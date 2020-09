Gobernadores lucharán por sobrevivir en 2021

Encuestas en elecciones, que jabón las patrocina

Cae 10 puntos Morena en el último año: Gibrán

1.- Los gobiernos de todos los tiempos y de cualquier partido han tenido una encuestadora de su confianza, la que confirma de manera pública que “vamos muy bien”, que “somos los mejores”, o los punteros en una comparación con otros gobiernos, etc.

El trabajo de las encuestadoras es muy valioso, porque su diagnóstico permite al gobierno o al candidato conocer su “lado flaco” y reorientar su estrategia, usualmente hay dos resultados los reales, que cuando no son favorables, se maquillan en una versión al gusto del cliente.

Todo mundo se pregunta de qué viven las casas encuestadoras, que jabón las patrocina, incluso se dan el gusto de pagar espacios sobre todo en televisión para salir a “cantar” sus resultados. Claro hay excepciones como las que realizan Sociedades Civiles, universidades, incluso medios de comunicación, que tienen otros propósitos alejados de la mercadotecnia política.

En este caso la encuestadora oficial que sirve a Morena y a su gobierno, Usted pronto detectará de quien se trata, ya tiene en marcha la construcción de un triunfo, porque para eso sirven las encuestadoras, para hacer camino al triunfo, ir convenciendo al electorado de quien es el ganador.

En esa tesitura a Morena la han encumbrado hasta con un 45 % de aprobación, eso sin contar que hoy en día todas las encuestas son telefónicas, entonces el mercado se reduce a un sector. La cuestión es que morenistas de pura cepa como Gibrán Ramírez, quien ya se abrió como aspirante a la presidencia de Morena, en una entrevista que circula en You Tube, hace un análisis interesante en torno a su partido, pero entre otras cosas al hablar del rescate que hay que hacer de Morena afirma “en el último año Morena ha perdido un 10 % de aprobación”.

Seguramente Gibrán fue cortés con su partido, porque en otros círculos de Morena, se dice que el partido anda en un 25 % de aprobación, pero él se refería a que el conflicto interior en que ha estado sumido el partido es el que ha propiciado ese descenso.

2.- Siguiendo con el tema de las encuestas, Massive Caller realizó una el 5 de septiembre en torno a los avances que presentan los aspirantes a presidir Morena, y que como Usted sabe la elección la van determinar tres diferentes casas encuestadoras para dar mayor certeza a los resultados y el organizador de esa elección es el INE.

La realizada por Massive Caller ubica a Mario Delgado Carrillo como puntero con el 40.5 %; a Gibrán Ramírez con 14.1 %, es el segundo lugar. Yeidckol Polevnsky aparece en tercer lugar con 13.7; le sigue Porfirio Muñoz Ledo con 13.4 %; Citlalli Hernández 12.7 % y Alejandro Rojas Díaz Durán 5.6 %. Ojo sumados los porcentajes dan el 100 %, entrevistó a 2000, no explica si lo hizo únicamente con integrantes del padrón de Morena, seguramente fue así porque no hubo ni uno sólo que respondiera que no sabía, que no los conocía, etc.

Esta encuesta lleva un mensaje muy claro para Porfirio y para Alejandro Rojas, que están en la lona, porque un personaje como Muñoz Ledo, sería su tercer presidencia por un partido también diferente (fue presidente del PRI y del PRD), quizá su pero son los 87 años de edad que tiene; Rojas se ha movilizado mucho como para quedar por debajo de la senadora Citlalli y de todos, pero sus números es total reprobación.

CITLALI A LA SILLA DE YEIDCKOL.- Por cierto Citlalli Hernández se manifestó este domingo como aspirante a la Secretaría General, ahí se palpa un cambio de rumbo desde las entrañas del poder porque se le acerca Mario una persona con la que hará equipo y con esto se soluciona la falta de equidad de género que no previeron en el diseño del procedimiento, que debió ser por fórmulas de presidente y secretaria general, o viceversa, presidenta y secretario general.

Desde luego Mario Delgado ha estado muy expuesto en los medios y ha ocupado varios puestos en la administración pública en las filas del PRD en la CdMx, de ahí que se justifica su puntaje, sin embargo hay que anotar que no aparece en el padrón de Morena igual que Rojas, pero eso será fácil de resolver. La cuestión es que la “suerte está echada” y obviamente está a favor de Mario.

Para concluir el tema de las encuestadoras, debemos mencionar que hay algunas que defienden su imagen y no se prestan para encumbrar a derrotas ostensibles, es cuando encontramos que en una competencia electoral sólo pone distancia menor de 4 puntos entre el más cercano contendiente, cuando está en empate real o incluso por encima, porque de esa manera puede justificar su margen de error.

Algunos comunicadores han arriesgado su prestigio, fue el caso de Ciro Gómez Leyva en 2018 y terminó por dejar Milenio, él le apostó mediante encuesta del medio de comunicación al PRI y arrasó Morena.

En conclusión la encuesta es un método de resultados reales, pero moldeables a gusto del cliente en cierta etapa, sobre todo en el arranque, lo riesgoso es la parte final, hay que saber cuándo meter reversa.

3.- Hoy como nunca, la gobernabilidad en los estados del país estará en juego en el 2021 cuando se someta a las urnas la elección de 30 Congresos locales, entre ellos Tamaulipas. Actualmente Morena tiene mayoría en 19 de las 32 entidades. De ese mapa guinda en 5 entidades tienen gobiernos morenistas, 6 con la Cd de México y en 13 los mandatarios son oposición, Morelos debiera ser del bloque del presidente López Obrador por haber llegado por el PES, pero han enfrentado conflictos.

Suponiendo sin conceder que Cuauhtémoc Blanco forme parte del grupo guinda, actualmente existen 12 gobiernos, entre panistas, priistas y uno del PRD, que tienen que torear a los diputados de Morena que son mayoría en sus estados.

En Tamaulipas de 36 diputados, hay 10 de Morena y la realidad es que el PAN no tiene mayor problema, la aplanadora azul entra en operación cuando se requiere. Por cierto este martes rendirá informe el Congreso de Tamaulipas a través del presidente de la Junta de Coordinación Política, Gerardo Peña Flores y lo hará de manera virtual por Facebook Live a partir de las 10 de la mañana.

Nos referimos a la Gobernabilidad, por ser el conjunto de condiciones favorables para la acción de gobierno, y en los estados donde se carece de esta condición los mandatarios han pasado las de Caín, o bien han tenido que someterse a la voluntad de los legisladores sin poder aprobar iniciativas a su parecer y en cambio afrontar las que la mayoría guinda apruebe.

Esto incluye desde las asignaciones presupuestales, desaparición de áreas administrativas, restricciones a programas institucionales, o la imposición de leyes como es el caso de la prohibición de la comida chatarra, que desde luego puede tener una faceta positiva, pero que implica sortear problemas en la ya de por sí lastimada economía de esas entidades.

Ganar mayoría en los Congresos locales será determinante para los gobernadores que están por enfrentar la etapa económica más difícil de sus estados en los próximos tres años (conservadoramente), tendrán menos recursos porque la captación hacendaria federal también será menor, pero antes de satisfacer necesidades estatales estarán las federales, de ahí la importancia del contrapeso en la Cámara de Diputados y desde luego de los Congresos locales que den estabilidad al Estado.

Usted recordará que en alguna ocasión el Senador Ricardo Monreal declaró en una de sus últimas visitas a esta entidad, “gobernaremos Tamaulipas a través del Congreso local”. No lo lograron en 2019, pero obviamente el propósito está latente, y esa expresión franca nos dice claramente el propósito de acceder al Poder Legislativo de todos los estados posibles.

El fin justifica los medios. (Frase atribuida a Maquiavelo, porque aparece en su obra El Príncipe, pero historiadores aseguran que es de Napoleón Bonaparte)