Ni apoyo, negociación o dialogo.

La prisa con la que salió el Presidente de México ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR de Matamoros, demostró más miedo al contagio que posiblemente a dar respuesta a los planteamientos formulados por el Gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA e incluso, los integrantes de la Unión Agrícola Regional del Norte de Tamaulipas. Desde luego que se puede tomar como una jugarreta, una burla y una falta de respeto a los tamaulipecos. No se podía esperar menos. De entrada, habrá que decir que no hubo control por parte de los organizadores de este evento y se permitió la llegada de militantes y simpatizantes de Movimiento de Regeneración Nacional. Es decir, un buen evento oficial para la entrega de obras realizadas por la Sedatu, se politizó. Muchos le apuntan al alcalde de Matamoros MARIO ALBERTO LÓPEZ, toda vez que lejos de que imperara como primera autoridad en el municipio, pretendió dar muestras de respaldo de la gente hacia la visita presidencial, sin cuidar protocolos de prevención al contagio de covid-19. Ojala y en los próximos días no venga un rebrote de este virus, porque las condiciones se dieron para ello y más. El planteamiento del Gobernador GARCÍA CABEZA DE VACA fue bueno, directo y alentador, circunscrito en la necesidad de que simple y sencillamente el Gobierno de ANDRES MANUEL LÓPEZ OBRADOR destinara algo así como mil millones de pesos, para la terminación de varios hospitales que con el paso del tiempo, se ha prolongado incluso su entrada en funcionamiento. Aun cuando el Gobierno del Estado le ha invertido y hasta se le debe a los contratistas, estas obras requieren terminarse en el corto plazo para incorporarlas al sistema de salud en Tamaulipas. Desafortunadamente, cuando nadie lo esperaba, LÓPEZ OBRADOR se aventó un discurso de escasos tres minutos con 15 segundos, justificando su prisa, al recordar que se vive en un estado de pandemia. “no debió hacerse este acto… estamos en plena pandemia todavía y tenemos que cuidarnos todos, de modo que no voy a tardar mucho porque quiero que guarden sana distancia y que se vayan retirando, tenemos que cuidarnos”, citó en su mensaje. Y es cierto, había cientos de matamorenses, algunos de ellos, militantes y simpatizantes de Morena. Lejos de dar un simple discurso, en el sentido de que “Tamaulipas tendrá todo mi apoyo para salir adelante”, LÓPEZ OBRADOR echo a perder su gira por Matamoros. “Les quiero de verdad, le tengo profundo amor al pueblo de México, no podemos estar juntos, tenemos que guardar distancia porque tenemos que cuidar la salud… les mando un abrazo, un abrazo virtual… amor con amor se paga”. Ni al caso venía. En el aire quedó el planteamiento del Gobernador GARCÍA CABEZA DE VACA: “Quiero aprovechar este momento presidente, para comentarle que aquí en Matamoros tenemos un pendiente con un hospital, usted lo ha dicho en muchas ocasiones, que ha a asegurarse que todos se concluyan, estamos a un 85 por ciento, si bien es cierto que es un fondo que se tiene; ya solo necesitamos el último tirón para terminarlo”. Del de Ciudad Madero le dijo lo mismo. Incluso, planteó ayuda de la federación para basificar a personal de salud, que también quedó en el aire. Ya no digamos de los productores que hicieron el gasto de San Fernando a Matamoros para reiterar la necesidad de que la tonelada de sorgo quede en un precio de garantía de tres mil 735 pesos. Igual paso con la exigencia de una distribución equitativa de la cuenca, concretamente de los usuarios del distrito 025 y otras. Por más que le rogaron y pidieron solamente un minuto para dialogar sobre sus demandas, LÓPEZ OBRADOR no bajo el vidrio de su camioneta negra, desde donde les hacía seña con las manos. En el primer acercamiento se perdió toda posibilidad de apoyo, negociación y dialogo. Este viernes irá a Reynosa, donde el tema a tratar, será el de los resultados en materia de seguridad pública y combate al delito, donde el Estado refleja una disminución importante en cuanto a las estadísticas. Ojala y no suceda lo mismo con Matamoros y finalmente LOPEZ OBRADOR de respuesta puntual a las necesidades planteadas por el Gobernador GARCÍA CABEZA DE VACA. En fin.

