Habrá solo dos partidos nuevos para 2021

De nada sirvió la experiencia que hubo detrás de la gestión para formar un nuevo partido político del sector

magisterial del país, porque la asesoría y respaldo de la profesora Elba Gordillo Morales no le alcanzó a su yerno

Fernando González Sánchez, en cambio, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto considera

Electoral, propondrá al Consejo General del INE otorgar la autorización para que se constituya como partido político

el gestionado por la señora Margarita Zavala de Calderón y su esposo el expresidente Felipe Calderón Hinojosa,

México Libre.

En otro de esta misma acción, la experiencia dio resultado a los hermanos tamaulipecos Pineda Morín, porque

lograrán revivir al desaparecido Partido Encuentro Social, solo que ahora como Partido Encuentro Solidario, porque

al igual que México Libre cumplió con todos los requisitos previsto en toda la Legislación Electoral Mexicana

Había siete organizaciones sociales que realizaban sus gestioncitas ante el INE para obtener un registro

condicionado como partidos políticos y ya con ello intervenir con candidatos en las elecciones concurrentes del año

que viene, para la elección de los nuevos Diputados Federales y si les alcanza experimentar en los procesos locales

de todo el país.

Aquello que sonará más sobre este tema, será también que, debido al esquema de dudas y excesos con el que se

llevaron a cabo los procedimientos para las Asambleas constitutivas del Grupo Social Promotor de México, será la

causa de que no exista un partido político con el cual se sustituya el de Nueva Alianza que perdió su registro al ir

solo a las elecciones, es decir, sin coaliciones.

Se da por hecho que el mismo criterio de dudas sobre el origen de los recursos y la presión hacia firmantes de la

propuesta, deja fuera de la jugada electoral a la agrupación Fuerza Social por México del dirigente obrero Pedro

Haces Barba, quien maneja la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, CATEM.

El partido se llamaría igual que la organización a la cual dio forma para cumplir con los requisitos del INE y seguirle

los pasos a la dirigente del magisterio Elba Gordillo Morales, en eso de tener su propio partidos y sus propios

diputados y senadores para impulsar legislaciones que les beneficien o coaliciones que les hagan fuertes en la

política.

Al final de cuentas, de las siete propuestas para formar nuevos partidos políticos sobre la base de la Constitución

Política de México y la Ley General de Partidos, solo dos podrían saltar al escenario en cuento comience el proceso

electoral federal, previsto para estos días y los otros cinco serán trámites serán invalidados al no ajustarse a los

factores que las Leyes consideran.

Es así que la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos que en el INE tiene a su cargo la Consejera Claudia

Zavala Pérez, rechazó por unanimidad el registro a la Fundación Alternativa que preside César Augusto Santiago

Ramírez y a la organización Súmate a Nosotros del expanista Manuel Espino Barrientos, ambos porque no

alcanzaron a llevar a cabo todas las asambleas y afiliaciones que cómo mínimo se piden por Ley.

La determinación del INE sobre la aprobación de nuevos partidos, llega en un momento que el matrimonio Calderón-

Zavala requiere de mucho respaldo social, ya que la estrategia del Gobierno Federal para hacer una encuesta a los

ciudadanos para saber si están de acuerdo en enjuiciar a todos los expresidentes que viven, representó desánimo,

sin embargo, echar a andar el partido político requerirá de atención constante y actividad diaria, así que, lejos de

pensar en el enjuiciamiento, Calderón Hinojosa tendrá que apresurarse a formar la estructura en las entidades del

país, porque allá es donde encontrará la fortaleza electoral y con ello sacar ventaja política para su causa.

Contrario a esto, se aprecia el escenario para los responsables de gestionar el partido de la maestra Gordillo

Morales, quienes, podrían ir a los Tribunales y alegar que todo es derecho y que son meras sospechas de los

miembros de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, en cuanto a la incorporación de maestros como

militantes y comprometer con ellos recursos económicos.

Obvio, si estos presuntos sindicalizados se van a pleito, los otros sindicalizados, de la Central Autónoma de Haces

Barba, también se la jugarán, al fin y al cabo no pierden nada y se significarán en la agenda mediática porque se

inconformaron contra las autoridades, en el entendido de que, a los magisteriales podría llamarlos como las

primeras víctimas del fracaso que tuvo John Ackerman Rose para formar un Consejo General del INE a modo del

Gobierno Federal y de esa forma respaldar a los grupos que pueden sumarse a la estrategia del Partido Movimiento

de Regeneración Nacional, que es el del Gobierno.

Para algunos profesores locales, el hecho de que no se forme un nuevo partido con todo el aparato que tiene la

profesora Gordillo Morales, significa que el apoyo del presidente de la República es muy corto y que, deberían de

darse por bien servidos, el hecho de que le sacara de la prisión a dónde fue a dar por las acusaciones del régimen

priísta anterior ya que obstaculizaba la implementación de la Reforma Educativa, aunque al final de cuentas ésta fue

sustituida por la nueva administración Federal.

Con dos partidos políticos más, el escenario para la organización de las elecciones concurrentes del 2021 será para

nueve, el Partido Acción Nacional, el Revolucionario Institucional, el de la Revolución Democrática, el del Trabajo, el

Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano y Movimiento de Regeneración Nacional, ya formados y Partido

México Libre y Partido Encuentro Solidario que serán los novatos en la designación de candidatos y realización de

campañas políticas para lograr que los ciudadanos voten por ellos en las urnas que se colocarán en todo el país el

primer domingo de junio venidero.

En el camino para la formación de nuevos partidos políticos que comenzó tras las elecciones federales del 2018,

hubo 106 organizaciones sociales que notificaron su intención al INE de entrarle al proceso, de ellas el 84 por ciento

se notificaron como procedentes, es decir 89, sin embargo, 82 se quedaron en el camino, de tal manera que solo se

concretaron siete solicitudes de registro.

Ello fueron la organización Encuentro Solidario, para convertirse en Partido Encuentro Solidario. El grupo Social

Promotor de México, para ser el Partido, México Partido Político Nacional.

También Redes Sociales Progresistas, A.C., que seria el Partido Redes Sociales Progresistas. Libertad y

Responsabilidad Democrática, A.C., que será el Partido México Libre. Fuerza Social por México, que sería Partido

Fuerza Social por México. Fundación Alternativa, que sería Alternativa Partido Político Nacional y la organización

Súmate a Nosotros, que se convertiría en el Partido Súmate.