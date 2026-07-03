El vigente campeón del Tour de Francia, Tadej Pogacar, sorprendió al señalar al mexicano Isaac del Toro como uno de los corredores con posibilidades de pelear por el título. El joven bajacaliforniano debutará en la competencia con el UAE Team Emirates.

Barcelona, España. A pocas horas del inicio del Tour de Francia 2026, el esloveno Tadej Pogacar acaparó los reflectores al destacar el potencial del mexicano Isaac del Toro, a quien consideró uno de los ciclistas con capacidad para competir por el campeonato de la máxima prueba del ciclismo internacional.

Durante la presentación oficial del UAE Team Emirates, Pogacar aseguró que la pelea por el maillot amarillo no estará limitada a unos cuantos nombres y reconoció el crecimiento que ha mostrado Del Toro en los últimos meses.

El cuatro veces ganador del Tour elogió públicamente a su compañero de equipo y, al ser cuestionado sobre sus expectativas para el debut del mexicano, respondió que le gustaría verlo conquistar la carrera, una declaración que generó sorpresa entre los asistentes y provocó una reacción de humildad por parte del ciclista bajacaliforniano.

Las palabras del campeón reflejan la confianza que existe dentro del UAE Team Emirates hacia uno de los jóvenes talentos con mayor proyección en el pelotón internacional.

Pese al respaldo recibido, Del Toro dejó claro que afrontará su primera participación en el Tour con el objetivo principal de aprender y aportar al trabajo colectivo del equipo.

El mexicano reconoció que formar parte de la competencia más importante del ciclismo representa el cumplimiento de un sueño y aseguró sentirse privilegiado por integrar una de las escuadras más fuertes del mundo, donde buscará contribuir al éxito de Pogacar.

Isaac del Toro llega al Tour de Francia 2026 tras consolidarse como una de las grandes promesas del ciclismo mundial gracias a sus recientes actuaciones en competencias europeas, resultados que han incrementado las expectativas sobre su desempeño en la ronda francesa.

Mientras Pogacar buscará conquistar un quinto título en la prestigiosa carrera, el debut del pedalista mexicano será seguido de cerca por la afición nacional, que ve en él a una de las principales figuras del deporte mexicano con proyección internacional.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas