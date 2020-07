CdeV, al liderazgo nacional

El surgimiento de los primeros signos de entendimiento en el discurso presidencial y la Alianza Federalista de gobernadores, “despresuriza” la accidentada relación entre los 2 niveles de gobierno, Pero-No-Cancela la esperada confrontación electoral que se dará entre la izquierda y la derecha en la elección concurrente del 2021.

Cierto: la persistente negativa del Presidente LÓPEZ OBRADOR a recibir en Palacio Nacional a los gobernadores, sembró de tensión una relación institucional que debió ser de mayor cercanía y colaboración por la pandemia, pero se dejó crecer el distanciamiento hasta caer en la confrontación cotidiana.

Hoy, roto el hielo, le toca al Presidente y a los Gobernadores iniciar la [re]reconstrucción de la armonía y la colaboración, bajo un nuevo enfoque en el cual el propio Ejecutivo Federal reconoció la justicia y la legitimidad de la lucha de los mandatarios por una redistribución de los impuestos que capta la Federación.

¡Y enhorabuena!, pero sin desconocer el mérito de Tamaulipas y de su Gobierno, pues fue aquí donde “prendió” la propuesta de una Convención Nacional Hacendaria, acogida después por los gobiernos locales del norte y el pacífico del país, tras ser concebida por el gobierno de FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA.

Así, procesada por los miembros de la LXIV legislatura estatal, le correspondió al Presidente de la Junta de Coordinación Política, GERARDO PEÑA FLORES, sacarla adelante y presentarla a nivel nacional.

Esa es la historia, de ahí que al adjetivarla LÓPEZ OBRADOR como “justa y legítima”, el Presidente no hace sino reconocer el liderazgo político del gobernador de Tamaulipas, quien emprende, así, otra fase más de la construcción de su proyecto político, más allá de su ciclo como gobernador, que cierra el 2022.

LA LUCHA QUE SIGUE

Pero, eso No-Cancela la fase que sigue: es decir, la confrontación de la izquierda y la derecha, Morena y Acción Nacional, en la arena electoral.

Acción Nacional y otras fuerzas aliadas, acaso PRI y PRD, buscarán evitar que Morena refrende su calidad de mayoría en la Cámara baja, para “descarrilar” el modelo de gobierno de LÓPEZ OBRADOR.

A su vez, Morena se esforzará por ganar otra vez la mayoría de Curules en San Lázaro pero, además, triunfar en, por lo menos, 13 de las 15 gubernaturas que estarán en juego el 2021.

… Adicionalmente, vienen también por los Ayuntamientos de Tamaulipas… y la mayoría del Congreso local, para evitar que Acción Nacional repita en la gubernatura el 2022.

¿Por dónde está su apuesta?

En otro tema, en la Septuagésima Sesión Ordinaria del Cabildo de Reynosa, la cual fue presidida por la Doctora MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, los integrantes votaron por unanimidad la propuesta para la subdivisión de un predio, propiedad de particulares.

Por solicitud del Regidor MARIO ALBERTO RAMÍREZ RUIZ, se integró a la Orden del Día, de la Sesión, este jueves 16 de julio, un Dictamen de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que fue aceptado por unanimidad por los miembros del Cabildo y votado por mayoría para ser enviado al Congreso del Estado.

El Dictamen de esta Comisión se consideró como respuesta a la Legislatura de Tamaulipas, por la emisión de un exhorto al Gobierno Municipal de Reynosa, en el cual se solicita el cumplimiento a información, entre otros datos, un padrón de vendedores ambulantes, salarios y prestaciones al personal del R. Ayuntamiento, compras y gastos diversos.

En la Sesión de Cabildo, efectuada a distancia se contó con la participación del Presidente del Instituto Municipal de Transparencia, Ing. CARLOS DÁVILA GONZÁLEZ, quien dio respuesta a las dudas de los Regidores que demandan la Información, aclarando que la página de transparencia se encuentra actualizada y se ha cumplido con la publicación de datos como lo indica la Ley.

CdeV RESPONDE A AMLO:

“Un nuevo Pacto Fiscal permitirá una mejor distribución de los recursos públicos, haciendo más competitivos y dotando de mejor infraestructura a estados y municipios”, afirmó el Gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, al responder al pronunciamiento del Presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.

GARCÍA CABEZA DE VACA insistió en la necesidad de realizar una Convención Nacional Hacendaria que permita replantear las fórmulas de distribución de recursos públicos a los estados y municipios, para contribuir con su competitividad de acuerdo a su propio dinamismo económico y social.

Dicho exhorto ha sido planteado igualmente por la Asociación de Gobernadores del Partido Acción Nacional, agrupación a la que pertenece GARCÍA CABEZA DE VACA y por la Alianza Federalista de mandatarios que semanalmente da seguimiento a la contingencia sanitaria causada por la pandemia derivada del COVID-19.

Mientras que en Matamoros, el alcalde MARIO ALBERTO LÓPEZ HERNÁNDEZ afirmó que la curva de contagios por COVID-19 no se ha podido reducir, motivo por el cual exhortó a los ciudadanos, a comportarse con mucha responsabilidad, disciplina y respeto porque el coronavirus sigue cobrando vidas.

El Presidente Municipal dijo que esa responsabilidad también se pide a los residentes y ciudadanos de Texas, a quienes se les ha solicitado por diversos medios, que si no tienen actividad esencial en Matamoros, dejen de cruzar en tanto se disminuye la curva de contagio.

Reveló que continúa la comunicación con el Mayor de Brownsville, TREY MENDEZ, con quien ha coincidido en la importancia de que en la vecina ciudad se establezca un filtro justo antes de la caseta de pago.

Lo anterior con el propósito de que ahí se determine si la persona o familia que intenta cruzar hacia el lado mexicano, tiene actividad esencial a realizar, porque las compras de mandado, la visita médica o comprar medicamentos, son cuestiones que pueden atender en su país.

LÓPEZ HERNÁNDEZ destacó que la cuestión laboral para los residentes de ambos lados de la frontera sí es una actividad que debe continuar, sin embargo advirtió, las personas deben seguir los protocolos sanitarios.

Por asociación temática, le comparto que el fondo económico “Héroes de la Salud” del Gobierno de Tamaulipas, continúa con el pago de estímulos económicos a 2 mil trabajadores de la salud en la entidad, que se encuentran en la primera línea de atención a pacientes con COVID-19 en la red hospitalaria del estado, así como a familiares de personal de salud que hayan fallecido tras contagiarse de COVID en el cumplimiento de su servicio.

Estos estímulos han comenzado a distribuirse desde el 8 de julio a través de depósitos vía nómina.

También se entregó un apoyo de defunción a familiares del paramédico de Protección Civil Estatal que desafortunadamente falleció a consecuencia de este virus, y que tenía como funciones el traslado de pacientes COVID.

Originalmente se informó que el estímulo sería destinado sólo a personal que por su desempeño laboral resultara contagiado, sin embargo el Comité Técnico que regula las bases de operación del Fondo, optó por extender el estímulo a mayor número de servidores públicos a solicitud del gobernador, FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, y la Presidenta del DIF Tamaulipas, MARIANA GÓMEZ de GARCÍA CABEZA DE VACA.

El Fondo “Héroes de la Salud” es constituido por aportaciones únicas o consecutivas voluntarias de servidoras y servidores públicos del Gobierno del Estado, empresarios, asociaciones, instituciones empresariales, y ciudadanía en general.

El monto de los donativos asciende a 11 millones 731 mil 527.21 pesos, aportado por mil 514 donaciones por parte de 78 empresarios y mil 330 servidores públicos y ciudadanos en general.

[-Entreparéntesis: La secretaria de Salud, GLORIA MOLINA GAMBOA confirmó 339 nuevos casos de COVID-19 y 10 nuevas defunciones: de los 339 positivos, corresponden 26 al día 14 de julio y 313 al 15 de julio. El virus SARS-COV2 a la fecha registra 11,528 positivos acumulados, de los cuales 5,636 se han recuperado y 752 han fallecido].

Entre tanto, de Nuevo Laredo reportan que, con el propósito de mejorar las condiciones de la Avenida César López de Lara, así como los tiempos de traslado del tráfico vehicular, síndicos y regidores aprobaron continuar con la modernización de esta vialidad con fondos del programa Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), para el ejercicio fiscal 2020.

En la Sexagésima Segunda Sesión Edilicia Privada que se celebró este jueves, el presidente ENRIQUE RIVAS mencionó que se invertirán 25 millones 811 mil cuatro pesos en esta obra pública.

“Quedó autorizado en el pleno del Cabildo una inversión de 25 millones 811 mil pesos para continuar con la modernización de la López de Lara, en el tramo de Nuevo León a Victoria, es una de las arterias principales de la ciudad, ya se hizo una primera etapa de Reforma a Paseo Colón”, señaló.

El regidor y presidente de la Comisión de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, JESÚS VALDEZ ZERMEÑO, fue quien presentó el punto de acuerdo en la sesión edilicia.

“Con la modernización se mejorarán los tiempos de traslado del tráfico vehicular inducidos hacia los Puentes Internacionales 1 y 2, así como el tránsito hacia el sur de la ciudad”, refirió.

El edil explicó que el proyecto comprende la reposición de 41 mil 329 metros cuadrados de carpeta asfáltica mediante proceso de fresado, bacheo de 433.75 metros cuadrados, construcción de 409.23 metros cuadrados de banquetas, pavimentación de mil 664 metros cuadrados, señalización horizontal y vertical.

Los regidores secundaron la propuesta al ser una de las vialidades de mayor tráfico que permite un gran desahogo a otras calles y avenidas, además, hicieron la recomendación que, en la medida de lo posible, esta obra sea licitada en varios tramos para agilizar la construcción y beneficiar a un mayor número de contratistas.

“Esa es la idea, hacer la licitación abierta para que participe el mayor número de constructoras locales, pues es un compromiso de esta administración”, puntualizó RIVAS CUÉLLAR.

Cambio de orientación temática para compartirle que, en Tampico, al destacar que en su administración se continúa disminuyendo el rezago existente en materia de pavimentación, el Presidente Municipal CHUCHO NADER inauguró este jueves la modernización de dos vialidades en la colonia Lomas de Rosales y en el Conjunto Habitacional Arenal, además de poner en marcha los trabajos de pavimentación de una arteria más en la colonia Mainero.

El jefe de la comuna destacó que en tan solo 20 meses de trabajo se han pavimentado más de trescientas cuadras en los diferentes sectores del municipio, optimizando con ello la conectividad vial y brindando bienestar a miles de ciudadanos.

CHUCHO NADER estuvo en primer término en el Conjunto Habitacional Arenal, donde entregó la pavimentación a base de carpeta asfáltica de la calle Privada Antillas entre bulevar Cañada y los límites de la vialidad, abarcando una superficie superior a los 1,285 metros cuadrados.

Ahí, el mandatario explicó que en base al manejo correcto y eficiente de los recursos se han desarrollado obras de mejoramiento vial en la mayoría de las colonias; logrado avanzar en el propósito de disminuir el rezago existente en el rubro.

«Estamos ampliando la red vial de nuestro municipio para ofrecer mayor conectividad a la población, pero también estamos mejorando las arterias que comunican a escuelas, zonas de convivencia y espacios de mayor afluencia, con el objeto de optimizar la movilidad de las personas y contar con más calles seguras, modernas y funcionales», señaló.

AMLO: [RE] ENCUENTRO

Vuelvo al -¿feliz?- [re] encuentro entre el Presidente LÓPEZ OBRADOR y los mandatarios del país, para compartirle que los nueve gobernadores que integran la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional, le tomaron la palabra al presidente para construir un nuevo Pacto Fiscal, “que logre una distribución de la recaudación, más equitativa y justa de recursos. Un nuevo Pacto, moderno, que genere beneficios sociales y mayor calidad de vida”, postearon los gobernadores panistas”.

Este nuevo acuerdo debe ser “moderno, que genere beneficios sociales y una mayor calidad de vida para los mexicanos.

“En la GOAN nos declaramos nuevamente listos y le tomamos la palabra al presidente @lopezobrador_Construyamos un nuevo Pacto Fiscal.

“Eso lo vamos a analizar y es una demanda legítima de los gobiernos estatales”, dijo LOPEZ OBRADOR.

Por cierto, la Secretaria de Gobernación OLGA SÁNCHEZ CORDERO y el presidente de la CONAGO, JUAN MANUEL CARRERAS, gobernador de San Luis Potosí, se reunieron ayer en la ciudad de México para tratar la Emergencia sanitaria del COVID-19, a la que asistieron los mandatarios de Tlaxcala, San Luis Potosí, Colima, Morelos, Veracruz, Estado de México, ciudad de México, pero también los de Durango, Querétaro Y Chihuahua, miembros del bloque de gobernadores [¿ex?] rebeldes.

