Un ex representante olímpico de Estados Unidos enfrenta cargos federales por presuntamente dañar el estanque reflectante del Memorial Lincoln, uno de los monumentos más emblemáticos de Washington, D.C. De ser hallado culpable, podría recibir una condena de hasta 10 años de prisión.

Washington, D.C. Un ex deportista olímpico estadounidense fue acusado formalmente por un gran jurado federal de presuntamente causar daños a instalaciones del Memorial Lincoln, un sitio histórico ubicado en la capital de Estados Unidos.

El señalado es David Hearn, de 67 años, quien compitió en pruebas de piragüismo representando a su país en tres ediciones de los Juegos Olímpicos. Las autoridades sostienen que habría provocado daños en el revestimiento del estanque reflectante situado frente al monumento.

De acuerdo con la Fiscalía Federal del Distrito de Columbia, la acusación corresponde al delito de destrucción de propiedad pública, una infracción que contempla penas de hasta diez años de prisión conforme a la legislación estadounidense.

Según la investigación, el incidente ocurrió el pasado 19 de junio, cuando personal del Servicio de Parques Nacionales reportó que el acusado presuntamente retiró parte del material que recubre el fondo del estanque, ocasionando daños a la infraestructura.

Tras el reporte, agentes de la Policía de Parques Nacionales realizaron la detención de Hearn junto con otras personas que se encontraban en el lugar.

El estanque reflectante del Memorial Lincoln fue sometido recientemente a trabajos de rehabilitación como parte de un programa de mejoramiento urbano impulsado por el gobierno estadounidense con motivo de las actividades conmemorativas por el 250 aniversario de la independencia del país.

La defensa del ex atleta ha rechazado las acusaciones y sostiene que el proceso responde a una aplicación politizada del sistema de justicia, postura que será presentada durante el desarrollo del juicio.

El caso continuará en un tribunal federal de Washington, donde la primera comparecencia judicial del acusado está programada para los próximos días. Será en esa etapa cuando avance el proceso para determinar su posible responsabilidad en los hechos.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas