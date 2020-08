Mateo Vázquez, factor clave 2021

Ciertamente, el liderazgo político que desde hace buen tiempo ha tomado el alcalde de El Mante, Tamaulipas, MATEO VÁZQUEZ ONTIVEROS es innegable. Tiene trabajo y un amplio reconocimiento no solamente de una buena mayoría de la sociedad que lo ha calificado como un buen presidente municipal sino también de auténticos liderazgos nacionales, estatales, regionales y locales del Partido Acción Nacional, organización política que lo postuló para la presidencia municipal y donde hasta ahora han sido bien calificados los resultados de su administración.

JOSÉ MATEO VÁZQUEZ ONTIVEROS, eso también es innegable, se encamina por la ruta de una posible reelección, oficialmente no ha dicho si la buscará, pero su trabajo, sus movimientos y sus relaciones políticas con la cúpula estatal de Acción Nacional dan a entender que así será.

Pero el alcalde de la urbe cañera no estará solo en la próxima contienda electoral de junio entrante, también hay que tomar muy en cuenta el trabajo, los pasos y las acciones que desarrolla del DIF Mante, su esposa, CORAL FENTANES MAYORGA.

Prueba de lo anterior, es el arrastre y aceptación que tiene en medios de comunicación y hasta en las benditas redes sociales, donde la han calificado como una mujer ejemplar que ha desarrollado un buen trabajo a favor de los que más necesitan no solamente de la institución noble que encabeza sino también desde el ámbito personal.

Obviamente estarán presentes los contrincantes políticos, los adversarios y hasta malquerientes tanto del alcalde MATEO como de su esposa CORAL.

Es notorio que cuando publican alguna actividad oficial o personal, son víctimas de ataques y calumnias, pero entienden que es parte del avance que en el terreno político ellos dos tienen.

Esos adversarios políticos téngalo por seguro que no tienen nada bueno que ofrecer al electorado más que grilla barata y guerra sucia.

Pero ese sucio juego de mentes perversas que nada bueno le aportan a la urbe cañera no distrae de sus actividades oficiales y personales al alcalde ni a su esposa.

Ambos están enfocados en seguir trabajando diariamente a favor de el Mante, en cumplir los compromisos contraídos en campaña y en elevar la calidad de vida de miles de familia que habitan en esta hermosa ciudad, aunque por el momento, la situación de la pandemia, covi-dengue, lluvias, influenza y otras tantas cosas no sean nada favorables ni para ellos como autoridades, ni para la misma sociedad que se ve y se siente molesta, pero más con los responsables del sector salud dado a que las estrategias, acciones y campañas para acabar con esas epidemias no han dado buenos resultados.

Realizar política en estos tiempos difíciles, es desgastante, pues justamente la gente reclama que primero todos esos interesados en participar en el próximo proceso electoral deben unificar fuerzas y criterios para salir delante de esta dolorosa situación que hasta el momento ha dejado muchos muertos, sin agregar los que fueron víctimas de la delincuencia.

Sin embargo, tanto las autoridades como la misma sociedad, no pierden la esperanza y tienen fe de que todo este asunto de la pandemia del Coronavirus y dengue pronto acabe.

Lo que también es cierto, es que tanto el alcalde MATEO VÁZQUEZ como su esposa CORAL han sido muy respetuosos de los tiempos políticos, se han dedicado a trabajar cada uno desde sus respectivas responsables donde a diario dan resultados.

Como lo dijimos antes, no han dicho de forma oficial si tienen interés por participar en el próximo proceso electoral, pero en los círculos políticos locales sus nombres figuran como serios prospectos, uno a la reelección y la señora a una diputación.

De continuar así las cosas, será aún más evidente que la candidatura de MATEO VÁZQUEZ a reelegirse en el cargo que ocupa, será un factor determinante y arrastrará a favor del PAN otras probables candidaturas como ya lo dijimos, donde figura el nombre de su esposa CORAL para una diputación, así como del actual director de Bienestar Social, NOÉ RAMOS FERRETIZ.

No hay que olvidar que el año entrante se habrá de elegir por esta región, alcalde, diputado local y diputado federal.

No se sabe aún, si el actual diputado federal por este 06 Distrito Elector, VICENTE JAVIER VERÁSTEGUI OSTOS vaya a levantar la mano en busca de la reelección.

Tampoco se sabe, si la diputada local SONIA MAYORGA LÓPEZ hará lo mismo, pero en este caso, pues no ha dado señales claras de querer continuar en ese cargo, tampoco en lo relacionado a la alcaldía de El Mante.

Un nombre de una destacada dama que suena para una candidatura a la diputación no sabemos si federal o local, es la ex alcaldesa de Xicoténcatl, ex directora estatal del Registro Civil y actual secretaria general del PAN en Tamaulipas, MARIELA LÓPEZ SOSA, a quien por cierto felicitamos con motivo de su cumpleaños.

Un líder cañero que también tiene su corazoncito y ha dado claras muestras de buscar la candidatura del PAN a la alcaldía de El Mante, es ALBERTO ALARCÓN HANÚN. Estos serían los actores políticos de Acción Nacional, con liderazgo, trabajo y presencia en la urbe cañera que tendrían posibilidades muy claras de aparecer en las próximas boletas electorales, lo demás son payasadas y sueños guajiros de quienes no traen nada, no se les ve nada y no tienen posibilidades de nada dentro y fuera de este partido en el poder local y estatal.

DEL ARCHIVERO…

A propósito, es muy lamentable que los próximos candidatos del PAN en esta región cañera, tengan que recurrir al trabajo personal, logros propios y méritos para ganar la elección, dado a la gris labor de los dirigentes locales de ese instituto político.

¿Dónde está ENRIQUE MURILLO? ¿Cuál es su trabajo realizado hasta ahora como líder de Acción Nacional en el Mante]?.

¿Qué han hecho los líderes del PAN en vecinos municipios como Xicoténcatl, Gómez Farías, González, Antiguo Morelos, Nuevo Morelos, Ocampo? ¿Usted sabe, los conoce? Yo no.

Y no son los únicos, ¿Saben quién es el dirigente de MORENA en el Mante? ¿En los municipios de la región? ¿Qué trabajo traen? ¿Qué están haciendo a favor de su gente y de los ciudadanos en estos tiempos de crisis y de pandemia?. Ni quiera han tenido la capacidad de realizar y mucho menos de organizar sus estructuras electorales si es que las tienen. ¿Y así presumen que quieren ganar en la próxima elección?.

En cambio, con los que sí hay que tener respeto y cuidado son con los PRI, pues aunque muchos mala leche digan que este instituto político está muerto, la verdad que no es así, pues han estado realizando una excelente trabajo de organización no solamente hacia fuera del partido sino también en su interior con sus organizaciones, sectores, cuadros y líderes políticos.

Aquí en el Mante, mi estimado lector, lectora si yo les pregunto si conocen a LUIS GERARDO MONTES VEGA, quien es dirigente local del Partido Revolucionario Institucional, seguramente una buena cantidad de ciudadanos me dirán que sí, y más que nada porque ya lo han visto, ahora sí que hasta en la sopa, pues es uno de los líderes políticos que trabajan a diario y que se parten la mandarina en gajos con todo y su equipo de colaboradores a favor de sus militantes, pero también de la sociedad en general.

Muy a pesar de la escasez de recursos económicos, LUIS GERARDO como dirigente local del PRI ha sabido unificar esfuerzos de familiares, de amigos y de gente que le apuesta no solamente a ese partido sino también al proyecto de MONTES, pues no es un secreto que este personaje anhele la candidatura para pelear por la presidencia municipal.

El trabajo de MONTES, usted ya lo conoce, pues cotidianamente se le ve trabajando siempre por su gente. Llevando medicamento, alimentos, despensas, y hasta en campañas de descacharrización en apoyos a las contingencias sanitarias.

MONTES, es un buen ciudadano, que viene de la cultura del trabajo y del esfuerzo, es de El Mante, quiere a El Mante y está dispuesto en seguir contribuyendo a favor de la urbe cañera. Solo es cuestión de tiempo para verlo en la boleta electoral como potencial candidato a la alcaldía.

Y ya para finalizar, le damos a conocer que más temas locales que el gobierno local que preside el ingeniero JOSÉ MATEO VÁZQUEZ ONTIVEROS, trabaja de manera coordinada con el mercado municipal para brindar una mejor atención a los usuarios y locatarios de este centro comercial.

La regidora comisionada en salud, BELLA LETICIA AYALA JÁUREGUI y la regidora GUADALUPE ACEVEDO DÍAZ, comisionada en mercados, acudieron a donar gel antibacterial a los locatarios del mercado y reafirmaron el compromiso de esta administración por colaborar con los comerciantes durante esta época de contingencia.

Cabe señalar que el mercado municipal Benito Juárez, mantendrá abiertas solamente 4 de sus puertas, las que dan a las calles principales, con el fin de mantener un mejor control de quienes entran al inmueble, mismos que deberán hacerlo portando el cubre bocas y siguiendo los protocolos que marca el sector salud.

Antes de que se me pase, les comentó que en días pasados en Nuevo Morelos fue “destapado” como serio y fuerte aspirante a la alcaldía 2021, ELEODORO RIVERA ESPINOZA, quien es familiar de un ex alcalde de esa población.

ELEODORO RIVERA ESPINOZA es un hombre forjado en el trabajo, quien genera empleos en ese vecino municipio, hombre de familia y de mucho respeto en Nuevo Morelos, tan así es que su nombre que apareció en las redes sociales como potencial aspirante a esa alcaldía levantó ámpula.

Lo cierto también es que el juego de la sucesión municipal lleva semanas en marcha en Nuevo Morelos, a pesar de faltar menos de un año para la jornada electoral, pero es claro que la gente de esa población quiere y le urge un cambio, y están viendo en ELEODORO RIVERA ESPINOZA esa posible opción.

Por cierto, en González, nos comentan que es más que evidente que la actual titular de la COMAPA, ADA GABRIELA VERLAGE FRIEDMAN sería tomada en cuenta por el PAN para contender por la candidatura de ese partido político a la alcaldía.

La funcionaria es ubicada por directivos de ese partido político como un excelente cuadro, con trabajo, trayectoria y resultados.

Actualmente es quien lidera las preferencias de la gente como la mejor opción, dado a que se pretende un cambio en los mandos del Ayuntamiento. Ya veremos.