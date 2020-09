AMLO no quiere a Tamaulipas

Cualquiera en su sano juicio, podrá deducir que el presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR no tiene el menor interés en apoyar a Tamaulipas, a quien le sigue regateando y no va más allá del compromiso de entregar mes a mes, las participaciones federales al Gobierno del Estado. Aunque ya pasaron algunos días, la visita de AMLO sólo sirvió para darse un “baño de pueblo”, para enaltecer su envestidura y e inaugurar obras que realizó la Sedatu. Más que económico, el tema es político y desafortunadamente, habrá que decirlo, abiertamente lo trae con el Gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, quien no se ha quedado callado y fiel a su forma de ser, como lo afirma el mandatario, “lo que digo afuera, lo sostengo adentro”. Lamentablemente, por el pleito que pudiera traer con el Gobernador, arrastra demandas y necesidades, donde los más afectados, son el personal de salud en estos tiempos de pandemia, los que forman parte de la Unión Agrícola Regional del Norte de Tamaulipas, los que demandan mejor distribución del agua en el distrito 025 entre otros. Y será una controversia que no tendrá fin en el corto tiempo, incluso, podría acrecentarse más conforme se acerquen las elecciones concurrentes en Tamaulipas. Del Gobernador GARCÍA CABEZA DE VACA es su forma de ser. Su discurso no lo ha cambiado desde que fue candidato a Gobernador hasta ahora y lejos de bajarle a su forma de expresión, ya analiza nuevos caminos por la vía legal, para simple y sencillamente que el Gobierno Federal le destine, lo que le corresponde a Tamaulipas. Y la verdad tiene razón el mandatario estatal, cuando aduce algunas cuestiones como el hecho de que Tamaulipas sea el segundo estado con mayor recaudación, pero que desafortunadamente, de cada peso que cobra y envía a la federación, el Gobierno de la República sólo le regresa 14 centavos. Es decir, una baba. Por eso GARCÍA CABEZA DE VACA no descarta la posibilidad de, o bien ir a una Asamblea Hacendaria donde se cambien los criterios o bien, ir a una controversia constitucional. Y es que, aun cuando es algo que planteó el Gobernador a AMLO en su última visita, LÓPEZ OBRADOR le dijo que viera este tema con los demás gobernadores. ¿Cómo?, si, el mandatario se deslindó de un tema que le corresponde dilucidar. También se quedó el tema pendiente de la basificación al personal de la salud, sobre todo ahora que están realizando su mejor esfuerzo por atender a los pacientes covid. Sin embargo, AMLO no respondió a favor o en contra. A los productores de sorgo, les quedó a deber la respuesta de concederles o no, el precio de garantía a la tonelada en tres mil 735 pesos. Es más, ni siquiera los atendió y aunque prometió analizar el planteamiento, no hay que abrigar buenas esperanzas. Ojala y la política discriminatoria a Tamaulipas, por parte del Presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR no pase de este año y finalmente se haga a un lado lo político, por dar respuesta a las necesidades que presenta el Estado.

LOS MANCHADOS

La Secretaria de Salud GLORIA GAMBOA recibió un justo reconocimiento por parte del Gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA. La realidad de las cosas, es que la Secretaria se la ha partido y no ha tenido rato de reposo desde que inició la pandemia hasta la fecha. Como lo expuso el mandatario tamaulipeco, ni siquiera tuvo acceso al periodo vacacional. GLORIA ha tenido que tomar decisiones de manera conjunta con el Gobernador, desde antes de que se reflejara la pandemia en Tamaulipas. Hayan sido buenas o malas, es hasta ahora cuando se observa una luz en el camino, al extenderse las reaperturas de nuevos establecimientos, aunque no al cien por ciento. Entre estos los gimnasios al 25 por ciento de su capacidad, los parques y áreas verdes, zoológicos y centros de diversión. Incluso, hasta las iglesias podrán aperturar tres días a la semana. Lo anterior se podrá hacer de manera proporcional, luego de que por semanas el contagio de covid-19 se disparara. Hoy las condiciones permiten tomar otras decisiones, aunque ello no significa dejar de lado las medidas de prevención. En fin.