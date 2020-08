Va Mario Delgado en las preferencias para dirigir morena

El Diputado Federal MARIO DELGADO CARRILLO, en una transmisión virtual, hizo patente su

interés por participar en el proceso de encuesta abierta para la designación del dirigente nacional de morena,

destacando que de forma unida se fortalece la democracia del partido. Señaló que se habrán de cumplir los

objetivos: corregir el rumbo del Movimiento y sobretodo honrar la confianza de los simpatizantes y militantes

que creen en Morena que representa el cambio en el país. «En morena es necesario abrir un espacio para

debatir el futuro de nuestra organización, la primera tarea pendiente es corregir lo que haya que corregir,

evitando que las sanas diferencias que distinguen a este proyecto se tornen en disputas estériles».

Resaltó la importancia de sumar en este instrumento de transformación y se atiendan las

recomendaciones del presidente ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, «Morena es un partido político que

sabe sumar en lugar de dividir, que cumple con el objetivo de representar los intereses populares». Esta

declaración surge luego del resolutivo emitido el pasado 20 de agosto del presente, en el que se determina

que las dirigencias anteriores dejaron de pasar dos años sin cumplir su obligación de renovación y ante el

inminente proceso electoral, ahora sea el Instituto Nacional Electoral quién organice la elección en los

próximos 45 días. La propuesta es la celebración de una encuesta abierta en el que se incluya a quienes sean

militante y simpatizantes; para este proceso habrá de formarse un comité de expertos que garantice la

confiabilidad en esta metodología.

Por su parte el Diputado Erasmo González Robledo realiza un fuerte trabajo en la coordinación las

acciones para fortalecer el proyecto que encabeza MARIO DELGADO y se trabaja con los diferentes grupos

de militantes y simpatizantes para llevar a morena a lograr una dirigencia nacional fuerte y responsable. El

Diputado Federal de Morena ERASMO GONZALEZ ROBLEDO, reitero su respaldó a MARIO DELGADO para

ganar la Encuesta Abierta porque es un militante comprometido y un político de propósitos cumplidos que

requiere Morena para consolidar nuestra Unidad.

Añadió, vamos a organizarnos ya entre todos para ganar el 2021, debemos mantenernos como la

Esperanza de México.

EN EL RUMBO DE REYNOSA le comento que Luego de realizar una serie de actividades la

Fundación Amigas con Corazón AC., organismo que representa la también Senadora de la República

suplente Lic. ROSY CANTU, podemos decir que de gran aportación fue la donación de caretas de protección

para el personal de salud en el hospital general de Reynosa y muy en especial del turno fin de semana

nocturno del hospital general, y donde hay que señalar que el trabajo social que desarrolla la licenciada y ex

regidora de Reynosa marca para ser considerada en una diputación local por el proceso electoral que viene y

sino pal baile vamos.

NUEVO LAREDO SIGUE ADELANTE EN OBRAS PARA TODOS

MIENTRAS QUE EN EL RUMBO DE NUEVO LAREDO, Vecinas y vecinos de cuatro colonias se

comunicaron de manera virtual con el alcalde ENRIQUE RIVAS, en el programa ‘Miércoles Ciudadano’, y le

solicitaron más obras de repavimentación, reconstrucción de banquetas, limpieza de calles y desalojo de

aguas negras, el edil se comprometió a atender cada una de las peticiones y darles solución.

«Es un programa que le permite al presidente municipal estar en constante comunicación y cercanía

con el pueblo de Nuevo Laredo, la idea original era que estuvieran aquí con nosotros y que los pudiera recibir

en las oficinas, pero lamentable por la crisis de salud no se puede, ya que es por el bien de todos, pero no es

un pretexto para atender sus peticiones», dijo el edil.

A través de la plataforma Zoom, las y los habitantes de las colonias Palmares, Morelos, Villas de la

Fe y Matamoros fueron escuchados por el Presidente Municipal, ya que a pesar de la pandemia del Covid-19,

el gobierno municipal no se detiene y atiende las necesidades de la población.

ANTONIO GUDIÑO, de la colonia Matamoros, solicitó en nombre de las y los vecinos, el desazolve

de las aguas negras en el sector, ya que cuando llueve aumenta el foco de infección.

Además, se pidió la limpieza de maleza y del canal pluvial, entre los Rieles de Guatemala y

Washington.

Por su parte, MARIO PADILLA HERNANDEZ, de la colonia Morelos, solicitó la reconstrucción de

banquetas, en la calle Aldama, entre Coahuila y Nuevo León, ya que se encuentran muy dañadas.

ENRIQUE RIVAS CUELLAR, atendió además la petición de la repavimentación del bulevar Nuevo

Laredo, desde la carretera Nacional hasta la calle Tamaulipas, en la colonia Palmares, ya que hay muchos

baches.

Mientras que las y los vecinos de Villas de la Fe, pidieron la repavimentación de la calle Eva

Sámano, entre Paseo Tula y Prolongación Eva Sámano, ya que varios neumáticos de vehículos, han sido

afectados al transitar por el sector.

NO HAY QUE PERDER DE VISTA el trabajo que empresarios que no bajan la guardia en Reynosa

como los 3 ex presidentes de CANIRAC han demostrado en favor de la ciudadanía y me refiero a ALFREDO

ANDRADE, ALFONSO DE LEON FUENTES Y ALFONSO PADILLA, de su esfuerzo dependen personal de

sus negociaciones que ellos han mantenido vigentes laboralmente.

RELEVO EN AGRONOMOS DEMOCRATICOS DE RIO BRAVO

EL RELEVO DE LA asociación de agrónomos democráticos y profesionales del campo se da en un

momento difícil para el agro.

RAFAEL GARCIA BARAJAS, deja la presidencia en unos días más en manos del amigo e ingeniero

ARMANDO CAMPOS quien promete ponerle un estilo de trabajo que fortalezca aun mas del esfuerzo

realizado por el antecesor que seguramente irá a algunas comisiones innovadoras de la organización.

ARMANDO CAMPOS, cabe mencionar que es el actual secretario de organización del comité

directivo municipal que dirige RAFAEL GARCIA BARAJAS quien se va por la puerta de en frente con una

buena actuación como dirigente fundador del organismo en mención.

Seguramente lo van a necesitar en alguna de las secretarias que conforman el comité directivo

municipal naciente.

LUIS MIGUEL IGLESIAS ALTRUISMO Y DECISION EN REYNOSA

Y QUIENES dieron la sorpresa al sumarse abiertamente al trabajo político del movimiento ciudadano

es el licenciado LUIS MIGUEL IGLESIAS ELIZONDO que se abre de capa para ir en pos de una candidatura

a un cargo de elección popular en el proceso electoral del 2021.

Elemento de la sociedad que ha demostrado desde diferentes trincheras que tiene con que entrarle,

carisma y dedicación a ayudar a los que más lo necesitan como lo vimos en dias pasados atendiendo a

familias de diversos sectores populosos de Reynosa.

PANISTAS RIBEREÑOS MAS VALE SOLOS QUE MAL ACOMPAÑADOS

EN MIGUEL ALEMAN, las cosas no andan muy bien del todo para el PANISMO, su gallo el biólogo y

ex alcalde además de diputado local suplente, RAMIRO CORTEZ BARRERA en realidad no encuentra

acomodo en la forma de manejarse de los panistas de la región y es que el sabor de boca que dejo el

fantochito dirigente político del PAN en el estado, LUIS RENE CANTU GALVAN que sueña con ser el alcalde

de la ciudad que dice lo vio nacer, pues no sabemos si sigue viviendo en estados unidos, le quedo grande

cuando fue diputado local.

ESTE SUJETO que le hace de mayordomo de la dirigencia estatal del PAN en Tamaulipas y firma

como dirigente político, es el principal enemigo de los panistas de la zona ribereña donde no lo quieren ni que

se pare pues cuando lo hizo como operador político salió de pleito con medio mundo de los que aparecen en

el padrón panista regionalmente hablando y como dirigente político no da una pues en Rio Bravo se paró

hace algún tiempo para poner contra la pared a la líder del partido CLAUDIA CHAPA que no se somete a las

órdenes que da el susodicho dirigente del PAN.

La realidad es que no han tratado bien al biólogo que digamos como para quererlo promover a la

presidencia municipal y por lo tanto no se augura que en ese municipio logre el PAN consolidar la mejor carta

política.

PUES ADEMAS el trabajo del alcalde priista SERVANDO LOPEZ MORENO ha sido efectiva y es

precisamente SERVANDO el mejor alcalde posicionado del PRI en el estado de Tamaulipas y dentro de los

de la frontera uno de los tres mejores entre sus ciudadanos.

SIGUEN LAS COSAS MAL EN CAMARGO Y APARECE EL PRD

Pues con las compras extraoficialmente se están manejando que ha hecho asi como los actos que

ha tenido la señora como presidente municipal, LETICIA PEÑA VILLARREALPRD va aparecer en el municipio

de Camargo con apoyo nacional y donde no hay que perder el filo de la navaja porque en caso de ir en

alianza con el PAN, las cosas serian en favor del PRD para que pongan candidato a la presidencia municipal

y el pan en el resto de las posiciones de la planilla de regidores y sindico.

Una vez más en Reynosa, el diputado RIGOBERTO RAMOS ORDOÑEZ se va quedando solo y todo

por el carácter que se bota el fulano prepotente, hay quien señala que es el doble pero mejorado del

HECTOR GARZA GONZALEZ ese otro mentiroso que al que se deja engañar le dice que es el oficial mayor

de gobernación cuando esa posición no existe en ningún lado.

Pues volviendo con el mentado RIGO, este cada vez se queda mas solo que el llanero solitario, es

una realizad que llegara a la contienda del 2021 mas inseguro que lo que llego al congreso del estado, mire

que desde aquella falta de oficio al no asistir a la sesión solemne donde se autorizó un préstamo para

endeudar a los tamaulipecos, le bajo 10 rayitas o asi es que quedo el arreglo de no mas señalamientos ni

gritos, ni pataleos contra el gobierno estatal.

ESTA VEZ NUESTRO AGRADECIMIENTO

Es como dijimos en nuestras colaboraciones a muchos amigos que nos han hecho presente y

patentizado su apoyo moral por el deceso de nuestro señor padre DON RODOLFO VIVIAN AVILA el pasado

7 de julio y a nombre de mi madre SOCORRITO PERALTA DE VIVIAN y familia les agradecemos como son a

nuestra amiga MARTHA CATALINA GONZALEZ, MANUEL AGUILAR, LIC. MARIO LONGORIA GARZA, liC.

MIGUELANGEL HERNANDEZ, MARCO MARTINEZ CHARLES, MARIA SILVIA VIVIAN MOSQUEDA,

MARTIN CARRION SANCHEZ, MARIA LABASTIDA, NORA ELIA HINOJOSA.

ASI COMO A LA regidora Licenciada NORMA PARRA MARTINEZ, NORA LIDIA CASTRO, NORMA

RIALUGA RDZ, NORMA BALLIN; LIC. NOE URESTI MARTINEZ; Al maestro y secretario de previsión social

del SNTE Tamaulipas, NAIF HAMSCHO IBARRA asi como la regidora maderense NURY ROMERO Y

NORMA MENDEZ.

Además al amigo SILVESTRE RODRIGUEZ MARIN, dirigente del Partido Movimiento ciudadano en

Reynosa; SANDRA VIVIAN, SADOT LARA, SALVADOR BORREGO ALVARADO, SERVANDO MARIN,

SUSY MONTELONGO Y SANTIAGO SALINAS PEÑA.

También gracias a VICTOR LUNA ROBLES, VERO BIBIAN, ING. VIRGILIO RUIZ ISASSI YESSICA

VIVIAN, YOYA ABOYTES CANTU, YOLANDA MENDOZA, YUDITH BORREGO, YAVIN FLORES y a nuestra

amiga periodista YADIRA HERRERA.

NUESTRA SOLIDARIDAD

Para la familia de nuestro amigo y quien fuera director de la preparatoria “José Vasconcelos” en Rio

Bravo ingeniero ALEJANDRO REYES LARA, nuestro sentido pésame y abrazo solidario quien se nos

adelantó hace algunos dias en el camino de esta vida, siempre bien recordado entusiasta y emprendedor.

De la misma manera, deseo una pronta resignación a la familia LEIJA PECINA por el sensible

deceso de DON FERMIN LEIJA PECINA, luchador político y social que se nos adelanta en el camino de la

vida y quien se le recordará por su lucha política de muchos años

Por otra parte, felicito por su cumpleaños este 25 de agosto al decano del periodismo en Reynosa

DON JOSE LUIS DE ANDA YANCEY asi como este 26 de agosto a TRANQUILINO ARRIAGA.

ADEMAS DE este 27 de agosto por su cumpleaños le saludo a CESAR EMILIO CASTRO,

ARMANDO GONZALEZ, comunicador riobravense; RON ROGELIO GARCIA LERMA, NORMA PATRICIA

LOPEZ BARROSO, ADVENTO SOSA, presidente del consejo de CANACO Reynosa; LIC. ARMANDO

MARAVILLA y BEATRIZ GOVEA ZAVALA.

Como de la misma manera felicito este 28 de agosto a BRENDA LUNA, JOSE LUIS ESCOBAR

TORRES, ROSA ELENA MACIAS, BERNABE URIBE MORA, EDGAR SERRANO VILORIA, CRISTINA

SILVA GONZALEZ, ANA LAURA ROCHA, ERALIO VILLARREAL MORIN, ROY SALDAÑA, ALBERTO

RODRIGUEZ LOPEZ, dirigente local del PRI en Camargo; YAEL AVELINO, HECTOR IZAGUIRRE Y EMIR

RAMOS.

Y nos veremos.