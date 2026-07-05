La filipina Alexandra Eala dio una de las mayores sorpresas de Wimbledon 2026 al vencer a la campeona defensora Iga Swiatek. Con el triunfo, se convirtió en la primera tenista de Filipinas en alcanzar la cuarta ronda de un Grand Slam en la modalidad de singles.

El Campeonato de Wimbledon 2026 vivió una de sus mayores sorpresas este sábado luego de que la filipina Alexandra Eala derrotara a la polaca Iga Swiatek, vigente campeona del torneo, para escribir una página histórica en el tenis de su país.

Con parciales de 7-6 (9) y 6-2, la joven de 21 años dejó fuera a una de las principales favoritas al título y avanzó por primera vez a los octavos de final del prestigioso certamen disputado sobre césped en Londres.

La victoria tiene un significado especial, ya que Eala se convirtió en la primera tenista filipina, tanto en la rama femenil como varonil, en alcanzar la cuarta ronda de un torneo de Grand Slam en la modalidad de individuales.

Al concretar el punto definitivo, la jugadora cayó de rodillas sobre la cancha central de Wimbledon y celebró emocionada un resultado que rápidamente dio la vuelta al mundo.

Durante la entrevista posterior al encuentro, agradeció el respaldo de sus compatriotas y dedicó el triunfo a su familia y a las nuevas generaciones de deportistas filipinos que sueñan con competir al más alto nivel.

La eliminación representa un duro golpe para Iga Swiatek, quien llegaba como campeona defensora y una de las principales candidatas a repetir el título.

La polaca reconoció que su rival mostró mayor determinación en los momentos decisivos, especialmente durante el intenso desempate del primer set, que terminó inclinando el encuentro a favor de la filipina.

No es la primera vez que Eala vence a Swiatek, ya que anteriormente también la sorprendió durante su destacada actuación en el Abierto de Miami.

La jornada también dejó otras eliminaciones inesperadas en el cuadro femenino. La kazaja Elena Rybakina, campeona de Wimbledon en 2022, quedó fuera tras caer frente a la belga Elise Mertens, mientras que la estadounidense Madison Keys remontó para eliminar a Amanda Anisimova.

En la rama masculina, el estadounidense Taylor Fritz avanzó a los octavos de final, al igual que el alemán Alexander Zverev, quien continúa firme en la búsqueda de su primer título en el césped londinense.

Con la confianza en su punto más alto, Alexandra Eala enfrentará ahora a la italiana Jasmine Paolini por un lugar en los cuartos de final de Wimbledon.

La filipina, formada en la Academia de Tenis Rafael Nadal, se ha consolidado como una de las jóvenes promesas del circuito y ahora buscará prolongar el mejor torneo de su carrera en el escenario más prestigioso del tenis mundial.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas