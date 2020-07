Las multas de Xico.

Estos días las redes sociales son el escenario de un debate: las multas que aplica el Presidente Municipal a quienes no cumplen con las medidas de restricción sanitaria: multas por no cumplir con el hoy no circula, por circular en la noche, entre las 22 pm y las 5 am y, claro, por manejar en estado de ebriedad.

La polémica se centra en los derechos que todos tenemos; en que se está violando la ley. Bueno, en afán de llevar agua a su molino, los diputados del PAN (su partido) Arturo Soto y hasta Pilar Gómez pusieron el grito en el cielo. El chiste, según yo, es no pagar y claro, seguir violando la restricción sanitaria.

MEMES Y CONTRAREPLICA.

Hay una realidad que, quiérase o no, el Dr. Xicoténcatl González tiene que asumir: el pueblo de Victoria no lo quiere, ni le teme, da la impresión que medio mundo lo odia. En esta coyuntura, toda acción que lesione, lastime o moleste a uno que otro ciudadano, no necesariamente cumplidor de las reglas, va a ser motivo de burla, de risa o de molestia.

Así, a cada multa, se empareja con uno que otro de los fallos del gobierno municipal: multa por cada bache; multa por la falta de agua, multa por cada lámpara apagada, multa porque no pasa el camión recolector de basura… así, el pueblo se desahoga. Pero eso, entiéndase, no resuelve el problema, que es el covid-19, los contagios y los fallecimientos por el mismo.

COMENTARIOS.

“China, Italia, España, Argentina por mencionar algunos tuvieron medidas más estrictas, como el confinamiento total en casa, el solo ir al supermercado una vez por semana y al parecer si les sirvieron esas medidas, ahora si ellos lo hicieron porque no hacerlos nosotros? Al menos yo si quiero volver a la “nueva normalidad”. Pero la indisciplina nos mantiene aquí en este lío” (Sara Mireles).

“Considerando las circunstancias, el nulo entendimiento de algunas personas del riesgo de contagio y sus consecuencias la autoridad se ve obligada a decretar medidas, ya se habían difundido las restricciones de movilidad, muchos siguieron con su rutina sin respetar, ahora vienen las sanciones. Hay que entender la intención de dichas medidas” (Carlos Brussolo Izaguirre).

“Ojala y no solo multaran, los privaran de su libertad. Muchos no alcanzan a comprender que es una pandemia, y hasta debieron preguntar en los retenes en donde trabajan. Para que les descontaran el día a los que andan en la calle como si estuvieran de vacaciones… ojala y no sean parte de las estadísticas y salgamos triunfantes ante esta contingencia. Aun los que tienen problema con la figura de la autoridad” (Kenia Garza Reyes).

EL VALOR DE LOS DERECHOS.

La cuestión es, por otra parte, ¿son legales la multas de Xicoténcatl? Horario Reyna y los regidores del PRI, dice que no las aprobó el cabildo; Pilar Gómez, que esas multas no están en el decreto, es decir, solo son para Victoria, porque así lo decide el Presidente Municipal. La cuestión es de los derechos implicados: el de tránsito y el de la salud. Al respecto, el Dr. Juan Plutarco Arcos Martínez, comento en uno de mis post en Facebook:

“Es una necesidad por la emergencia sanitaria, pues el derecho al libre tránsito no es absoluto, ya que el mismo artículo 11 Constitucional lo sujeta a limitaciones por razones de salubridad; ahora bien la salud es un derecho humano fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos, en este sentido, la obligación del Estado en casos de epidemia o pandemias es tomar las medidas de emergencia necesarias para proteger la salud de la población. En conclusión por la contingencia en materia de salud que se vive en México, al entrar en colisión dos derechos fundamentales, en este caso el derecho de tránsito en relación con el derecho a la salud y la vida, deben prevalecer los últimos, aunque el primero resulte restringido”

En pocas palabras: El derecho a la vida es superior al de tránsito.