El Museo Nacional de Arte (MUNAL) presentó la publicación del catálogo de la exposición “Bajo el signo de Saturno”, una de sus muestras más exitosas. El libro explora la relación entre el arte, el pensamiento y las tradiciones esotéricas en México, con nuevas lecturas académicas y visuales.

Ciudad de México.— El Museo Nacional de Arte (MUNAL) presentó oficialmente el catálogo de la exposición “Bajo el signo de Saturno. Adivinación en el arte”, una publicación que documenta una de las muestras más visitadas de los últimos años y que abre nuevas lecturas sobre la relación entre el arte mexicano y las tradiciones esotéricas.

El proyecto editorial se convierte en una memoria visual y académica de una exposición que logró un incremento significativo en la afluencia del público, consolidándose como una de las más exitosas del recinto durante 2025.

La publicación reúne investigaciones, imágenes y ensayos que permiten profundizar en el contenido de la exposición, ofreciendo al lector la posibilidad de explorar materiales que en el montaje original solo podían apreciarse de forma parcial.

Durante la presentación, autoridades del MUNAL destacaron que este tipo de publicaciones buscan preservar la experiencia museográfica y ampliar su alcance más allá del espacio físico del museo.

El catálogo aborda una línea de investigación que explora los vínculos entre la creación artística y las tradiciones esotéricas, como la astrología, la cartomancia y la quiromancia, presentes en distintos periodos del pensamiento cultural mexicano.

Especialistas señalaron que estas prácticas han influido históricamente en corrientes artísticas, filosóficas y literarias, tanto en México como en Occidente, formando parte del imaginario creativo de distintas generaciones.

Durante la presentación, la artista visual Eugenia Martínez destacó la vigencia de las búsquedas espirituales en la actualidad, señalando paralelismos entre las prácticas esotéricas del pasado y las nuevas formas de consulta simbólica en la era digital.

Su intervención invitó a reflexionar sobre la necesidad humana de sentido y comunicación, presente en distintas expresiones culturales a lo largo del tiempo.

Por su parte, el investigador José Ricardo Chaves ofreció un análisis sobre el esoterismo como un campo cultural con influencia en la filosofía, el arte y la ciencia, subrayando su importancia en la construcción del pensamiento moderno.

El especialista destacó que estas corrientes no deben ser reducidas a superstición, sino entendidas como parte de un entramado intelectual que ha influido en distintos procesos creativos.

La directora del MUNAL, Mireida Velázquez Torres, señaló que la exposición original registró un aumento significativo en la afluencia del museo, lo que refleja el creciente interés del público por propuestas que combinan arte, historia y pensamiento simbólico.

El catálogo también reconoce la participación de curadores, investigadores y diseñadores que hicieron posible tanto la exposición como la publicación.

Con esta edición, el MUNAL busca fortalecer la difusión del patrimonio artístico y abrir nuevas rutas de interpretación sobre la historia cultural de México, destacando la relación entre arte, espiritualidad y pensamiento crítico.

El catálogo “Bajo el signo de Saturno. Adivinación en el arte” ya se encuentra disponible para el público en la tienda del museo.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas