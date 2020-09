Fortalece presencia Paty Palacios en su distrito con acciones

PATY PALACIOS CORRAL, diputada local por el noveno distrito electoral oriunda de Valle hermoso y con jurisdicción en el distrito en mención donde necesitan el apoyo los hombres y las mujeres del campo, fue en apoyo al plantón hecho ante el presidente de México Andrés Manuel López Obrador.

Señalo que acudió al municipio donde se llevó a cabo la visita presidencial para solicitar el alza de precio de garantí a la producción del campo puesto que es una actividad primordial en la región y en este noveno distrito no es la excepción.

Manifestó también en apoyo a los agricultores al señalar que «acompañe a los agricultores de la zona norte de Tamaulipas en su lucha para exigir lo que les corresponde a las familias que vivimos del campo Tamaulipeco».

Como legisladora y presidente de la comisión de bienestar social del congreso del estado de Tamaulipas, se ha sumado fuertemente a los reclamos justos que han hecho los agricultores de la zona norte del estado de Tamaulipas y con ello solicitar por los conductos debidos se otorgue un precio de garantía justo para salir adelante.

EN LA CAPITAL HAY DESBANDANDADA

Ya encaminados a la capital del estado de Tamaulipas, le comento que LUIS TORRE ALIYAN, síndico municipal del ayuntamiento de esta ciudad.

Se encuentra intentando ganarse al pueblo para alcanzar a la brevedad posible una candidatura a un cargo de elección popular que bien puede ser una diputado federal o local para seguir dentro del erario.

Sus inquietudes las ha venido plasmando en varios momentos del honorable cabildo municipal y donde últimamente le puso el cascabel al gato señalando al alcalde XICO GONZALEZ URESTI donde parece ser que su equipo de prensa, comunicación e imagen, no le ha sabido manejar ni responder en realidad a las expectativas de un alcalde proveniente de la vida política independiente, liberal sin ataduras.

Es decir, XICOTENCATL no le da para mas sino endereza el barco antes del mes de diciembre, el tiempo se le habrá pasado y sino pal baile vamos.

POR SU PARTE, LUIS TORRE, dijo donar su sueldo durante tres meses en apoyo a las familias de la ciudad y en diversas entrevistas, el joven victorense refrenda el apoyo a las familias que asi lo requieran.

El joven TORRE, es abogado, sobrino del ex gobernador del estado EGIDIO TORRE y niega buscar la candidatura a la alcaldía victorense, pero si interesarle la situación que vive la ciudad en la falta de servicios como agua, drenaje, pavimentación encalichamiento entre otras cosas y con apenas 31 años de edad, dijo que no es militante de ningún partido político, que solo aceptó la invitación en su momento para participar en una administración de la que esperaba mucho pero ya se dio cuenta que no es asi.

Fue presidente de la COPARMEX donde recibió el llamado a sumarse al trabajo político que hoy no esta en acuerdo con él.

PREPARA INFORME ENRIQUE RIVAS

Este 3 de septiembre, la ciudadanía tendrá acceso a lo más destacado que ha hecho gobierno municipal, en el segundo año del periodo 2018-2021

El presidente municipal ENRIQUE RIVAS informó que el Segundo Informe de Gobierno será a las 12 del mediodía del jueves 3 de septiembre, en la Sala de Cabildo ‘Niños Héroes de Chapultepec’, y se transmitirá en vivo a través redes sociales.

Dijo que también se brindará las facilidades a los medios de comunicación locales, para que puedan transmitir en radio y televisión y así la ciudadanía tenga acceso a este importante acontecimiento donde se informará el estado que guardan las finanzas públicas en el segundo de su administración, que abarca del 2018-2021, entre otros temas.

«Esta vez será diferente, no habrá el cúmulo de ciudadanos invitados, no se realizará como nos hubiera gustado, se hará en la sala de Cabildo, solamente estarán presentes síndicos, regidoras y regidores; haremos la transmisión a través de las diferentes plataformas digitales y medios de comunicación para dar cumplimiento», indicó.

EN RIO BRAVO, en las labores de la oficialía del registro civil que titula atinadamente MARIA LUISA GARCIA MARTINEZ, dio a conocer que son alrededor de 220 defunciones que se han presentado en tres semanas,

Siendo más de la mitad víctimas de la pandemia por el virus Covid-19, y afecciones relacionadas con el virus.

MARIA LUISA, se ha mantenido en el trabajo mediante las diferentes medidas preventivas de salud que marca la SST y el personal de igual manera atiende a la comunidad que acude a la dependencia donde por cierto las condiciones ya no son apropiadas el tener acceso en un segundo piso para realizar algún trámite.

Sin duda que el diputado menos activo de los de la legislatura sexagésima cuarta de Tamaulipas ha sido el advenedizo de MORENA, RIGOBERTO RAMOS.

Al cumplirse casi en unas semanas mas el inicio de la mala labor como diputado local que ha desarrollado primero como oponente al sistema estatal de gobierno y después como hombre invisible que se quiso hacer pasar frente al préstamo de miles de millones de pesos que promovía el gobierno tamaulipeco, logró su objetivo dar color de que este hecho para ser legislador como irresponsable al no asistir y proponer acciones contundentes para Tamaulipas.

Y EN MATAMOROS

Con una decisión de ciudadano, el matamorense VICTOR RIOS, ha venido desarrollando cuidando las medidas preventivas de salud en esta pandemia la oportunidad de saludar a las familias más vulnerables de la ciudad.

Tanto de colonias populares como sectores sociales que se han visto afectados con las lluvias del pasado torrencial HANNA.

Asi como el caso de la contingencia de salud que se tiene en este momento y que aún persiste, pero no ha sido obstáculo para el también coordinador distrital del PRI y luchador social seguir trabajando por los que más lo necesitan.

Por otra parte, el Contador público VICTOR RIOS, dijo haber visitado el club de los abuelitos de las fuentes, Del Valle y control norte llevándoles un presente por el día del abuelito.

Concluye en su información el joven matamorense señalando que la sociedad de la ciudad se ha encargado de apoyar, unificarse en torno a los hombres, mujeres, jóvenes, niños de la ciudad que se vieron afectados.

NO HAY QUE PERDER DE VISTA al joven diazordacense ALEJANDRO ROSAS GONZALEZ, procurador para la defensa del trabajo en Tamaulipas que pudiera ser parte del elenco del PAN en la próxima jornada electoral con miras a ser un fuerte aspirante a una diputación federal.

Su labor política, en el servicio público como en la militancia de su partido siempre ha sido aplaudida y bien vista por su jefe político que hoy podría ser llamado a entrarle al reto como lo hemos visto en sus tiempos libres apoyando la zona ribereña en esta contingencia de salud así como con la pasada del meteoro HANNA donde apoyo con medicinas, alimentos asi como insumos del hogar.

CNPA SIENTA PRECEDENTE EN SU GESTION

LA COORDINADORA NACIONAL PLAN DE AYALA que dirige DON MANUEL LARA en Tamaulipas y a quien le envio un saludo afectuoso deseando una pronta recuperación después de una intervención quirúrgica de la que salió avante.

Dijo el coordinador operativo de la CNPA TAMAULIPAS, Médico veterinario MARCO ANTONIO MARTINEZ PEREZ DE AYALA que se trabaja en forma imparable en cada un de los municipios y regiones de Tamaulipas para sentar bases de la gestión social que desarrolla el dirigente nacional del organismo Senador JOSE NARRO ROBLES que sin duda llevará por buen sendero el timón de la organización del sector rural.

SIENDO DE ESTA MANERA como se organiza el apoyo a la comunidad tamaulipeca y manifiesta el médico MARCO MARTINEZ que con el respaldo del senador y presidente de la comisión de agricultura del senado de la República se da seguimiento a las propuestas y trámites del gremio de la Coordinadora nacional plan de Ayala.

YA EN RIO BRAVO, quien se reporta haciendo trabajo dentro de la CNOP, Confederación Nacional de Organizaciones Populares, es el secretario general del comité directico local, JOSE RUBEL ALBERTO LOPEZ SANCHEZ, ex dirigente juvenil y ex coordinador de agenda de algunas campañas electorales dentro del PRI además de ex secretario particular de algunos personajes de la política local hace años.

RUBEN LOPEZ señala que el sector popular estará fortaleciendo sus bases en primer término asi como la estructura para respaldar al PRI, partido en el que promueve la CNOP actividades de atención ciudadana en breve.

