Artistas y políticos, sus raices 

¿Cómo están? Decía el inolvidable Carlos Adrián Avilés que uno no es de donde nace sino de dónde se hace: el águila nace en la roca, sin embargo todos la tenemos idealizada, identificada, en las alturas. Avilés sabía de lo que hablaba. Él había nacido en el sur del estado, en el puerto de Tampico. No obstante se forjó un nombre en Ciudad Victoria hasta ser referencia obligada, icono de la radiodifusión victorense. Una amplia avenida de la ciudad capital lleva su nombre, amén de que su frase “Ciudad Victoria, ciudad amable”, ha llegado a sintetizar la esencia de esta comunidad.

En estos días en que parece que nadie obedece al “Quedate en Casa”, les tenemos estas preguntas. Respuestas al final.

1.- En 1978 llegó a Ciudad Victoria donde formó una linda familia con el Lic. Alejandro Saiz Zorrilla (+). Se trata de Elizabeth Pesquera, pintora y escultora, autora de la emblemática estatua ecuestre “El Cuerudo”, ubicada en la salida al aeropuerto victorense. ¿En dónde nació esta artista?

a).- Cd. de México, b) Monterrey, c) Puebla

2.- Premiada con la medalla “Benito Juárez” por su trayectoria artística, la pintora y escultora es una de las creadoras más importantes de Ciudad Victoria, donde su escuela del 20 Aldama es todo un referente semillero de nuevos valores de la pintura. ¿Saben ustedes dónde vio la luz primera esta maestra del color?

a) Ciudad Mante, b) Villa de Casas, c) Nuevo Laredo

3.- Esta pintora llegó a la capital de Tamaulipas en el sexenio del doctor Emilio Martínez Manautou. Ha sido catedrática universitaria y se le ha conocido como la pintora del “pezsandía”. Se trata, desde luego, de la pintora Laura Casamitjana de la Hoz, ex directora del Centro Cultural Tamaulipas. ¿De es originaria?

a) Matamoros, b) Tampico, c) Ciudad de México

4.- Francisco Ramos Aguirre, actual Cronista de la Ciudad, llegó jovencito a Ciudad Victoria para estudiar Medicina Veterinaria en la UAT. Paulatinamente se fue dando cuenta que lo suyo, lo suyo, era la poesía y la investigación histórica. ¿Dónde nació Paco Ramos?

a) Monclova, b) Parras de la Fuente, c) Saltillo

5.- Aunque nativo de Ciudad Mante, a la temprana edad de 24 años, ¿de cuál municipio tamaulipeco fue presidente municipal el licenciado Luis Enrique Rodríguez Sánchez, uno de los funcionarios más dinámicos de la década de los 90tas?

a).- Ocampo, b)Ciudad Madero, c).-Xicoténcatl

6.- Si bien creció en Ciudad Mante, y estudió en esa cañera población desde su primaria hasta preparatoria y llegó a ser presidente municipal de ahí mismo, diputado local y secretario de salud en la entidad, ¿en realidad en dónde nació el doctor Héctor López González?

a) Ciudad Victoria, b)Tampico, c) Matamoros

7.- Fue presidente municipal de Ciudad Madero, urbe petrolera ubicada frente al mar, ¿dónde nació el abogado tricolor José Guadalupe González Galván?

a)Ciudad Mante, b)Altamira, c) Soto la Marina

8.- Identificado por siempre con la petrolera población de Ciudad Madero, y aunque Wikipedia sostiene que nació en el puerto de Tampico, ¿sabe usted dónde nació el legendario dirigente sindical Joaquín “La Quina” Hernández Galicia de acuerdo a lo asentando por Carlos González Salas y Juan Fidel Zorrilla en el libro Diccionario Biográfico de Tamaulipas? a) Puerto de Veracruz, b)El Mante, c) Tula, Hidalgo

9.- Aunque ciertamente es considerando un mexicano universal y en razón a que su padre era un diplomático de carrera nació fuera del país. ¿según su acta de nacimiento dónde vio la luz primera el escritor Carlos Fuentes, autor de La región más transparente?

a) Panamá, b) Nueva York, c)Buenos Aires

10.- Se trata de una cantante que rompió esquemas, y lamentablemente estuvo encarcelada en Brasil bajo la acusación de complicidad en el delito de corrupción de menores. Alumna del Colegio Repiso de Ciudad Victoria. Se trata, claro que desde luego de María de los Ángeles Treviño, Gloria Trevi. ¿Dónde nació ella?

a) El Mante, b) Monterrey, c) Nuevo Laredo.-

11.- Si bien en el extenso territorio del estado Chihuahua –el más grande de la hermosa República Mexicana forjó su leyenda como El Centauro del Norte, muriendo asesinado en Parral, ¿en dónde nació el General Francisco Villa?

a) Río Grande, Durango, b) Torreón, Coahuila, c)Fresnillo, Zacatecas

12.- A principios del siglo pasado y todavía hasta en los años 40 ¿a dónde acudían las mujeres pudientes de Ciudad Victoria a parir a sus hijos?

a) Tampico, b) Monterrey, c) Matamoros

13.- Con orígenes familiares en Parras de la Fuente, Coahuila e identificada plenamente como victorense, ¿en dónde nació la connotada panista Lydia Madero de Martínez Brohez?

a)Tampico, b)Monterrey, Nuevo León, c) México, Distrito Federal

14.- ¿Quién era el candidato a presidente municipal de Ciudad Victoria por el Partido Revolucionario Institucional cuando en decenas de paredes de esta ciudad capital amaneció la frase “Victoria para los victorenses”?

a)Tito Resendez Treviño, b) Ramón Durón Ruiz, c)Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez.

15.- Es abogado, notario público, y ha sido uno de los más influyentes políticos en varios sexenio del partido tricolor en Tamaulipas. Creció en una populosa colonia de Reynosa y estudió leyes en la industrial ciudad de Monterrey, Nuevo León. ¿Sabe de dónde es Ricardo Gamundi Rosas, celebre ex presidente del Partido Revolucionario Institucional en la entidad?

a) Miquihuana, Tamaulipas, b) Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, c) Matehuala, San Luis Potosí

16.- De que estado de la república mexicana son los orígenes de Gerardo Peña Flores, presidente de la Junta de Coordinación Politica del Congreso de Tamaulipas, prospecto a la gubernatura de nuestra entidad, junto al senador azul Ismael García Cabeza de Vaca y el secretario César Augusto Verastegui Ostos, “El Truco”.

a) Nuevo León, b) San Luis Potosi, c)Coahuila

RESPUESTAS

1.- a) Cd. de México, 2.- b) Villa de Casas, 3.- c) Cd. de México, 4.- c) Saltillo, Coahuila, 5.- a) Xicotencatl, 6.- c) Ciudad Victoria, 7.- c) Soto la Marina, 8.- a) Puerto de Veracruz, 9.- a) Panamá, 10) Monterrey, Nuevo León, 11.- a)Río Grande, Durango, 12.- b) Monterrey, Nuevo León, 13.- b) Monterrey, Nuevo León, 14.- a) Tito Reséndez Treviño, 15.- b) Poza Rica de Hidalgo, 16.- a ) Nuevo León.