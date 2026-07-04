La Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes ofrecerá dos conciertos este fin de semana con destacados intérpretes del INBAL. El programa reunirá obras de grandes compositores del repertorio clásico y romántico, además de un recorrido por la música vocal de distintos géneros.

Ciudad de México. La música de cámara y el canto serán los protagonistas este fin de semana en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, donde el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) presentará dos conciertos que celebran la riqueza del repertorio clásico con la participación de reconocidos músicos nacionales.

Las presentaciones, organizadas por la Coordinación Nacional de Música y Ópera, buscan acercar al público a distintas expresiones de la música de concierto mediante programas que abarcan desde el romanticismo europeo hasta la canción de arte.

La primera cita será el viernes 3 de julio, cuando el Cuarteto de Cuerdas Bellas Artes comparta escenario con el pianista José Luis González para interpretar dos obras emblemáticas del repertorio camerístico: el Quinteto en Mi bemol mayor, Op. 44, de Robert Schumann, y el Quinteto No. 2, Op. 81, de Antonín Dvořák.

La agrupación, fundada en Xalapa en 2015, se ha distinguido por su trabajo en la difusión de la música de cámara, con un repertorio que incluye desde compositores clásicos hasta autores contemporáneos y latinoamericanos.

Por su parte, José Luis González aportará su experiencia como pianista concertista y acompañante en producciones operísticas y recitales, consolidando una propuesta artística de alto nivel.

El domingo 5 de julio, el escenario recibirá el recital “La voz cantada”, encabezado por la soprano Belinda Ramírez, quien ofrecerá un recorrido por distintos géneros del repertorio vocal acompañada al piano por Héctor Cruz.

El programa incluirá arias de ópera, romanzas de zarzuela y opereta, lied alemán y canciones de concierto, con obras de compositores como Wolfgang Amadeus Mozart, Johannes Brahms, Claude Debussy, Reynaldo Hahn y María Grever, entre otros.

Como parte de la experiencia, el tenor Daniel Garay participará como comentarista, brindando al público explicaciones sobre el contexto y las características de las obras interpretadas.

Con estas actividades, el INBAL busca promover el acceso a la música de concierto y fomentar el interés por los grandes compositores y el talento de los intérpretes mexicanos.

Los conciertos se realizarán a las 18:00 horas en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. Los boletos están disponibles en las taquillas del recinto y mediante Ticketmaster, con descuentos para estudiantes, docentes y personas adultas mayores con credencial vigente.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas