Más de 10 mil aficionados vibraron con un intenso duelo de pretemporada; el Rebaño no pudo vencer al equipo de la UAT.

Ciudad Victoria, Tamaulipas.— En un ambiente de auténtica fiesta futbolera, con un Estadio Marte R. Gómez lleno de pasión, Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas demostró que está listo para competir al más alto nivel al empatar 0-0 frente a las Chivas Rayadas del Guadalajara, en un emocionante encuentro de preparación rumbo al Torneo Apertura 2026.

Más de 10 mil aficionados disfrutaron de una noche llena de color, emociones y buen fútbol, donde el conjunto dirigido por Gabriel “Místico” Pereyra mostró orden, intensidad y una notable evolución futbolística frente a uno de los clubes más populares de México.

Antes del duelo estelar, Correcaminos Premier también dejó una buena impresión al igualar 1-1 con los suplentes del Rebaño Sagrado.

El estratega universitario envió al terreno de juego a Edson Reséndez, Alan Di Pippa, Gerardo Moreno, Alex Monárrez, Andrés Catalán, Vicente Torres Chiriboga, Damián Torres, Omar Islas, Bryan “Cobra” Mendoza, Willy Guzmán y Tomás Sandoval, quienes respondieron con una actuación sólida durante los 90 minutos.

Por su parte, Chivas, bajo el mando de Gabriel Milito, alineó a buena parte de su cuadro estelar. Sin embargo, el equipo rojiblanco sufrió la expulsión de Jordan Carrillo por doble tarjeta amarilla durante la primera mitad.

Con este resultado, Correcaminos continúa dejando buenas sensaciones en su pretemporada y ahora se prepara para dos atractivos compromisos internacionales en casa: el 9 de julio recibirá al Sporting de Costa Rica, mientras que el 16 de julio enfrentará a la Selección Mexicana Sub-23, que afina detalles rumbo a los Juegos Centroamericanos.

El conjunto universitario iniciará oficialmente su participación en el Torneo Apertura 2026 el próximo 25 de julio, cuando visite a Mineros de Zacatecas.

🔥 Correcaminos sigue ilusionando a su afición y demuestra que está listo para pelear fuerte en el próximo campeonato.