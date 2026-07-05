El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura conmemoró el 30 aniversario luctuoso del compositor Luis Sandi con una emotiva charla y un concierto del Coro de Madrigalistas de Bellas Artes. El acto también recordó los aniversarios del Conservatorio Nacional de Música y del CENIDIM Carlos Chávez.

Con un homenaje cargado de memoria, música y reconocimiento histórico, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) recordó este 3 de julio el legado del compositor mexicano Luis Sandi, una de las figuras más influyentes de la música vocal y coral del siglo XX en México.

La ceremonia reunió a investigadores, artistas, estudiantes y familiares del músico, quienes compartieron testimonios y reflexiones sobre su trayectoria como compositor, educador e impulsor del arte coral en el país.

Durante el encuentro, especialistas destacaron la importancia de Luis Sandi no solo por su obra musical, sino también por su labor como investigador y formador de nuevas generaciones. Su trabajo fue fundamental para la difusión de la música coral en escuelas, teatros y salas de concierto de todo México.

La investigadora Alejandra Juan Escamilla presentó materiales históricos relacionados con la vida del compositor, incluyendo fotografías familiares, documentos de época y registros de partituras que forman parte de distintos acervos culturales del país.

Además, se proyectó un fragmento de la película Río Escondido, en cuya banda sonora participó el Coro de Madrigalistas, agrupación fundada por el propio Luis Sandi en 1938.

Las nietas del compositor, Celeste y Daniela Sandi, expresaron su emoción por el homenaje y agradecieron que la obra de su abuelo continúe siendo estudiada y difundida.

Ambas coincidieron en que la música fue el eje central de la vida de Luis Sandi y subrayaron la necesidad de acercar a las nuevas generaciones al arte y a la educación musical como herramientas de sensibilidad y formación cultural.

Como parte del homenaje, el Coro de Madrigalistas de Bellas Artes ofreció un programa especial bajo la dirección huésped de Salvador Guízar. El repertorio incluyó composiciones originales y adaptaciones realizadas por Luis Sandi, entre ellas piezas inspiradas en cantos de pueblos originarios de México, así como obras de carácter lírico y coral que forman parte de su legado artístico.

El acto tuvo un doble carácter conmemorativo, ya que también se recordó el 160 aniversario de la fundación del Conservatorio Nacional de Música y los 52 años de la creación del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Musical Carlos Chávez (CENIDIM).

Con este homenaje, el INBAL reafirmó la relevancia de preservar la memoria de quienes han contribuido al desarrollo de la música mexicana y al fortalecimiento de la educación artística en el país.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas