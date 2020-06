Identificando al enemigo.

Francisco Aceves, doctor en comunicación y experto en comunicación política, dio en el clavo: El documento BOA (Bloque Opositor Amplio) en tanto que si son peras o son manzanas, es válido considerarlo como un documento interno de MORENA. Al inicio de una campaña político-electoral, tanto el partido político como su candidato, realizan ese ejercicio: Identificar al enemigo, para conocer fortalezas y debilidades, propias y de los adversarios.

Recuerda que, antes de aparecer el BOA, el Presidente polarizo nuevamente a los actores políticos, o en la práctica, a todos los mexicanos: los que no estén a favor de la 4T, se entiende, están en contra de ella. Así, asume el experto, el Presidente prioriza decisiones y acciones en relación a la elección del próximo año: elección de los 500 diputados federales y de 15 gubernaturas.

La teoría y la experiencia en comunicación política, en especial la cuestión de la opinión pública, establece que al momento de identificar al contrario, el político y candidato puede emprender estrategias y tácticas, ya sean para fortalecer sus debilidades o, en el otro extremo, para debilitar y confundir a su adversario.

Y el Presidente AMLO, en la práctica, ya está en campaña: para fortalecer a su partido y evitar que la oposición se fortalezca: quiere conservar el poder y, si es posible, acrecentarlo. A sus críticos, un día si otro no, les llama chayoteros, que las cosas ya no son como antes; a los empresarios, les dice que son explotadores y que están en contra de la 4T porque no quieren perder sus privilegios y beneficios.

AMLO en el poder está consciente de lo que significa un BOA, Bloque Opositor Amplio: fue su mecánica, su fortaleza, para quitarle el poder a la mafia; para adueñarse del poder. Y ese es, en cierta medida, su temor: que le apliquen exactamente la misma medida… por eso la denuncia y les recrimina que sea para enfrentar a la 4T. Es, en una democracia, una práctica legal y la ley lo permite.

La elección del 2021 se va a polarizar, mejor dicho el Presidente AMLO, con su actitud, la está convirtiendo en una realidad. Así, este escenario, es para vaticinar que puede ser un choque de trenes. De ahí, luego entonces, que AMLO intensifique sus giras; tiene que cacarear sus programas sociales, impulsar sus obras cumbre, recuperar el terreno perdido en los dos últimos meses en la aprobación de su gobierno.

AMLO quiere ser, en la elección intermedia del 2021, el factor que impulse a MORENA, a sus candidatos, que suceda igual que en la elección presidencial, que candidatos sin punch (como Américo Villarreal y Lupita Covarrubias) ganen elecciones por su gobierno… por eso, no olvida a la base social, busca incrementarla y, de paso, aniquilar o neutralizar a quienes, desde diversas trincheras, están en su contra, no comulgan con su forma de gobernar.

Bien que sabe AMLO que tiene que puchar a quienes, en el 2021 sean los candidatos de su partido. Basta observar lo que sucede en Tamaulipas: como partido MORENA no cuenta con una estructura, no tiene capacidad de movilización, y no cuenta con liderazgos que sean capaces de mover a la gente a votar. MORENA, sin AMLO, no es nada.