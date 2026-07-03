La agrupación originaria de Santos Reyes Nopala volverá a presentarse en el Centro Nacional de las Artes con un espectáculo de chilenas y sones que busca preservar el legado musical del pueblo chatino. La entrada será gratuita.

Ciudad de México. La riqueza musical de Oaxaca volverá a resonar en el Centro Nacional de las Artes (Cenart) con el regreso de Los Tejones de Nee Bya, agrupación que ofrecerá un concierto gratuito dedicado a la tradición sonora del pueblo chatino.

El espectáculo, titulado “Bailemos chilena y son, indito de Nopala soy”, se realizará el próximo 4 de julio en la Plaza de las Artes, donde el público podrá disfrutar de un repertorio que rescata las raíces culturales de Santos Reyes Nopala, comunidad ubicada en la región de la Costa de Oaxaca.

Creada en 2021, la agrupación nació con el propósito de preservar y difundir la música tradicional de su comunidad, acercando a las nuevas generaciones a los sones, chilenas y composiciones que forman parte del patrimonio cultural de la etnia chatina.

Su propuesta fusiona instrumentos de cuerda, metales y percusiones con voces que evocan historias, paisajes, costumbres y personajes representativos de su tierra.

Bajo la dirección de Reydavid Galván, los diez integrantes interpretan piezas que rinden homenaje a sus ancestros, a la naturaleza de la región y a reconocidas agrupaciones musicales originarias de Santos Reyes Nopala.

En pocos años, Los Tejones de Nee Bya han logrado presentarse en importantes festivales culturales, entre ellos la Guelaguetza, el Festival Internacional Cervantino y encuentros musicales fuera de México, consolidándose como una de las agrupaciones jóvenes dedicadas a la preservación de la música tradicional oaxaqueña.

Su regreso al Cenart representa una nueva oportunidad para acercar al público capitalino a las expresiones musicales de los pueblos originarios y fortalecer la difusión del patrimonio cultural del país.

El concierto se llevará a cabo el sábado 4 de julio a las 17:00 horas en la Plaza de las Artes del Centro Nacional de las Artes. La entrada será libre, aunque las autoridades recomendaron llegar con anticipación debido al cupo limitado.

Con este tipo de presentaciones, el Cenart continúa impulsando espacios para la difusión de las expresiones artísticas tradicionales, promoviendo el encuentro entre las comunidades indígenas y nuevos públicos interesados en la diversidad cultural de México.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas