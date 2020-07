Negocios escolar y hospitalario…

La pandemia ocasionada por el COVID-19, ha servido para que la sociedad colabore y se coordine

con las autoridades de salud para superar esta crisis sanitaria, que para muchos es un gran desafío

y para otros, simplemente es la oportunidad de hacer un buen negocio.

En los hospitales del IMSS, y Civil de la capital del Estado, no son pocas las denuncias que se han

hecho por parte del personal médico y de enfermería, en el sentido de que se entregó el bono

emergente por COVID-19 a personal de esas instituciones, eso es bueno, lo malo es que se entregó

a trabajadores administrativos y de apoyo que nada tienen que ver con la atención a pacientes

que padecen esta enfermedad.

Del hospital Civil hay que decirlo, no son pocas las quejas que se registran en contra de Arlette

Tapia, responsable del área de recursos humanos por el tráfico de influencias e irregularidades

diversas que comete en contra del personal, ahora es acusada de integrar la lista de beneficiados

con este bono, muchos de ellos ni son médicos, menos enfermeras.

Es por una parte, por la otra, las Instituciones educativas de nivel profesional como la UVM, que

sigue sin dar una respuesta clara a los ex alumnos que están en la espera de sus exámenes

profesionales, ni fecha, ni lineamientos, menos idea de cómo resolver la petición de decenas de

alumnos que han perdido oportunidades de trabajo o estudio por la negligencia de los directivos

de la UVM campus Victoria.

Hay instituciones educativas públicas que ya buscaron la forma de aplicar exámenes profesionales

e ir resolviendo a través de las plataformas digitales, sin embargo, los directivos de la UVM, siguen

“dando palos de ciego” y “haciendo como que la virgen le habla”, al fin al rato cobra otro concepto

y lo que es peor Efrén Tinoco Sánchez Sub Secretario de Educación Media Superior y Superior de la

SET, ni ve, ni escucha.

Ojalá que pronto se actué en contra de estos vivales, y que en las instituciones médicas se proceda

en contra de los “gandayas” y abusivos que se adjudicaron un bono sin merecerlo y en las

instituciones educativas quien deba como es el caso de Tinoco, exija a los directivos le bajen a su

voracidad y resuelvan las peticiones de los alumnos.

2.-La Unidad de Inteligencia Financiera del Estado le vuelve a colocar el cascabel al gato, y ahora

anuncia una tercera orden de aprensión en contra del ex alcalde de Nuevo Laredo Carlos N, por

presunto desfalco al erario público además de librarse tres órdenes de aprehensión contra los

representantes de tres empresas factureras.

Hay quien veía muy lejano el actuar de la Unidad de inteligencia Financiera del Estado, que por lo

pronto ya logró la aprehensión de Cristóbal “n” sub secretario de finanzas en la administración

pasada y de quien hay que decirlo, los aduladores de ayer son los verdugos de hoy.

En contra del ex alcalde de Nuevo Laredo, Carlos “N”, pesan varias investigaciones, sobre todo las

que lo señalan de cometer serias irregularidades en el manejo de los recursos públicos, muchos de

los cuales fueron a parar a sus cuentas personales o la de sus amigos.

Sobre Cristóbal N, no hay mucho que decir, más si mucho que investigar, y por lo pronto ya está

en prisión y se espera que pronto haya resultados y más detenidos.

La Unidad de Inteligencia Financiera del Estado, revela que existen más de 500 investigaciones en

proceso en contra de diferentes ayuntamientos y distintas empresas del pasado y seguramente

muy pronto habrá novedades, lo que hay que destacar es que ahora parece que las cosas si van en

serio y seguramente al concluir el 2020, Tamaulipas tendrá menos candidatos y más inquilinos en

las cárceles de la entidad, ya vera…

3.-Un abrazo solidario y mi más sentido pésame a mi amigo Anwar Vivian Peralta, por el sentido

fallecimiento de su señor padre Don Rodolfo Vivian Ávila, acaecido en Weslaco Texas y quien

descansara en la tierra que lo vio nacer, Rio Bravo Tamaulipas, le sobreviven su esposa Socorrito y

sus hijos Rodolfo, Jorge y Anwar.

4.- Y para salir, ahora sabemos que uno de los principales detractores de la Sección 30, se dice

“asesor” de la maestra del sur, es el mismo que demando a protección civil porque lo dieron de

baja por inepto, el mismo que tiene años en el sector educativo, cobrando, no trabajando y quien

por si fuera poco busca recuperar con el apoyo de esa maestra unas horas que le quitaron a su

hermano acusado y procesado por secuestro hace unos ayeres, le da vuelo a sus traumas, ya le

diere de quien se trata.