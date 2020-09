La basura del 17… 

El presidente municipal de Ciudad Victoria, Xicoténcatl González se ha convertido políticamente en una basura, un mugrero y una carga de la que nadie quiere hacerse responsable y por ello cada vez toma más fuerza el rumor de que lo obligarán a pedir licencia para separarlo del cargo y ya no le haga más daño al PAN, al partido que abanderó sus ambiciones y lo tiene despachando en el cargo más honroso que puede tener un ciudadano.

Las encuestas colocan a Xico como el peor alcalde de México, agregue a ello que todos los días se ven en las redes sociales facturas de empresas inexistentes que cobran miles y miles de pesos por servicios, también inexistentes, y se presume todo ese dinero va a parar a las manos de socios, familiares y cómplices del alcalde.

Más aún, Victoria de ser considerada hace algún tiempo casi un paraíso este año se convirtió en la cuarta peor ciudad para vivir en México, la basura, la carencia de servicios como el agua, los baches que abundan en todas las calles, nos colocaron a nivel de cualquiera de los municipios más pobres del país.

Es por esas circunstancias que las apuestas hoy en cualquier café de la capital van en el sentido de que el alcalde se irá y muy pronto, los rumorólogos no le dan más vida que una semana en el cargo.

La verdad es que la presente administración no ha hecho otra cosa que saquear presupuesto o por lo menos no se ve un solo centavo que se haya invertido en la ciudad, lo último que les estalló fue un problema con la basura, una complicación que se podía prevenir nadamás con una planeación adecuada, me explicaré.

No hace muchos años un amigo que gusta de ir a los Estados Unidos decía que los camiones recolectores en algunas ciudades de allá son más viejos que los que se utilizan en la gran mayoría de los municipios de Tamaulipas, aunque subrayaba una diferencia, allá si funcionan.

Según él, preguntó cuál era la clave y posterior a ello la conclusión le llegó rápido, allá se cuidan las calles, no hay baches, pero el secreto era algo más, tienen una planeación en cuanto a kilometrajes y mantenimiento de cada una de las unidades, a cada pieza del camión recolector le dan una vida útil de tal forma que la renuevan para que nunca dejen de circular.

Lo demás, lo de las ciudades limpias ya lo conocemos, se saca la basura cuando pasa en camión a sabiendas de que no falla, no se tira mugrero en las calles porque se multa a quien se atreva y una larga lista de acciones que funcionan y funcionan muy bien.

La pequeña historia viene a colación porque de toda la vida el servicio de recolección de basura hace crisis en cada una de las ciudades importantes de Tamaulipas, las esquinas parecen tiraderos y en Ciudad Victoria, por ejemplo, los camiones recolectores de pasar tres veces a la semana de un par de meses a la fecha lo hacen cada 10 días por lo que la gente, ya harta, ha empezado a mover la idea de que la basura se tiene que ir a tirar al 17, si, ahí en plena presidencia municipal de la capital del Estado.

Una cosa es clara, la pasada administración les dejó suficientes camiones recolectores y en buen estado al actual alcalde, hace dos años Victoria estaba limpia y las unidades pasaban por cada esquina tres veces a la semana lo que significa que fue en los últimos meses cuando se dejó de darles mantenimiento, de planear eficazmente el uso y atención de estos al grado de que los han dejado inservibles y ya no pasan.

Eso es lo que hartó a la gente y por eso hacen votos porque se vaya Xico, y no, no es solo la basura, son las enfermedades que provoca y en las cuales ocupamos primeros lugares en Tamaulipas, como la proliferación del dengue o el coronavirus ya que cientos de cubrebocas van en las bolsas, dirá usted que en algo somos culpables, que no deberíamos sacar la basura si no escuchamos el camión y tiene un poco de razón, solo un poco, porque si los desechos se dejan dentro de casa la misma se convertirán en nuestro peor enemigo, en un foco de infecciones incontrolable.

Ahora, le pregunto con toda seriedad para el caso de Victoria, ¿la solución es ir a tirar la basura en el 17?, la respuesta es que no, que lo único que debemos hacer es cumplir nuestras obligaciones, pero no olvidar nunca que una de ellas es exigir a las autoridades hacer su chamba, a cumplir lo que un día prometieron en campaña o, por lo menos, hacer realidad y que por fin caiga la otra basura del 17, la política a la que dicen ya no le queda mucho tiempo de vida…

PRESUME GOBIERNO DE TAMAULIPAS RESULTADOS EN SP… Derivado de las acciones de disuasión y combate al delito que lleva a cabo el Grupo de Operaciones Especiales (GOPES) en esta región, la corporación de élite logró un nuevo aseguramiento, esta vez de 46 de vehículos de lujo y de colección, así como dos tigres de bengala y aves exóticas que fueron localizados dentro de una propiedad ubicada en la colonia Bertha del Avellano de Cárdenas de Matamoros.

Corresponderá ahora a la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas seguir las investigaciones para establecer probables delitos y responsables que estuvieran relacionados con lo asegurado.

Apenas el viernes pasado, los agentes del GOPES aseguraron un total de 17 vehículos de lujo y de colección que estaban en dos inmuebles localizados en la colonia Buenavista de la ciudad de Matamoros que, probablemente, eran usados como instalaciones para actividades delictivas, lo cual está siendo investigado por autoridades ministeriales.

Desde que el Gobierno del Estado asumió el mando de Seguridad Pública y Tránsito municipal se han facilitado los operativos del Grupo de Operaciones Especiales (GOPES).

Anoche hubo un intento de bloqueo en la carretera federal, a la altura del Ejido Timones que fue retirado de inmediato por personal de tránsito municipal y policía estatal, con apoyo de militares y elementos de la Guardia Nacional.

El Grupo de Operaciones Especiales es el cuerpo de élite de la Policía Estatal que inició actividades como GOPES a partir del 15 de julio pasado, logrando importantes resultados en el aseguramiento de enervantes, vehículos, armas, cartuchos y cargadores, entre otros.