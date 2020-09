¿Será “La Boquilla” el Acteal de 4T?

El martes circuló, a toda velocidad, principalmente por WhatsApp, varios videos donde se daba cuenta de la forma en que, al menos cinco mil productores agropecuarios de Chihuahua, “echaron en corrida” a la Guardia Nacional de la presa “La Boquilla”.

Ese mismo martes que se dio el conflicto, pero en la tarde/noche, un matrimonio fue atacado por la espalda, presuntamente por elementos de dicha Guardia Nacional.

El alcalde de Delicias, Chihuahua, MATA CARRASCO, tiene testimonio de que los productores (de nuez) JAIME TORRES y su esposa, YESICA SILVA, fueron seguidos y ejecutados por elementos de la Guardia Nacional; las víctimas no portaban armas.

El primer reporte indicaba que la pareja había muerto. Posteriormente se comprobó que la dama había fallecido, dejando en la orfandad a cinco hijos, mientras que su esposo seguía vivo pero gravísimo y perfilado para una operación que lo salvaría.

Posterior a los hechos se presentó el enfrentamiento verbal entre el presidente de México, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, y el gobernador de Chihuahua. JAVIER CORRAL.

Aunque de forma “cortés” pero “entre líneas”, ambos mandatarios, desde sus trincheras y a su manera, se echaban la “pelotita” sobre la responsabilidad de los hechos, la situación todavía se investiga (hasta el momento de cerrar la presente colaboración), pero sin resultado aparente.

Para concluir este tema, es importante remontarnos al 22 de diciembre de 1997, en el siglo pasado, cuando 45 indígenas tzotziles fueron asesinados en la comunidad de Acteal, en el municipio de Chenalhó, en Chiapas.

Pasaron casi 23 años (03/09/2020) para que FERNANDO LUNA PÉREZ, uno de los sobrevivientes de la masacre, exigiera se investigue y enjuicie al ex presidente ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEÓN.

La matanza se dio durante el sexenio del priista y LUNA PÉREZ exige se investigue toda la cadena de mando hasta llegar a la cabeza de aquel sexenio donde se dio la masacre.

Lo anterior viene a cuento, porque es preponderante que el jefe de la Cuarta Transformación, el presidente LÓPEZ OBRADOR, llegue hasta las últimas consecuencias en las investigaciones del ataque a YESICA y JAIME, allá en Delicias.

Es importante porque (1) ya es tiempo de que se tome con seriedad el tema de la investigación y la aplicación de la justicia, sin importar quién es el imputado y… (2) porque el conflicto de “La Boquilla”, podría convertirse en el Acteal de la 4T… Pendientes…

~~SECRETO A VOCES.- El todavía director del Deporte en Tamaulipas, CARLOS FERNÁNDEZ ALTAMIRANO, va en caballo de hacienda hacia la candidatura del Partido Acción Nacional por la Alcaldía de Madero… No se puede negar que tendría una titánica labor, como es arrebatarle el poder municipal al alcalde ADRIÁN OSEGUERA KERNION, quien hasta el momento ha hecho bien las cosas… Pero, de boca en boca, se comenta que sin proponérselo, el joven CARLOS podría recibir la “ayuda” de cuadros importantes del partido de enfrente, es decir del Movimiento de Regeneración Nacional, que buscan frenar a OSEGUERA KERNION, quien sigue creciendo y creciendo en busca de la reelección y de ahí a la máxima tribuna gubernamental; las traiciones a toda velocidad… ¡Ay ojón!

~~LOS ENTRETELONES~~

++CUENTAN QUE… Al Movimiento de Regeneración Nacional en Ciudad Victoria, le urge que le pongan orden al desorden que priva, pues cada vez son más y más los cuadros que ya se “venden” como candidatos a la Alcaldía capitalina… Cuentan que cuentan que algunos empresarios capitalinos ya recibieron la visita de por lo menos tres “suspirantes” que se presentan como “emisarios” del propio presidente LÓPEZ OBRADOR, asegurando que tienen la candidatura en la bolsa y pasando la charola… ¿Será…?

++CUENTAN QUE… A quien “poncharon” y sin haber ingresado al “diamante”, fue al ex beisbolista de las grandes ligas, ISMAEL ”El Rocket” VALDEZ, pues el pasado 27 de julio había confirmado que competiría por la Alcaldía de Victoria… Cuentan que cuentan que en aquella fecha dejó entrever que podría competir por las siglas de Fuerza Social por México, una asociación civil que buscaba su registro como partido, pero que el Instituto Nacional Electoral se lo negó… ¡Qué gacho Tacho!

++CUENTAN QUE… El ex candidato a la Alcaldía de Victoria, EDUARDO GATTÁS BÁEZ, hace su lucha y está configurando una estructura bajo el argumento de que es para su partido, el Movimiento de Regeneración Nacional, aunque en realidad esa estructura es para impedir el “madruguete”… Cuentan que cuentan que ISMAEL VALDEZ, podría comerle el mandado, si se toma en cuenta que el padrino del ex beisbolista es nada menos que JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL, el coordinador de delegaciones federales (con quien ya se sentó a dialogar) y es un siervo de la nación que le ha demostrado disciplina y lealtad al jefe de las instituciones mexicanas… Se aplicará para Victoria eso de que: “donde manda capitán, no gobierna marinero” … ¡Upssss!

++CUENTAN QUE… Quien anda bien recio es el secretario general del Partido Verde Ecologista en Tamaulipas, RICARDO GAVIÑO CÁRDENAS, sobre todo porque tiene el respaldo de su familia que saben “cómo masca la iguana” en eso de la política… Cuentan que cuenta que GAVIÑO busca darse a conocer entre la población con la seguridad de que podría ir en el lugar número uno en la lista de diputados locales por la vía plurinominal, para después saltar a las grandes ligas, es decir a la elección abierta a través de las urnas… El “proyecto familiar” es de gran calado y ya va caminando… ¡Óraleee!

++CUENTAN QUE… El ex secretario de Hacienda y ex canciller de México, LUIS VIDEGARAY CASO, no la está pasando muy bien como catedrático del Instituto Tecnológico de Massachusetts… Cuentan que cuentan que egresados de ese instituto está pidiendo su salida, ya que la presencia de VIDEGARAY arrima un tufo muy desagradable al también llamado MIT, por los escándalos de corrupción en que EMILIO LOZOYA lo ha inmiscuido… ¡AyWey!

Nos leemos hasta el lunes …