La selección egipcia fue ampliamente superior durante gran parte del encuentro, pero la falta de contundencia obligó a definir el boleto desde los once pasos. En la tanda de penaltis, los africanos mostraron mayor precisión y sellaron su clasificación.

La selección de Egipto escribió un nuevo capítulo de emoción en la Copa del Mundo 2026 al asegurar su pase a los Octavos de Final después de imponerse a Australia en una intensa definición por penaltis, luego de un empate que se mantuvo durante el tiempo reglamentario y la prórroga.

Desde los primeros minutos, el conjunto africano tomó el control del partido con posesión, intensidad y constantes llegadas al área rival. Esa superioridad encontró recompensa muy temprano gracias a Emam Ashour, quien abrió el marcador al minuto 13 con una certera definición que puso en ventaja a su equipo.

Sin embargo, pese a dominar buena parte del compromiso y generar múltiples oportunidades de gol, Egipto no logró ampliar la diferencia. Australia resistió la presión y encontró la manera de mantenerse con vida hasta conseguir el empate, obligando a disputar tiempos extra.

Durante la prórroga, ambos equipos buscaron el gol que evitara la lotería de los penaltis, aunque el desgaste físico comenzó a hacerse evidente. Egipto siguió insistiendo, mientras que Australia apostó por el orden defensivo y los contragolpes.

Uno de los momentos de mayor preocupación llegó antes del descanso del primer tiempo, cuando el defensor Mohamed Hany sufrió un fuerte choque dentro del área que lo dejó tendido sobre el césped durante algunos minutos. Tras recibir atención médica, el jugador pudo reincorporarse al encuentro sin mayores complicaciones.

La clasificación finalmente se resolvió desde el punto penal, donde Egipto mostró mayor serenidad. Australia desperdició dos de sus cobros, situación que fue aprovechada por los egipcios para sellar la victoria por 4-2 en la tanda y asegurar su presencia entre los 16 mejores equipos del torneo.

El resultado representa un paso importante para una selección que había mostrado buen nivel futbolístico, pero que necesitaba confirmar su rendimiento con una clasificación en la fase de eliminación directa.

Con este triunfo, Egipto mantiene vivo el objetivo de convertirse en una de las sorpresas del Mundial 2026. Su desempeño colectivo, el dominio mostrado durante el encuentro y la fortaleza mental exhibida en los penaltis alimentan la ilusión de seguir avanzando en la máxima competencia del futbol internacional.

Ahora, el conjunto africano se prepara para afrontar un nuevo desafío en los Octavos de Final, donde buscará prolongar su histórica participación en la justa mundialista.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas