Defiende diputada Olga Garza acciones del Gobierno contra mujeres embarazada

ES INCREIBLE, pero cierto. Ahí tiene amigo lector que la diputada local en el congreso tamaulipeco OLGA GARZA defendió que el gobierno del estado prohibió la entrada, el ingreso a establecimientos a mujeres embarazadas.

Esto nomas pasa en Tamaulipas sin duda alguna y la también dirigente local del PRI de Reynosa en tribuna señalo que el negarles el acceso a los establecimientos comerciales a mujeres embarazas o adultos mayores de 60 años va contra los derechos humanos.

EXIGIO LA LEGISLADORA tamaulipeca con su recia postura política que le ha caracterizado que se respeten los horarios establecidos asi como una explicación de tomar esas decisiones que van contra los derechos de las personas sea cual sea su condición siempre y cuando cumplan con las normas preventivas de salud ante esta contingencia que se vive internacionalmente.

Y agregó que “Somos la voz de las familias tamaulipecas y seguiremos trabajando para que sus derechos sean garantizados”.

En otro orden de ideas, le comento que el dirigente de UGOCM RIO BRAVO, EDGAR ROBLES FLORES, se encuentra trabajando en la estructuración de las secretarias de su comité municipal tras la salida del ahora ex dirigente RAMON TAPIA.

Dijo el dirigente ugocemista oriundo del Fraccionamiento Satélite en Rio Bravo que se trabaja en la inclusión de diferentes sindicalistas y gente de las comunidades rurales para revitalizar el trabajo de la unión general de obreros y campesino de México.

Y EN LOS PLANES que se vienen dentro de su nueva directiva, dijo el joven líder que será afiliar integrantes con decisión, capacidad y trato positivo a los obreros y los hombres del campo además de recorrer algunas comunidades para dejar precedente de la reorganización de comités representativos de UGOCM Rio Bravo con el apoyo del coordinador de la zona norte regional del estado de Tamaulipas.

ES EN LA CAPITAL DEL ESTADO de Tamaulipas, donde el doctor FELIPE GARZA NARVAEZ, delegado de la secretaria de gobernación en Tamaulipas, ex diputado local tres ocasiones, ex líder del congreso del estado, ex funcionario de la UAT por varios años asi como ex sub secretario general de gobierno entre otras cosas.

Es un fuerte aspirante a una candidatura a la presidencia municipal de su natal Ciudad Victoria o bien a la diputación federal por el distrito V con sede precisamente en la misma capital tamaulipeca además quien goza del aprecio de la ciudadanía y el respeto como servidor público en una trayectoria de muchos años.

RIGOBERTO RAMOS ORDOÑEZ, diputado local plurinominal y muy prepotente como es su estilo, algo que ya lo marcó desde hace muchos años, esto queda en el municipio de Reynosa se le andan yendo del grupo político si es que se le puede llamar o corriente política aunque el corriente ha sido el mismo RIGOBERTO por como ha tratado a sus semejantes después de que le sirven y aunque les pague a algunos líderes con pesos y centavos ya nomás no lo aguantan.

AHÍ TENEMOS, que se le fue la lideresa PAMELA MARTINEZ RUIZ, echando madres del susodicho diputado local y por otra parte quienes mejor se abrieron para hacer lo suyo con todo respeto fue el arquitecto MARCOS HEREDIA, un luchador social que, como el líder político, LIC. CARLOS ALBERTO RAMIREZ, OSCAR MILTON, no necesitan Vejigas para nadar en esto de la polaka.

Y EN EL CASO de OMAR KU ya se le había bajado del vagón por el simple hecho de como les habla, trata y despotrica su carácter bipolar como persona en quienes no se lo merecen mejor deciden pintar su raya.

PUES BIEN, ya son varios que no andan ahí en ese rumbo político seguramente personajes como LARUMBE, JAIME ARREDONDO, REYNALDO GOMEZ, GONZALO LOPEZ, que pensaron en el cambio verdadero, ya se dan de topes con la pared, pero es muy su libertad de participar donde se les pegue la gana.

LOS DEL VERDE SUBEN LA VOZ

MIENTRAS QUE LOS VERDES, es decir, los del partido verde ecologista se andan moviendo bajo la tutela de su dirigente estatal RICARDO GAVIÑO CARDENAS y precisamente fue en La apertura de centros turísticos en Tamaulipas, como es el caso de las playas de La Pesca y Carboneros, donde señala el dirigente verde que “no significa que ya hemos pasado la etapa más crítica del COVID-19 ni representa un pasaporte para llevar una vida como hasta antes de la pandemia, autoridad y sociedad debemos mantener la guardia arriba para evitar que la enfermedad siga cobrando víctimas”

Manifiesta el dirigente que “Preocupa que Ciudad Victoria sea el municipio con mayor número de casos activos, con 645, arriba de ciudades con mayor o similar densidad demográfica como Matamoros, que tiene 640 casos, Tampico que registra 600 y Reynosa con 448, insisto, y a nivel nacional también en el PVEM insistimos mucho, no es momento de desbordarnos y dejar a un lado las medidas sanitarias, esta lucha no es solo del gobierno, también es de la población y como parte activa de la comunidad llevamos a cabo una campaña permanente para hacer conciencia sobre las medidas preventivas para evitar más contagios”.

También RICARDO GAVIÑO, destacó que a través de sus redes sociales oficiales el Partido Verde en Tamaulipas ofrece información sobre el uso correcto del cubrebocas y lucha contra mitos como el hecho de que genera hipoxia, que es la falta de oxígeno en el organismo, tutoriales como el uso correcto de esta prenda que debe abarcar boca y nariz y evitar tocarlo en todo momento, el aseo correcto de manos y reglas de convivencia social que promueven el respeto al espacio de cada persona.

ESTA VEZ NUESTRO AGRADECIMIENTO

NUESTRA SOLIDARIDAD Y FORTALEZA

