El Club Tigres de la UANL y Grupo Modelo anunciaron una alianza estratégica que incorpora a Corona como nuevo patrocinador oficial del equipo. El acuerdo contempla mejoras en la experiencia del aficionado dentro del Estadio Universitario y arranca en el Apertura 2026.

La industria del futbol mexicano suma un nuevo movimiento comercial de alto impacto. El Club Tigres de la UANL oficializó una alianza estratégica con Grupo Modelo, mediante la cual la marca Corona se integra como patrocinador del conjunto regiomontano a partir del torneo Apertura 2026.

El anuncio marca una colaboración que trasciende lo deportivo, al apostar por la innovación en la experiencia de los aficionados dentro del Estadio Universitario, conocido popularmente como “El Volcán”, uno de los recintos más emblemáticos de la Liga MX.

El acuerdo contempla una serie de mejoras enfocadas en modernizar la atención al público durante los partidos, con la incorporación de tecnología en puntos de venta, optimización de servicios y sistemas diseñados para agilizar el consumo dentro del inmueble.

La estrategia busca elevar el estándar de la experiencia en días de partido, con procesos más eficientes y una atención más rápida para los miles de aficionados que asisten cada jornada.

Tanto la directiva de Tigres como representantes de Grupo Modelo destacaron que este convenio no se limita al ámbito comercial, sino que representa una apuesta por el fortalecimiento de la relación entre marca, club y afición.

El proyecto está diseñado bajo una visión multianual que pretende consolidar una presencia constante en el entorno del futbol mexicano, con activaciones dentro y fuera del estadio.

La alianza se desarrolla en un momento clave para el deporte en México, en el marco de la preparación hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026, lo que ha impulsado a diversas marcas y clubes a modernizar sus estrategias de experiencia y conexión con el público.

En este contexto, Tigres busca mantenerse como uno de los clubes más innovadores de la Liga MX, mientras que Grupo Modelo refuerza su posicionamiento en el mercado deportivo nacional.

La implementación del acuerdo comenzará oficialmente en el Torneo Apertura 2026, con la integración de la marca Corona en la indumentaria del equipo y presencia en distintas activaciones comerciales dentro del estadio.

Con ello, se abre una nueva etapa para el club universitario, que continúa fortaleciendo su modelo de negocio y su vínculo con una de las aficiones más apasionadas del país.

El anuncio consolida una de las alianzas más relevantes del futbol mexicano reciente, combinando deporte, innovación y experiencia del aficionado.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas