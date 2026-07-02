El legado del compositor, investigador y educador mexicano Luis Sandi será reconocido con una charla musical organizada por el INBAL. El homenaje destacará su aportación a la educación artística, el canto coral y la difusión de la música mexicana.

CIUDAD DE MÉXICO.– A tres décadas de su fallecimiento, la figura de Luis Sandi será recordada por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) con una jornada especial dedicada a reconocer su trayectoria como compositor, investigador y formador de nuevas generaciones de músicos en México.

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través de la Coordinación Nacional de Música y Ópera del INBAL, realizará una charla con música el próximo viernes 3 de julio en el Auditorio Silvestre Revueltas del Conservatorio Nacional de Música, con acceso gratuito para el público.

Luis Sandi (1905-1996) es considerado una de las figuras más importantes de la música mexicana del siglo XX, especialmente por su trabajo en la enseñanza musical y por impulsar el canto coral como una herramienta de formación cultural y social.

Su visión llevó la música a espacios educativos del país, principalmente en escuelas primarias y secundarias, donde promovió la participación de niñas, niños y jóvenes en actividades corales como parte de su desarrollo integral.

Durante su carrera, Sandi impulsó proyectos que marcaron la historia musical nacional. En 1938 fundó el Coro de Madrigalistas, agrupación que con el paso del tiempo se consolidó como una de las instituciones corales más relevantes de México.

Su trabajo al frente de esta agrupación permitió fortalecer la interpretación vocal y ampliar el conocimiento de la música coral mexicana.

Además de su labor como educador, Luis Sandi dejó una importante producción artística que incluye óperas, ballets, obras sinfónicas y composiciones corales.

Entre sus creaciones destacan piezas inspiradas en la identidad cultural mexicana, con referencias a tradiciones, historia y expresiones artísticas del país.

Una de sus obras más reconocidas es el ballet “Bonampak”, inspirado en los murales de la antigua ciudad maya, proyecto que reunió distintas disciplinas artísticas y que reflejó su interés por conectar la música con otras manifestaciones culturales.

El trabajo de Sandi trascendió las fronteras de México. Su experiencia y aportaciones lo llevaron a formar parte del Consejo Internacional de la Música de la UNESCO durante la década de 1960, reconocimiento que destacó su influencia en el ámbito musical.

También participó como investigador y divulgador en publicaciones especializadas y espacios radiofónicos, donde compartió reflexiones sobre la creación artística, la ópera y el desarrollo musical del país.

La actividad organizada por el INBAL contará con la participación de la investigadora María Alejandra Juan Escamilla, del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Musical “Carlos Chávez”, así como del Coro de Madrigalistas de Bellas Artes, bajo la dirección de Salvador Guízar.

El encuentro busca acercar al público a la vida y obra de un creador que entendió la música como una herramienta de educación, identidad y transformación social.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas