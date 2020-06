Alianzas en puerta

Un distinguido político de la región del altiplano tamaulipeco, que ya fue dos veces alcalde de su municipio por el tricolor cuando este instituto político arrasaba en las urnas, me comentó hace días aquí en la capital del Estado, que en un mes más o menos viene una sorpresa en el Comité Directivo Estatal del PRI y por ende en su municipio de Jaumave, pues no descartó que su partido que aun vive, vaya a ir en alianza con algunos otros partidos rumbo al 2021 en varios municipios del Estado, donde se jugaran las diputaciones federales, diputaciones locales y las alcaldías.

Tan solo en su municipio de las guacamayas casi es un hecho que el PRI, podría sumar a los del Verde Ecologista de México, que al parecer aun comanda Lázaro Espinoza Zapata, antorchista de corazón ya que él fue quien jugó la última elección local y trae un sin número de seguidores que se deben tomar en cuenta a la hora de la elección; el independiente a la cabeza con José Luis Gallardo Flores, más conocido como el “gallo”, que de alguna manera ambos están comprometidos con el dirigente estatal priista Edgardo Mehlen Salinas y quien los amarraría para sacar un candidato de unidad y arrebatarle el poder a los del PAN.

Morena aquí no trae nada me dicen y jugaría de “nuez” con Lorenza Hernández Zúñiga, Doña Lencha, quien iría al matadero otra vez pues su mayor virtud son los quehaceres del hogar y no sabe hacer política.

El tricolor, insisto, le apostaría a ir en alianza con otros institutos políticos que de alguna manera están ganchados y comprometidos con el actual líder estatal priista, aunque se afirma podría sumar a otros más. ¿Sera? Bueno, soñar no cuesta nada.

Jaumave es un municipio chico con escándalos grandes como el que sucedió a inicios de esta administración municipal con la primera autoridad, para que recordar no tiene caso. Hasta la fecha se maneja que el padrón electoral sumaba alrededor de 12 mil votantes; de esos el 80 por ciento vota fácilmente y si el tricolor logra sumar a otros partidos políticos gana obviamente, aunque los azules no creemos que vayan a soltar lo que tienen ya “carnita con huesito” y Morena de plano no tiene nada que hacer aquí.

Lo cierto, es que ya no quieren más de la hegemonía de José Gudiño Cardiel, de quien ya no saben que jabón patrocina, pues cambia de colores como cambiar de calzoncillos cada rato y ya no es de fiar, me dicen.

Que conste, todo lo anterior lo estamos captando a ocho semanas del arranque formal del proceso electoral rumbo al 2021, y lo que viene será seguramente de pronósticos reservados. Pendientes.

NOTAS CORTAS

1.- Los alcaldes de Tamaulipas, en particular los del altiplano tamaulipeco, sostuvieron una importante reunión de seguimiento de la pandemia con los integrantes del Comité Estatal de Seguridad en Salud, donde se precisó que en el Estado se continúa en semáforo rojo del 22 al 28 de junio, esto es la fase 1 de la emergencia y que a diario se efectúa el análisis puntual del comportamiento, casos y expectativas de la enfermedad.

De tal manera que la mayoría de las y los alcaldes de esta región semiárida y ante el aumento de contagios de COVID-19 por los diferentes rumbos de la entidad, pidieron a la ciudadanía hacer el mayor esfuerzo para frenar al coronavirus; tal pronunciamiento lo hizo por separado el alcalde de Tula y la alcaldesa de Bustamante, es decir, Lenin Vladimir Coronado Posadas y Marisela Rodríguez González, durante la sesión del CESS celebrada hace días en la capital del estado, por lo que exhortaron a la ciudadanía a no bajar la guardia y a mantenernos más precavidos que nunca ante esta situación, ya que una acción contraria a está, es la que ha venido causando grandes incrementos de contagios dentro de nuestro territorio.

2.- Registre esto: La semana pasada al parecer hubo “cónclave” en el Pueblo Mágico de Tula. Mis antenas registraron la visita del Senador de la Republica, el panista Ismael García Cabeza de Vaca, quien entregó kits de limpieza y sanitizo a comercios alrededor de la plaza principal, evitando problemas de salud. En la calle Juan Álvarez del barrio Independencia, otorgó despensas casa por casa. Dijo, el tema del COVID 19, va como complejo y difícil, puesto que, desgraciadamente la población se encuentra desesperada y no logra entender, hay un problema grave, así que resguárdense en casa, agregó. Afirmando que a pesar de ello, Tamaulipas tomó las medidas necesarias, se dieron planes de construcción de 9 hospitales específicos para la pandemia y ahí están funcionando.

En tribuna puso en la mesa, sesionarán con el objetivo de incluir en el paquete económico el apoyo directo a los empresarios, trabajadores formales e informales, con una aportación de 3 mil 500 pesos mensuales, mientras pasa la pandemia. “Venimos hacer entrega de kits de limpieza y sanitización de los comercios apoyando un poco a mitigar la pandemia y erradicar contagios entre la población». Concluyó.

Por cierto, en este municipio semiárido sucede que, en los tiempos actuales, todos le tiran al que está arriba para que caiga, pero aquí se chingan todos porque primero caen ellos antes que el jefe, sobre todo porque el padrino

político que tiene pesa y de a deberás. ¿Quien le hace sombra al número uno de Tamaulipas? Es pregunta solamente.

Y un ejemplo de esto, es el mismo del otro día, el Director de Obras Publicas, pues un empleado suyo maneja una Retroexcavadora de su propiedad en el municipio y según informes que nos hacen llegan saca el combustible de las pipas del Ayuntamiento ¿ Pues como le hace? ¿A caso sabrá de esto el alcalde?

3.- A propósito del PAN en Palmillas y Miquihuana, la oferta por la nominación a la alcaldía en el 2021 la siguen protagonizando, en el primero Jorge Monita Silva y Jaime Barragán Castro, y en el segundo mejor ahí la dejamos, pues no hay ni a quien irle. Mientras tanto desde el tercer piso de Palacio de Gobierno, los observan detenidamente.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.