El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) conmemorará los 100 años del nacimiento del coreógrafo Guillermo Arriaga con un programa de actividades artísticas y académicas. El homenaje incluye presentaciones, conversatorios, un certamen coreográfico y la publicación de un libro conmemorativo.

Ciudad de México.— La danza mexicana rendirá tributo a una de sus figuras más influyentes del siglo XX. El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) anunció un programa especial de actividades para conmemorar el centenario del nacimiento del coreógrafo Guillermo Arriaga, creador fundamental en la consolidación de la danza moderna en México.

El homenaje contempla una serie de eventos que se desarrollarán a lo largo de varios meses y que buscan reconocer tanto su obra artística como su aportación institucional y formativa en el desarrollo de las artes escénicas en el país.

Las actividades iniciarán el próximo 7 de julio en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, donde se realizará un encuentro con especialistas, coreógrafos e investigadores que analizarán el impacto de la trayectoria de Arriaga en la escena dancística nacional.

El acto servirá como punto de partida para una agenda cultural que busca acercar su legado a nuevas generaciones de bailarines, creadores y público general.

Uno de los momentos más relevantes del programa será la realización del Premio Nacional de Danza Guillermo Arriaga, correspondiente al XLIII Concurso de Creación Coreográfica Contemporánea INBAL-UAM, que se llevará a cabo del 26 de agosto al 1 de septiembre.

Este certamen, considerado uno de los espacios más importantes para la creación contemporánea en México, se integra este año a la conmemoración del centenario del coreógrafo, reforzando su vínculo con la innovación artística.

Durante la fase final del concurso, la Compañía Nacional de Danza presentará el remontaje de la obra “Zapata”, una de las piezas más representativas del repertorio de Arriaga, bajo la dirección artística de Erick Rodríguez.

Como parte del cierre del programa conmemorativo, en noviembre se publicará un libro especial que recopila la historia del Premio Nacional de Danza Guillermo Arriaga y el trabajo de los participantes de las últimas dos décadas.

La investigación estará a cargo de la especialista Margarita Tortajada, quien ha documentado ampliamente la evolución de la danza contemporánea en México y su impacto en la formación de nuevas generaciones.

Guillermo Arriaga, nacido en 1926 en la Ciudad de México, fue una figura multidisciplinaria cuya formación abarcó danza, teatro, música y artes visuales. Su trabajo lo posicionó como uno de los principales impulsores de la danza moderna en el país.

A lo largo de su carrera desarrolló una amplia producción coreográfica para distintos formatos escénicos, además de participar en la creación de instituciones clave para el desarrollo de la disciplina en México.

Más allá de su obra creativa, Arriaga fue pieza fundamental en la consolidación de proyectos culturales y académicos que fortalecieron la investigación y difusión de la danza en México.

Su influencia continúa vigente en compañías, escuelas y espacios culturales que reconocen su aporte a la construcción de una identidad dancística nacional.

Con este programa, el INBAL busca no solo rendir homenaje a su legado, sino también mantener viva su contribución al arte escénico mexicano, reafirmando su lugar como uno de los grandes referentes de la danza en el país.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas