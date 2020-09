Corruptos de nacimiento…

Ver corrupción en los gobiernos es algo que le parece natural al mexicano que ni siquiera se sorprende al enterarse que el hermano del presidente recibía cientos de miles de pesos en efectivo para su causa. Sin embargo, no es normal, ni bueno, que se sufra ese delito que para muchos es la cuna de todos los males que padecemos, incluya el desempleo, mala calidad educativa, la pobreza y, por supuesto, la violencia e inseguridad.

Más triste aún es que los partidos políticos que nos pretenden gobernar antes de llegar a crearse y acceder al poder ya den muestras de lo que son, que se les exhiba presunta corrupción en el manejo de sus dineros o en como reciben los mismos, lo cual no se ha dicho si es por irresponsabilidad, ignorancia, o por el simple gusto de robar el recurso que les dan, los ciudadanos o en prerrogativas, en lugar de aplicarlo de forma correcta.

Este fin de semana el Instituto Nacional Electoral sesionó para rechazar el nacimiento del partido de Felipe Calderón y Margarita Zavala, México Libre, al expresidente y la ex primera dama les achacaron recibir dinero en forma sospechosa, de entregar los informes financieros sin sustento legal de los mismos.

Por supuesto que Felipe Calderón y Margarita se defendieron, dijeron que su partido reunía todos los requisitos, que el INE les estaba aceptando todos los donativos que recibían y acusaron que los consejeros de ese organismo recibieron instrucciones de la presidencia de la república para rechazar el registro como partido México Libre.

Es claro que si los consejeros detectaron donaciones irregulares lo procedente es lo que hicieron, negar el registro a una organización que si nace con sospechas de corrupción es claro que para eso quiere el poder, para quedarse con dinero que no le corresponda, lavarlo, o lo que proceda en beneficio de sus dirigentes y patrocinadores y no para beneficio del pueblo.

Lo que no es entendible es porque los consejeros no atraen el caso del hermano del presidente, Pio López Obrador, a quien videograbaron recibiendo, según ellos mismos, aportaciones en efectivo, casi medio millón de pesos, para su movimiento, para su partido, es decir, el mismo delito por el que presuntamente le negaron el registro a la gente de Felipe Calderón.

Es muy lamentable que en los partidos políticos observemos no solo conductas antidemocráticas, sino que ahora se vea presunto mal manejo de recursos, corrupción, o por lo menos ignorancia o irresponsabilidad que para la situación de los mexicanos suele significar lo mismo.

Por lo pronto, bien harían cada uno de los partidos políticos dar la cara a la prensa o a la sociedad y explicarles en que fallaron, si se robaron el dinero que digan quién, cómo lo sancionaron o cuando presentaron denuncia ante la Fiscalía, o que acepten que simple y sencillamente no supieron aplicar el recurso de manera correcta, y obvio, también tendrían que decir cuál será la medida aplicada como correctivo.

Ahora, si son inocentes, también deberán de señalar las acciones para transparentar el manejo de recursos, y ante quien apelaran las sanciones aplicadas, o las que se deben aplicar pero que no se les olvide que si el TRIFE decide ratificar las multas se exhibirán doblemente como corruptos.

En realidad, las sanciones son de risa, desde nuestro punto a quienes roban el dinero del pueblo, o dan visos de antidemocráticos o corruptos, les debe tocar desaparecer con los procesos judiciales correspondientes, la cárcel y no solo aplicarles una sanción que ni siquiera la pagaran de su bolsa, es decir, cometerían doble burla.

El caso es que mucho tienen que hacer a partir de la fecha la autoridad electoral y los partidos políticos para transparentar la creación de partidos o el rechazo de registros, no puede sancionar y ya sino que debe dar vista a la Fiscalía, luego aclararle a la sociedad de que se trata el tema, los partidos están obligados a utilizar bien el recurso, y por supuesto, cambiar todo lo que tradicionalmente ha ocurrido de que no le rinden cuentas a nadie.

Hoy es tiempo de alentar la democracia, la transparencia y por supuesto, la confianza de la sociedad, no solo es tiempo de exhibir corrupción o ignorancia, que aunque parezca lo mismo no es igual, sino que las cosas no se pueden quedar hasta ahí ya que deben llegar hasta las últimas consecuencias, y si, lo muy peligroso es que dos partido, uno de un ex presidente y otro del presidente, ya tengan marca de que presuntamente son corruptos de nacimiento.

ANALIZAN MODELOS ECONOMICOS EN LA UAT… La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) a través de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Tampico (FADYCS), organizó la conferencia «Repensando el enfoque económico en México: La Teoría monetaria moderna», con el propósito de abordar temas económicos que afectan desde niveles internacionales a nuestro país.

La ponencia fue impartida de manera virtual por el economista e investigador del Global Institute for Sustainable Prosperity (GISP), Jesús G. Reséndiz Silva, quien habló de los factores que impactan en la teoría monetaria moderna, tema del que dijo, no se habla mucho en México.

Sostuvo que abordar temas económicos desde otras perspectivas, ayuda a crear una cultura de información, respecto a temas que no se discuten actualmente en medios de comunicación, ni en los debates políticos o legislativos.

“La crisis generada por el COVID-19, ha puesto a la teoría monetaria moderna en los reflectores, porque es una teoría que da explicación de cómo funciona el sistema financiero moderno, sobre todo, que da luz a los gobiernos, para que estos puedan salir de esa inercia económica en la que se encuentran”, apuntó.

Explicó que el Global Institute for Sustainable Prosperity (GISP), es un organismo a nivel internacional que impulsa nuevas perspectivas de cómo ver las teorías económicas, con investigadores en países como España y Estados Unidos, cuya misión es divulgar nuevas maneras de ver la economía mundial.