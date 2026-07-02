El Museo de Arte Carrillo Gil realizará un encuentro multidisciplinario para reflexionar sobre migración, identidad, género y ecología a través del arte contemporáneo. La actividad reunirá especialistas, artistas y público en general como parte de la exposición “María Ezcurra. Líneas de fuga”.

CIUDAD DE MÉXICO.– El arte contemporáneo será punto de encuentro para reflexionar sobre los movimientos humanos, la identidad y los vínculos culturales entre México y Canadá durante el simposio “Desplazamientos hemisféricos desde el arte”, organizado por el Museo de Arte Carrillo Gil (MACG).

La actividad, impulsada por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), se realizará los días 3 y 4 de julio y busca ampliar las conversaciones generadas por la exposición “María Ezcurra. Líneas de fuga”, actualmente presentada en el recinto.

El programa reunirá conferencias, proyecciones audiovisuales, recorridos guiados, talleres y actividades participativas donde investigadores, artistas y asistentes podrán explorar temas relacionados con migración, cambio climático, género, memoria y construcción comunitaria.

La propuesta toma como punto de partida el trabajo de María Ezcurra, artista visual argentina radicada en Montreal, Canadá, cuya trayectoria ha abordado durante más de tres décadas la relación entre objetos personales, identidad, vestimenta y experiencias migratorias.

Uno de los objetivos del encuentro será generar una conversación sobre los vínculos entre México y Canadá desde una perspectiva artística y social, poniendo atención en historias migratorias que pocas veces forman parte del debate público.

Especialistas de distintas disciplinas participarán en mesas de diálogo para analizar cómo los desplazamientos transforman comunidades, relaciones familiares y formas de pertenencia.

Entre las actividades destacadas se encuentra la proyección del documental “Migranta con M de mamá”, dirigido por Aaraón Díaz Mendiburo, una obra que aborda las experiencias de mujeres trabajadoras agrícolas temporales en Canadá y los efectos emocionales de la migración en sus familias.

El simposio también integrará una mirada desde la ciencia con un recorrido comentado por la exposición, donde se abordará la relación entre las rutas migratorias de aves y los movimientos humanos a través del continente.

La actividad busca mostrar cómo distintas disciplinas pueden conectarse para comprender fenómenos como el desplazamiento, la adaptación y la transformación del entorno.

Durante la segunda jornada, María Ezcurra encabezará el taller “Zapájaros”, una experiencia creativa donde los participantes intervendrán zapatos usados para convertirlos en figuras de aves, reflexionando sobre los caminos recorridos y las historias personales que acompañan cada trayecto.

La programación también incluirá una pasarela creada junto con integrantes de Casa Refugiados y una activación de la asociación Colectiva Hilos, proyectos que exploran la memoria, el cuidado y los derechos humanos mediante procesos colaborativos.

El Museo de Arte Carrillo Gil destacó que el encuentro busca reforzar la idea de que la creación artística puede surgir del intercambio entre personas, comunidades y diferentes áreas del conocimiento.

Con este simposio, el recinto amplía el diálogo de la exposición “María Ezcurra. Líneas de fuga” y propone nuevas formas de entender el arte como una herramienta para analizar experiencias sociales, culturales y humanas.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas