‘Truenan’ enfermeras Vs Jefa

Enfermeras alzan la voz/aseguran son acosadas,/

en derechos violentadas/¿habrá reclamo feroz…?

Por ello a Jefa acusan/del Hospital General,/

señalan que hace mal;/de enfermeras abusan…

Dentro de las instalaciones del Hospital General (HG) de Ciudad Victoria, “Dr. Norberto Treviño Zapata”, se esconden historias de abuso de poder y tráfico de influencias que empañan el todavía buen nombre del nosocomio.

Un grupo de enfermeras, que pidieron la protección del anonimato, por tener serios temores a las represalias, acusan a la jefa ROSA MARÍA SILGUERO FLORES de hacerles la vida miserable.

Presuntamente la Jefa de Enfermeras del HG ha venido violentando de forma recurrente los derechos laborales tanto de los trabajadores eventuales como los de base que cuentan de diez a 32 años de servicio.

Aseguran las enfermeras que hay permanentes cambios de personal sin tomar en cuenta capacidades o perfiles de algunas, poniendo en riesgo la atención de los pacientes.

Las quejosas también dicen que hay compañeras que se ven obligadas a realizar dos guardias en diferentes áreas y de forma consecutiva, afectando su salud al no tener el periodo de descanso pertinente.

Lo anterior evidencia una pésima planeación del rol laboral de las enfermeras, que nuevamente da como resultado que la salud de los pacientes se ponga en riesgo.

Aseguran que la Jefa de Enfermeras no tiene consideración para el personal cuando se presenta alguna emergencia familiar, al ser hijas, esposas o madres de familia, incluso de hijos con discapacidad; son obligadas a presentarse a pesar de la emergencia, bajo la amenaza de despido.

El grupo de enfermeras acusa que no hay consideraciones o permisos para quienes padecen enfermedades crónicas degenerativas, aunque por prescripción médica —documentada— deban ausentarse de sus labores.

Agregan que la jefa SILGUERO FLORES las “bloquea” cuando alguna busca la superación económica al combinar la labor de enfermera con otra actividad, complicándoles sus guardias o aumentando la carga laboral hasta que las “revienta”.

Lo grave es que han solicitado la intervención del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Tamaulipas (Sutspet) para poner fin al acoso laboral de la Jefa de Enfermeras del Hospital General, sin obtener respuesta; prácticamente las desdeñan.

Lo anterior apenas es la punta de un enorme iceberg, según las quejosas, donde el acoso laboral y el tráfico de influencias son dos de los múltiples problemas que arrastra el HG… Pendientes…

~~SECRETO A VOCES.- Las cosas no están bien en el Hospital General de Ciudad Victoria. El nosocomio es una olla de presión; una bomba de tiempo… Carencias de insumos y/o medicamentos, abuso de autoridad, tráfico de influencias y deficiente atención es parte del rosario de calamidades que se guardan celosamente dentro de sus paredes… La titular de la Secretaria de Salud de Tamaulipas, GLORIA MOLINA GAMBOA, debería prestar atención a esta situación… Las enfermeras ya no soportan la realidad, por lo que este “cuete” podría tronar en la puerta del MOLINA, con resultados lamentables para ella… ¡Ay nanita!

~~RUMORES, RUMORES, RUMORES.- Un grupo de enfermeras del Hospital General de Ciudad Victoria se están asesorando para presentar una demanda laboral colectiva por acoso y maltrato… El cansancio provocado por la cerrazón y sordera de las autoridades tiene un límite y parece que ya se llegó a él… Si las autoridades no prestan atención a las demandas de las enfermeras, las cosas se podrían tornar color de hormiga y con graves consecuencias en estos tiempos de Covid-19… son rumores, rumores, rumores…

~~ATIENDE RIVAS A POBLACIÓN.- El Presidente Municipal de Nuevo Laredo, ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR, atendió a la población de forma personal, pero a distancia, a través del Miércoles Ciudadano virtual. La mayoría de las peticiones de los neolaredenses tuvieron que ver con el programa “Médico a tu Puerta”, además de la limpieza del arroyo “El Campanario”… A la par, el alcalde RIVAS hizo un llamado urgente a la población para que respete todas las medidas de prevención contra el Covid-19, remarcando que la pandemia no ha pasado y —por el contrario— siguen aumentando los casos y cobrando vidas.

~~~LOS ENTRETELONES~~~

++CUENTAN QUE… Algunos servidores de la nación del Gobierno de la Cuarta Transformación tienen que acelerar el paso para dejar un buen sabor de boca entre la población de Tamaulipas. Son pocos los que realmente se han puesto la playera y han trabajado en bien de la entidad, de Palacio Nacional y del presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR; aquellos que no recompongan el camino les espera la fría banca y llegarían a ella antes de que inicie el próximo proceso electoral (arranca este septiembre)… La idea es trabajar bien para la 4T para que el Movimiento de Regeneración Nacional salga fortalecido… ¿Más clarito…?

++CUENTAN QUE… La ex diputada federal del PRI, MONTSERRAT ARCOS, anda presumiendo (tímidamente) que regresará a la sabrosa nómina y nuevamente por la vía plurinominal. Falta ver qué opinan en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) tamaulipeco y sobre todo que dicen sus “padrinos” (¿o serán “madrinas”?) en el Comité Ejecutivo Nacional, sobre las intenciones de la una vez considerada “ahijada consentida”… Lo que hoy se cuenta es que los tiempos cambiaron para “La Monse”… ¡Asamákina!

++CUENTAN QUE… El alcalde de Madero, ADRIÁN OSEGUERA KERNIÓN no tiene ninguna preocupación en cuanto a temas electorales se refiere… Quienes forman parte de su “cuadro chico” aseguran que está bien “palancas” con el Gobierno federal y hasta con el estatal, de manera que por eso “ríe respetuosamente” cuando alguien lo quiere espantar con un “petate azul”… OSEGUERA sabe que un buen servicio a la población es la mejor campaña política que puede haber; siempre será mucho mejor una respuesta satisfactoria al pueblo que el mejor de los discursos proselitistas… ¡Ámonos!

++CUENTAN QUE… El panista y “cacique” educativo del sur de la entidad, AGUSTÍN DE LA HUERTA MEJÍA, comenzará a estirar la liga para incluirse en la mesa de las negociaciones… Dentro del PAN hay quienes aseguran que “se la deben” y con eso es suficiente para que lo hagan candidato a la Alcaldía, pero como están las cosas en Madero para el partido, lo más seguro es que AGUSTÍN sepa bien que más vale premio de consolación amarrado que candidato derrotado y endeudado… ¡Asumecha!

~~~ÁGORA~~~

EL CAMPO MEXICANO siempre está presente en los discursos proselitistas; son nuestros campesinos los campeones de la producción agropecuaria pero también las víctimas ideales para la “venta de ilusiones”… Como sociedad mexicana, nunca le hemos dando el verdadero valor a quienes producen los alimentos que llegan a nuestra mesa y no dimensionamos el calvario que sufren para que una semilla se convierta en materia prima o alimento… México tiene por mucho una enorme deuda con su campo y tarde que temprano deberá pagarla o habría otra revolución… Un país que no es autosuficiente en el rubro agropecuario, no puede llamarse libre o independiente; el día que nuestros políticos lo entiendan, ese día los merecidos apoyos al campo llegarán de forma puntual… Mientras no se dé el valor real al campo, seguiremos viendo carreteras bloqueadas… Hasta mañana …