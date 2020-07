Xico, ¿reelección o no…?

Otra oportunidad desea/ya pretende reelegirse,/

su intento es pa’ reírse/a Xico el poder marea…

Dar atole con el dedo/el Alcalde hoy pretende,/

pero intento no prende/pues todo es un enredo…

A últimas fechas el alcalde de Ciudad Victoria, XICOTÉNCATL GONZÁLEZ URESTI, está tratando de congraciarse con la población en un intento por ser tomado en cuenta para la reelección.

Por eso ahora se le mira a plena luz del sol, y bajo el candente clima capitalino, posar para la foto tapando apenas dos o tres baches o repartiendo alguna flaca despensa.

Es válido lo que hace. Pero la pregunta obligada es: ¿Le alcanzará el tiempo para recuperar la simpatía de la población, que a todas luces se tornó en desconfianza, asco y repudio?

Vamos en el mes 22 desde que XICO tomó posesión del cargo como Alcalde de Victoria. Todo ese tiempo la población se ha sentido olvidada, humillada y hasta violentada por el Edil.

El “pequeño” problema para el Alcalde es que sigue pensando que la población es tarada, desmemoriada y se le puede dar fácilmente atole con el dedo, tal y como se hacía en el pasado.

Pero la realidad indica lo contario. La población de Victoria sí está activa, políticamente hablando, tiene memoria y sabe lo que debe hacer de cara a la próxima elección.

Son muchas las pruebas que pesan en contra de la presente administración, evidenciando que el dinero de los capitalinos se ha empleado para mantener a una caterva de voraces saqueadores.

La irritación social no se calma con apenas unos cuantos baches tapados o con apenas unos cuantos cientos de metros de tubería del sistema de agua potable cambiados.

Son 22 meses de constante ignominia por parte de XICOTÉNCATL GONZÁLEZ y de una jauría de voraces funcionarios públicos que han metido de forma impune y descarada la mano en el cajón del dinero para darse una vida que no pueden fuera del poder.

El Ayuntamiento capitalino no soportaría la más mínima auditoría externa. Casi a diario los documentos de sus infames chapuzas circulan en medios de comunicación y redes sociales, que ya se ha convertido en algo común saber las transas de XICO y su pandilla.

Es una clara grosería que XICO finja que apenas está comenzando a trabajar y la afrenta se agudiza al pretender reelegirse, para seguir disfrutando de las mieles presupuestales.

El Alcalde XICO se disfraza con piel de oveja, pensando que así podrá ocultar los afilados colmillos y garras que todos los días clava de forma inmisericorde al dinero público… Pendientes…

~~SECRETO A VOCES.- En el Centro Regional de Desarrollo Infantil y Estimulación Temprana (CEREDI), se esconde una historia infame. Dicho centro depende de la Secretaría de Salud y se localiza entre las calles Ruiseñor y Coquena, en Barrio de Pajaritos, en la Capital de Tamaulipas… Según el organigrama es el subsecretario MARIO E. CANTÚ SALINAS, el responsable en la línea de mando… Un alto mando de ese CEREDI ya salió positivo en la prueba del Covid-19 y seis personas más presentan síntomas relacionados a este mal aunque no les han realizado las pruebas… En dicho centro laboran 25 personas; para colmo y “gracias” al alcalde XICO, no cuentan con agua potable en la unidad… al parecer ya se le informó a la titular de Salud, GLORIA MOLINA GOMBOA, pero sigue de brazos cruzados… ¡Qué-o-g-t!

~~RUMORES, RUMORES, RUMORES.- parece que el Auditor Superior del Estado, JORGE ESPINO ASCANIO, ya se le “enredó la pita” y en breve, tal vez días o semana, podría explotar la bomba… En la Auditoría hay un fuerte nerviosismo que pretenden ocultar pero que trasciende y se comenta de boca en boca… Algo pesado viene para Tamaulipas… Son rumores, rumores, rumores…

~~DEPORTE ESTÁ FRENADO: RIVAS.- El alcalde de Nuevo Laredo, ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR, reitera que el deporte no se ha reactivado y que dicha restricción se mantendrá hasta que las autoridades de salud tengan la confirmación de que las condiciones están dadas para regresar a esta actividad. Por ello hizo un llamado a los organizadores de las distintas ligas municipales a que sigan detenidas ya que el incremento de contagios de Covid-19 continúa aumentando. El edil RIVAS dejó en claro que personal de seguridad intensificará los rondines de vigilancia por los espacios deportivos, para impedir que la población se arriesgue desoyendo el llamado del aislamiento social.

~~LOS ENTRETELONES~~

++CUENTAN QUE… El senador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, ruega a todas las fuerzas vivas de la política, para que BERTHA LUJÁN no sea la nueva dirigente nacional del Movimiento de Regeneración Nacional, ya que su llegada sería sinónimo de bloqueo para sus aspiraciones… Todos menos BERTHA, cuentan que dice… ¡Ay ojón!

++CUENTAN QUE… Que el ex candidato a la gubernatura (independiente), FRANCISCO CHAVIRA MARTÍNEZ, sigue picando piedra con la intención de ser incluido en la lista de candidatos a diputados federales, en el 2021, y cuentan que no le causaría nada de asco ir en la lista de plurinominales siempre y cuando entre a la Cámara baja… ¿Y la nieve de qué sabor…?

++CUENTAN QUE… Sigue siendo una verdadera incógnita saber de dónde saldrá el dinero para “revivir” la otrora poderosa estructura del Partido Revolucionario Institucional… Por ganas no faltan y no se puede negar que el dirigente estatal del tricolor, ÉDGAR MELHEM SALINAS le pone mucho empeño a su chamba, pero quienes saben mover estructura entiende que la misma no puede moverse por amor al arte… Por eso persiste la pregunta: ¿Con qué lana…? ¡Ay ojón!

++CUENTAN QUE… Algunos negocios no esenciales del centro de Ciudad Victoria no están respetando el cierre; abrieron por puertas aledañas y con un agudo sigilo. Papelerías, estéticas y similares operaron sin problema, con las cortinas abajo y, presumiblemente, con la “bendición” de la Comi$ión Estatal para la Prevención de Rie$go$ $anitarios… No a todos les va mal en esta pandemia… ¡Sacarrácatelas!

