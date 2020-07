Son dichos para evitarle un infarto

Este martes el vocero nacional del coronavirus y Subsecretario Federal de Prevención y Promoción de la Salud HUGO “Pinocho” LÓPEZ-GATELL, nos volvió a dar una receta de buen humor y levantó el ánimo, autoestima y espíritu de millones de mexicanos, menos a algunos Gobernadores, al asegurar, sin cubrebocas al igual que su jefe el Presidente de la República ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR; que la velocidad de la pandemia va cayendo, pese al aumento diario de casos positivos.

Y le hizo segunda el Presidente López, al afirmar que el país ya está saliendo de la emergencia sanitaria.

En opinión de muchos, inclusive expertos en la materia, lo que dice el médico son mentiras, porque maneja las cifras de contagios de tal manera que a su jefe no le vaya a dar un infarto, que tampoco sigue sin querer ponerse cubrebocas pese a los miles y miles de muertos por la epidemia.

El vocero dijo que no hay que bajar la guardia: Seguir quedándote en casa, sana distancia y uso de cubrebocas, pero ellos no porque son infalibles; pero en estos momentos el país ya lleva tres semanas con señales de disminución en sus diferentes curvas epidemiológicas.

Y eso, él y su Jefe López, lo pueden considerar como una buena noticia; pero millones de mexicanos siguen sin creerles.

Y luego el Secretario Federal de Salud JORGE ALCOCER, que no ha querido saber nada de los Gobernadores pues los ha dejado plantados en varias ocasiones; afirmó que la experiencia programada, progresiva y con metas calculadas ha permitido salvar muchas vidas y no tener que llegar a tener que definir quién si y quién no se salva.

Hugo, siguió con la misma cantaleta respectos a las entidades, ya que en seis de ellas muestran una tendencia sostenida a la baja; algunas más alcanzaron la fase de estabilidad, pero también hay otras que presentan rebrotes.

No quiero imaginarme que dicen los Gobernadores sobre estos dichos de “Pinocho” Hugo.

Sinceramente uno espera que los Tamaulipecos no se vayan a creer del todo estos dichos de “Pinocho”, y vuelvan a salir a las calles como locos; porque en verdad hay mucha preocupación en miles y miles de hogares.

Y a un servidor le siguen llegando noticias de amigos que han resultado casos positivos, afortunadamente algunos siguen con vida; esperemos pronta recuperación de todos ellos.

Hablando de casos positivos, es el del Secretario General de Gobierno CÉSAR AUGUSTO VERÁSTEGUI OSTOS, del que se informó a través de un comunicado oficial, que me llegó el lunes a eso de las doce de la tarde con veinte minutos.

El comunicado dice que el funcionario estatal inició a partir de este lunes su confinamiento domiciliario, y que seguirá realizando actividades relacionadas con su responsabilidad desde su domicilio, en el que permanecerá en cuarentena.

Y el Gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, nombró a JOSÉ JORGE ONTIVEROS MOLINA, como el nuevo Secretario Estatal de Seguridad Pública, en lugar de AUGUSTO CRUZ MORALES, al que le cantaron las golondrinas.

Jorge, conoce la dependencia de la que ahora es el meró chingón ya que fungía como Sub-secretario Estatal de Operación Policial.

Se desconoce si esto sea para bien o para mal.

CHINGAO, ven la tempestad y no se hincan.

En Suelo Tampiqueño el Alcalde JESÚS “Chucho” NADER, anunció con bombo y platillo que en las nuevas remodelaciones que se le hace a la laguna del “Carpintero”, va incluir un paseo para perros.

Quién desea en estos momentos salir a divertirse y menos con su perro, cuando el Covid-19 está pegando con toda su fuerza, y en Tamaulipas hay la queja de que no hay dinero para hacerle frente debido a las restricciones federales presupuestales.

Y con bombo y platillo se anuncia que en Suelo Tampiqueño se van a invertir 110 Millones de Pesos, para darle más atractivos a ese centro turístico.

No es entendible esta millonaria inversión en tiempos en que el dinero debe destinarse para la emergencia sanitaria, porque en estos momentos hay personas que no tienen ni para comer, y no es por echarle mosca a “Chucho”.

Quién quiere saber de obras cuándo el pueblo se está muriendo de hambre.

LLEGAMOS la tarde del lunes algo contento después de visitar Suelo Reynosense, pero ya por la noche nos volvió a invadir la tristeza al enterarnos de la muerte de nuestro buen cuate periodista JOSÉ WALLE JUÁREZ.

Puras pinches malas noticias hemos recibido en estos días.

Descanse en paz “Pepe”.

ESTE MIÉRCOLES 22 de julio, desde 1983, se celebra el “Día Internacional del Trabajos Domestico”.

Datos y cifras del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, nos ilustran conque la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo adoptó el Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos (núm. 189) y la Recomendación sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos (núm. 201) estableciendo derechos y principios básicos para este sector.

Y de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) al cuarto trimestre de 2019, en México se estiman 2.5 millones de personas de 15 años y más ocupadas en el trabajo doméstico remunerado; estas representan 4.5% de la población ocupada en el país.

No sea gacho, si Usted tiene una trabajadora doméstica no solo dele el día, sino también hágale un regalo o cómprele pastel.

LA UNIDAD Estatal de Inteligencia Financiera, a través de su Titular RAÚL RAMÍREZ CASTAÑEDA, anunció en conferencia de prensa que se tienen pendientes 103 órdenes de aprehensión relacionadas con diversas investigaciones, varias de ellas referente a la utilización de empresas factureras o con servicios simulados.

En ese paquete va el documento en contra del ex-Presidente Municipal de Suelo Neolaredense CARLOS ENRIQUE CANTÚROSAS VILLARREAL, quien trae tres en el pecho, una por asociación delictuosa, ante la que ya presentó un amparo.

Uno de los pilluelos que estuvo en el Gobierno de EGIDIO TORRE CANTÚ, ya cayó, se trata de CRISTOBAL ROSALES GÓMEZ.

Este cuate que cobraba, y vaya que cobraba bien, como Sub-Secretario Estatal de Egresos, enfrentaba dos órdenes de aprehensión, una girada en junio de 2018 por Asociación Delictuosa y Operaciones con Recursos de procedencia ilícita por la que había logrado obtener un amparo, sin embargo, a su causa se le atribuyó el delito de uso indebido de atribuciones y facultades y se logró obtener otra orden de aprehensión el pasado 15 de julio.

Pero el bueno sigue a carcajada abierta, sí señor.

PORQUE aún hay tiempo no se le pase felicitar este martes con motivo de su cumpleaños al ex-Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas JOSÉ MARÍA “Chema” LEAL.

Y este miércoles llega a un año más de vida la que fuera mi compañera de aula en el Cecyt 246 de Suelo Riobravense MARÍA MAGDALENA MEDINA VILLARREAL.

Cumplió tres años la preciosa niña MARIEL VILLEGAS RODELA, hija del diputado federal HÉCTOR JOEL VILLEGAS GONZÁLEZ, y señora MARÍA ELENA RODELA.

Además, el Contador General de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Suelo Riobravense EDGAR OLVERA.

Un monumental abrazo y que vengan muchos más.

ESTE MARTES fue el “Día de Daniel”, pero además fue el “Día del Perro”, pugnaremos porque nos cambien la fecha.

Y es que del perro si se acordaron y de los Daniel, no.

¿Qué nos pasa?

TERMINAMOS, PERO VOLVEREMOS…D…M…