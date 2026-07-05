El nuevo Consejo Mexicano de Experiencias y Turismo Romántico (Comextur) busca consolidar al Caribe mexicano como líder mundial en turismo de bodas y romance. La iniciativa apuesta por mayor coordinación entre sector privado, destinos turísticos y gobierno para elevar la competitividad del sector.

Cancún, Quintana Roo.— Con el objetivo de fortalecer uno de los segmentos turísticos más dinámicos del país, fue presentado oficialmente el Consejo Mexicano de Experiencias y Turismo Romántico (Comextur), una nueva plataforma que busca consolidar y profesionalizar la industria de bodas y turismo de romance en México.

El Caribe mexicano, considerado el principal destino nacional en este segmento, recibió cerca de 1.4 millones de visitantes vinculados al turismo romántico durante 2025, una cifra que ahora se busca incrementar mediante estrategias coordinadas entre empresarios, autoridades y prestadores de servicios.

La creación de Comextur representa un paso importante para estructurar un sector que ha ganado relevancia económica en los últimos años, al posicionar a México como uno de los destinos más competitivos a nivel global en bodas de destino.

La presidenta ejecutiva del organismo, Elena Rodríguez, destacó que el turismo romántico ya no debe verse únicamente como un nicho, sino como una industria consolidada que requiere planeación estratégica, innovación y coordinación multisectorial.

Durante la presentación del nuevo organismo, se subrayó la importancia de integrar esfuerzos entre el sector privado, los destinos turísticos y las autoridades gubernamentales para mejorar la competitividad del Caribe mexicano frente a otros mercados internacionales.

México concentra alrededor del 23% del mercado global de turismo romántico, lo que coloca al país como uno de los líderes en este segmento en constante crecimiento.

Comextur impulsará una agenda enfocada en el desarrollo de experiencias turísticas especializadas, encuentros empresariales mensuales y circuitos de promoción con agencias de viajes, wedding planners y operadores turísticos nacionales e internacionales.

Entre sus proyectos más relevantes destaca la organización del primer Encuentro Nacional de la Industria del Turismo Romántico, programado para 2027, que buscará posicionarse como un espacio clave para la innovación y el desarrollo del sector.

Uno de los desafíos persistentes para la industria es el impacto del sargazo en las playas del Caribe mexicano, fenómeno que ha afectado la imagen turística de la región en distintas temporadas.

Sin embargo, representantes del sector han señalado que, pese a estas dificultades, el destino mantiene su liderazgo como principal punto de atracción para bodas en México y continúa generando una importante derrama económica en hoteles, restaurantes, transporte y servicios especializados.

Comextur se define como una plataforma de colaboración y negocios más que como una cámara empresarial tradicional, con el objetivo de fortalecer la cadena de valor del turismo romántico y potenciar su crecimiento sostenible.

Con esta nueva estructura, el Caribe mexicano busca consolidarse no solo como un destino turístico, sino como un ecosistema económico especializado en experiencias románticas de alto valor agregado.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas