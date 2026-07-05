La Secretaría de Turismo de Tamaulipas proyecta una fuerte temporada vacacional de verano con millones de visitantes y una derrama económica superior a los 4 mil millones de pesos. El operativo de seguridad ya inició con la coordinación de autoridades de los tres niveles de gobierno.

Victoria, Tamaulipas.— El Gobierno de Tamaulipas anticipa una de las temporadas vacacionales más importantes del año, con la llegada estimada de 4.3 millones de visitantes y una derrama económica cercana a los 4 mil millones de pesos durante el periodo del 11 de julio al 30 de agosto.

Las autoridades estatales prevén que el mayor flujo turístico se concentre en la zona sur del estado, aunque también se espera actividad relevante en playas, pueblos mágicos y destinos naturales distribuidos en distintas regiones.

De acuerdo con la Secretaría de Turismo estatal, alrededor de 2.2 millones de visitantes arribarían a la zona sur de Tamaulipas, consolidándola como el principal punto de atracción durante el verano.

Destinos como Playa La Pesca, Playa Bagdad, Barra del Tordo, así como municipios como Tula, Mier, Gómez Farías y Ciudad Victoria, también forman parte de la estrategia turística para diversificar la afluencia de visitantes.

El titular de la dependencia, Benjamín Hernández Rodríguez, informó que ya se puso en marcha la primera reunión del Operativo Vacacional de Verano, en la que participan autoridades de los tres niveles de gobierno.

El objetivo es coordinar acciones de seguridad, protección civil y atención a turistas, además de reforzar la supervisión en los destinos con mayor concentración de visitantes.

Como parte de la estrategia, se instalaron comités de ordenamiento en playas para regular actividades recreativas, establecer zonas específicas para vehículos todo terreno y fortalecer las medidas de seguridad.

En el caso de Playa La Pesca, ya fueron delimitadas áreas para la circulación de vehículos tipo racer, mientras que los prestadores de servicios deberán cumplir con permisos municipales y lineamientos establecidos.

Las autoridades enfatizaron que la prioridad del operativo será la prevención de accidentes, por lo que se hizo un llamado a los turistas para respetar la señalización, atender las banderas de advertencia y seguir las indicaciones de los cuerpos de rescate.

También se contempla la participación de instancias ambientales como Semarnat y Profepa, que emitirán recomendaciones para el uso responsable de los espacios naturales.

El gobierno estatal y los municipios trabajarán en la difusión de material informativo para orientar a los turistas sobre zonas permitidas, reglamentos y medidas de seguridad en cada destino.

Con estas acciones, Tamaulipas busca fortalecer su posición como uno de los destinos turísticos más importantes del norte del país durante la temporada de verano.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas