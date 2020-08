De la gente depende

La apertura de la playa la pesca, en el municipio de Soto la Marina, será un referente para conocer, entre otras cosas, el grado de madurez y responsabilidad de la gente que se mantuvo encerrada y que sin lugar a dudas, aprovechará este fin de semana para refrescarse y recrearse la vista con bañistas. Desde el primer día el alcalde de Soto la Marina ABEL GÁMEZ supo reconocer que la reapertura le generará un “problemón”, porque nadie puede dudar que gente de Nuevo León pudiera dejarse venir a la pesca, a donde habrá que decirlo, ya conocen porque no ha sido ni será la primera ocasión en que vengan. Y efectivamente, mucho va a depender del comportamiento de la gente al acatar medidas de sana distancia, uso de cubrebocas, gel antibacterial y otras para evitar contagio de covid-19. Mucha gente será más consciente y preferirá quedarse en casa que correr el riesgo de contagio, aunque los deseos de ir y meterse al agua les quite el sueño. Este jueves el Subsecretario de Turismo JOSÉ LUIS MARTÍNEZ PORTILLA adelantó que se implementará un operativo especial en la playa de Soto la Marina, en el que participarán elementos de la Guardia Nacional, Seguridad Pública, Protección Civil y sin duda, personal de la Comisión Estatal para la Prevención de Riesgos Sanitarios. El éxito o fracaso de esta reapertura, mucho dependerá de la cantidad de gente que ingrese, aunque hasta donde se sabe, solo entrarían unos 800 vehículos, cantidad que se nos hace poca, pero de ser así, sería manejable. Desde luego que existe preocupación, por aquello de que se generara un rebrote en contagios que no tienen los residentes del poblado la pesca, pero que podrían llevar del exterior, es decir, de los municipios o lugares de donde vayan los vacacionistas. Otra de las ventajas, pudiera ser el no permitir la venta ni consumo de bebidas alcohólicas, de tal forma que sólo sería una convivencia familiar. Ahora bien, hay otros municipios en los que quedará en manos de los alcaldes, decidir si abren o no los accesos a ríos y balnearios, toda vez que no estaban preparados para una decisión de este tipo. A ver qué dice el alcalde de Llera HECTOR DE LA TORRE sobre el uso de trajineras o bien, el ingreso a las aguas del rio guayalejo desde este fin de semana, porque si bien es un municipio con contagios aislados, también se puede disparar el número. JOSÉ RÍOS, alcalde de San Fernando no ha dicho si abrirá la playa Carbonera, aunque para este fin de semana estará complicado, si se toma en cuenta que el acceso no se encuentra en buenas condiciones y por tanto, generaría más problema como está. También permanece callado el de Padilla EDUARDO ALVARADO aun cuando el purificación en algunas partes de su trayecto lleva niveles para un chapuzón, como mínimo, o bien, el de Jaumave JOSÉ LUIS GALLARDO con el “ojito”, entre otros.

LOS MANCHADOS

La diputada PATRICIA PIMENTEL, así como los regidores de Movimiento Ciudadano, equivocaron la presentación de la denuncia, en contra del alcalde bailarín de Victoria XICOTENCATL GONZÁLEZ URESTI. Al menos es lo que nos comentan, porque consideran que debió haber sido en la Unidad de Inteligencia Financiera, porque es al final de cuentas, la dependencia que ya trae un listado de empresas factureras fantasmas, de tal forma que lo único que haría, es darle seguimiento a la denuncia. Al final de cuentas debe haber convenios de colaboración entre la Unidad y la Fiscalía Anticorrupción para conocer de este tipo de casos. Por cierto, llamó mucho la atención las declaraciones que hiciera la legisladora del Partido Acción Nacional PILAR GÓMEZ LEAL, por la manera en que se expresó del alcalde GONZÁLEZ URESTI, ante toda la serie de tropelías y descuidos que ha cometido el doctor, que prometió sanar a la ciudad y sólo se dedico a destruirla. En fin.