Cierro el tema comentándole que al concluir la gira del Presidente LÓPEZ OBRADOR por Jalisco, el Ejecutivo federal pronunció una frase feliz hacia el Gobernador ENRIQUE ALFARO, con quien duró meses a tira-y-tira en un golpeteo que rubricó el Cartel Jalisco Nueva Generación con el brutal atentado a tiros contra el Secretario de Seguridad Pública del Gobierno de la ciudad de México:

“¡ENRIQUE ALFARO no está solo!”, exclamó el Presidente de la república, al externar el apoyo irrestricto de su gobierno a la lucha del gobierno de Jalisco contra los grupos de la delincuencia organizada.

En este sentido, el discurso de AMLO dio un feliz giro:

“Para garantizar la seguridad y la paz de la población, estamos, las autoridades, obligadas a hacer a un lado las banderas partidistas y trabajar de manera coordinada”.

“Hemos estado trabajando de manera organizada… podemos tener diferencias y eso es consustancial a la democracia”, dijo.

“Ante las diferencias que pueda haber, nadie debe de alarmarse porque la democracia es pluralidad y es garantizar el derecho a disentir, sin embargo, en asuntos como este, que tiene que ver con garantizar la paz de los ciudadanos”.

Este feliz giro del discurso presidencial en su relación con los estados rebeldes, fue saludado con beneplácito por todas las fuerzas políticas de la nación.

¡Ándele, Presidente!… ¿qué le costaba?

RIGO FUSTIGA AL IETAM

En otro tema, el diputado local morenista RIGOBERTO RAMOS ORDÓÑEZ, demandó justicia electoral al IETAM, al formular una serie de planteamientos en los que responsabilizó al Secretario General del Instituto, JUAN DE DIOS ÁLVAREZ ORTIZ y otros Consejeros, de resolver de manera arbitraria y abusiva medidas precautorias alejadas de toda legalidad en su contra: “El árbitro para dirimir conflictos en torno a los actores político-electorales debe ser sin maniqueos, independiente, transparente, neutral y apartidista”.

“No me van a doblar, no cederé a los caprichos de los esquiroles de la justicia electoral, iremos hasta las últimas consecuencias para que se reponga el proceso sancionador como lo ha ordenado la autoridad superior competente en materia electoral, si se ofende a un ciudadano se ofende a todo el pueblo y los que estén detrás de él; se consumaría un mayúsculo atropello de estado y eso bajo ninguna circunstancia lo permitiré”, afirmó.

Y advirtió:

«Que se escuche claro y fuerte, que jamás permitiré, se violen mis derechos, políticos, ni humanos; me defenderé con todos los recursos que me ofrece la ley, para no ser ninguneado por el poder ni sus emisarios, mismos que deberían dignificar su labor y ser ejemplo de equidad y transparencia en su actuar en el camino de la democracia, del que deben ser garantes y no testaferros del poder».

Por último, como parte de las ponencias del Programa en Habilidades y Competencias para el Desarrollo Profesional, dirigido a estudiantes de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), se impartió el taller en línea sobre Trabajo en Equipo.

El tema estuvo a cargo del Director Técnico Profesional FRANCISCO JAVIER “Paco” CORTEZ RODRIGUEZ, transmitido a través de las plataformas de Zoom y YouTube, quien destacó la importancia del trabajo en equipo, pues complementa las fortalezas, aporta practicidad y rapidez en la realización de un trabajo, permite tener un sentido de pertinencia y ayuda para una mejor resolución de problemas.

De igual, señaló que brinda la capacidad de relacionarse con individuos en toda circunstancia, sentido de solidaridad, además de capacitar al individuo para cualquier conversación y manejar el arte de socialización con cualquier tipo de personas.

Puntualizó algunas estrategias para un mejor trabajo en equipo el cual requiere de disposición, conexión con los demás, desarrollo de una confianza mutua, inversión en otros y la creación de una sinergia que permita crear relaciones en las que todos los involucrados obtengan ganancias.

Por hoy es todo, nos leemos mañana.