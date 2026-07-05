Una serie de ataques con drones contra comunidades del este de la República Democrática del Congo dejó al menos 18 personas fallecidas, entre ellas mujeres y niños. Las autoridades responsabilizan al grupo rebelde M23, en medio del deterioro de la seguridad en la región.

La violencia volvió a sacudir el este de la República Democrática del Congo luego de que una serie de ataques con drones contra varias comunidades de la provincia de Kivu del Sur dejara un saldo de al menos 18 personas muertas y numerosos heridos, además de importantes daños a la infraestructura civil.

De acuerdo con autoridades locales, las agresiones ocurrieron en el territorio de Fizi, donde los bombardeos alcanzaron diversas aldeas habitadas por población civil. Entre las víctimas se encuentran hombres, mujeres y niños, lo que ha generado una nueva alerta sobre el impacto humanitario del conflicto.

Los ataques también provocaron severos daños en escuelas y centros de salud, dejando a cientos de habitantes sin acceso a servicios básicos. Varias comunidades resultaron prácticamente devastadas, obligando a numerosas familias a abandonar sus hogares en busca de refugio en localidades cercanas.

El desplazamiento masivo de civiles continúa agravando la crisis humanitaria que enfrenta esta región africana, donde miles de personas viven bajo la amenaza constante de la violencia armada.

Las autoridades congoleñas atribuyeron los ataques al Movimiento 23 de Marzo (M23), organización rebelde que mantiene una intensa ofensiva contra el Ejército y que, según el gobierno de la República Democrática del Congo y diversos organismos internacionales, recibe apoyo de la vecina Ruanda, acusación que Kigali ha rechazado en distintas ocasiones.

En los últimos meses, el M23 ha ampliado su presencia en el este del país, consolidando posiciones estratégicas tras la toma de importantes ciudades como Goma y Bukavu, lo que ha incrementado la tensión en la región.

Pese a los acuerdos de paz impulsados con la mediación de Estados Unidos y Qatar, los enfrentamientos no han cesado. Tanto el gobierno congoleño como Ruanda se han acusado mutuamente de incumplir los compromisos alcanzados para reducir la violencia.

El este del Congo continúa siendo una de las regiones más inestables de África debido a la presencia de grupos armados que disputan el control de territorios ricos en minerales estratégicos utilizados por la industria tecnológica mundial.

Mientras tanto, organismos internacionales mantienen el llamado a proteger a la población civil y fortalecer los esfuerzos diplomáticos para evitar que el conflicto continúe cobrando vidas.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas