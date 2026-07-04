El piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez no logró superar la primera ronda de la clasificación sprint en Silverstone y partirá desde la penúltima posición. El tapatío continúa en busca de sus primeros puntos con Cadillac en la temporada 2026 de Fórmula 1.

Silverstone, Reino Unido. El mexicano Sergio “Checo” Pérez enfrentará un complicado desafío en la carrera sprint del Gran Premio de Gran Bretaña, luego de quedar eliminado en la primera fase de la clasificación y asegurar el decimonoveno lugar de la parrilla de salida.

El piloto de Cadillac no encontró el ritmo necesario para avanzar a la siguiente ronda de la sesión clasificatoria, por lo que deberá apostar por una estrategia efectiva y una buena gestión de carrera para intentar recuperar posiciones en el circuito británico.

La clasificación confirmó las dificultades que el equipo estadounidense ha enfrentado durante la jornada en Silverstone. Desde la práctica libre, Pérez había mostrado complicaciones para colocarse entre los tiempos competitivos, situación que volvió a reflejarse en la sesión que definió la parrilla para la sprint.

Junto al mexicano también quedaron fuera en la primera ronda otros pilotos experimentados como Fernando Alonso, Esteban Ocon, Valtteri Bottas, Lance Stroll y el británico Oliver Bearman.

La temporada 2026 representa una nueva etapa para Checo Pérez al incorporarse al proyecto de Cadillac en la Fórmula 1, una escudería que disputa su campaña de debut en la máxima categoría del automovilismo.

Hasta el momento, el piloto tapatío continúa en busca de sumar sus primeras unidades del campeonato, por lo que la carrera sprint y el Gran Premio del domingo representan una oportunidad para comenzar a revertir el complicado inicio de temporada.

Con una parrilla que promete intensas batallas desde las primeras vueltas, Pérez intentará aprovechar cualquier oportunidad para avanzar posiciones y acercarse a la zona de puntos en uno de los circuitos más emblemáticos del calendario.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas