El ciclista mexicano tuvo un destacado inicio en el Tour de Francia al ubicarse en el sexto lugar de la clasificación general tras la contrarreloj por equipos. Su actuación marca el regreso de un representante mexicano a la máxima competencia del ciclismo después de casi tres décadas.

El mexicano Isaac del Toro tuvo un estreno prometedor en el Tour de Francia 2026, al finalizar la primera etapa ubicado en el sexto puesto de la clasificación general, consolidándose desde el arranque como uno de los protagonistas de la competencia más importante del ciclismo mundial.

En la jornada inaugural, disputada con una contrarreloj por equipos en Barcelona, el UAE Team Emirates logró un sólido tercer lugar, resultado que permitió a Del Toro instalarse entre los mejores del pelotón en el inicio de la llamada Gran Boucle.

La participación de Isaac del Toro representa un momento significativo para el deporte nacional, ya que rompe una ausencia de 29 años sin un ciclista mexicano en el Tour de Francia.

El joven pedalista se convierte así en el heredero de figuras históricas como Raúl Alcalá y Miguel Arroyo, quienes representaron a México en esta prestigiosa competencia durante las décadas de los años 80 y 90.

El recorrido inaugural, de 19.6 kilómetros, combinó tramos rápidos con el exigente ascenso al Estadio Olímpico de Montjuïc, poniendo a prueba la coordinación y estrategia de las 23 escuadras participantes.

El danés Jonas Vingegaard, del equipo Visma, terminó como líder de la clasificación general y se enfundó el maillot amarillo, mientras que el esloveno Tadej Pogačar, compañero de Del Toro y uno de los máximos favoritos al título, inició la competencia en la tercera posición.

Después de superar una lesión que frenó su temporada tras una caída en la Vuelta a España, Isaac del Toro demuestra que ha recuperado su mejor nivel y afronta con confianza su primera experiencia en el Tour de Francia.

La edición 2026 contempla 21 etapas y un recorrido superior a los 3 mil 300 kilómetros, por lo que el mexicano aún tendrá múltiples oportunidades para seguir escalando posiciones y consolidarse entre la élite del ciclismo internacional.

La segunda etapa se disputará este domingo con un recorrido de 168.5 kilómetros entre Tarragona y Barcelona, donde Del Toro buscará mantenerse entre los mejores de la clasificación general.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas