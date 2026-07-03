La Secretaría de Cultura del Gobierno de México presentó su programación de verano en el Centro Cultural Helénico, con talleres gratuitos de actuación, actividades creativas y una obra de teatro para las primeras infancias, con el objetivo de acercar a las familias al arte y la cultura.

Ciudad de México. Con una cartelera diseñada para estimular la creatividad y el aprendizaje a través del arte, la Secretaría de Cultura del Gobierno de México anunció la programación especial de verano del Centro Cultural Helénico, dirigida a niñas, niños y adolescentes.

La oferta contempla cursos gratuitos de teatro, actividades de formación artística y una puesta en escena para las primeras infancias, con el propósito de fomentar el desarrollo integral de los menores mediante el juego, la imaginación y la convivencia.

Las actividades iniciarán el próximo 20 de julio con tres talleres dirigidos a distintos grupos de edad.

Uno de ellos, “Historias con huella”, está enfocado en niñas y niños de entre 6 y 8 años y busca promover valores como la empatía y el respeto hacia los animales mediante dinámicas teatrales.

Para menores de 9 a 12 años se impartirá el curso “Acción en juego”, una introducción a la actuación que incluye ejercicios de expresión corporal, improvisación y trabajo en equipo.

En tanto, adolescentes de 13 a 16 años podrán participar en “Siempre he querido actuar de árbol”, un espacio donde crearán historias colectivas desde una perspectiva de cultura de paz y derechos humanos.

Las actividades serán impartidas por especialistas en artes escénicas y la mayoría tendrán acceso gratuito.

Como parte de la programación, volverá a escena “El mar enamorado”, un espectáculo dirigido a niñas y niños de 0 a 8 años, que combina estímulos visuales, música y personajes para ofrecer una experiencia sensorial pensada especialmente para el público infantil.

La temporada se desarrollará del 4 de julio al 2 de agosto, y contará con una promoción especial de preventa para las familias interesadas.

Además de los cursos y funciones, continuará vigente el programa Infancias Helénico, mediante el cual se ofrecen descuentos especiales para espectáculos dirigidos al público infantil, con la intención de acercar a más familias a las actividades culturales.

Con esta programación, la Secretaría de Cultura busca consolidar espacios donde las nuevas generaciones puedan desarrollar su creatividad, fortalecer habilidades sociales y descubrir el teatro como una herramienta de expresión, aprendizaje y convivencia.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas