestas en donde aparece el PAN, abajo, muy por debajo de las preferencias para la contienda electoral del próximo año y se tenían que tomar medidas extremas.

…y Victoria, con XICOTENCATL GONZALEZ URESTI como alcalde, seria un plan y excelente material negativo para restar y no sumar votos al partido en el poder.

Muchos alcaldes de Tamaulipas están también en la mira, por sus desastrosas administraciones, plagadas de abusos en los dineros que deberían de ser para realizar obras y no para enriquecerse, por lo que se esperan más movimientos.

La jugada, para nuestra ciudad, al parecer es muy simple, MIGUEL MANZUR, quien es el mejor evaluado, el más conocido y reconocido en círculos empresariales, sociales y de servicios, quien mas acercamiento ha tenido con la ciudadanía, por sus constantes reuniones, se perfila como el indicado para sacar el «buey de la barranca»,… si es que todavía se puede.

Además, se cumpliría con la ley, muchas veces violada cuando hay «licencias de a huevo», como es el caso o porque brincan por otra aspiración, pues el suplente de XICO, entraría en funciones y desde ahí, a tejer la candidatura de quien saldría beneficiado por el «Gran Dedo» panista.

Además, con un año en el poder, se le cumpliría al empresario victorense su sueño de ser Presidente Municipal de su pueblo…

Con la salida o sacada del alcalde charro-zumbero se cerraría todo un ciclo de arbitrariedades y abusos con la ciudadanía, que sigue agraviada, pues no sólo no cumplió con sus promesas de campaña, sino que abusó de su cargo simulando compras con facturas falsas, por millones de pesos, entre otras de sus muchas trapacerías.

Los victorenses no estarán satisfechos hasta que se le investigue a fondo, sea enjuiciado conforme a la ley y llevado a prisión para que sirva de escarmiento para los futuros alcaldes que quieren y se disputan esta privilegiada, porque debe ser un privilegio servir a los victorenses y no servirse ellos y sus familias, como es el caso de este bribón alcalde.

…Y como sugirió ENRIQUE CADENAS DEL AVELLANO, quien pidió que lo auditen, pero «antes de que lo metan a la cárcel, le quiten todo lo robado al pueblo, eso es lo que se debe hacer», aclarando que si lo meten a prisión, nos seguirá costando.

Pues hay que mantenerlo, claro…

De no ser así, seguiremos viendo, como roban, no cumplen y se van muy campantes a disfrutar el botín, pero como decía DON PANCHITO VALDEZ, mi padrino, cuando

muchas veces tropezamos: «Ahijao, no se preocupe, que la fé y la esperanza nos mantenga, y aunque nos chinguen bonito, no hay mal que por bien no venga»…

Conservemos la fé y esperanza, y sigamos votando por el mejor candidato…. pero botando a los que no sirven y no cumplen.

Por lo pronto, la sesión de cabildo este próximo miércoles será más que interesante.,…