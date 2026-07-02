El Centro Cultural Helénico renovará su oferta escénica durante julio y agosto de 2026 con obras para público infantil, comedias, dramas y un ciclo especial dedicado al dramaturgo Samuel Beckett. La programación busca acercar el teatro a nuevas audiencias con propuestas diversas y accesibles.

CIUDAD DE MÉXICO.– El verano llegará con una amplia variedad de historias, emociones y experiencias teatrales al Centro Cultural Helénico, que prepara una cartelera especial para julio de 2026 con montajes dirigidos a distintos públicos, desde primeras infancias hasta amantes del teatro contemporáneo.

La nueva programación incluirá estrenos, temporadas especiales y actividades gratuitas que buscan fortalecer el acceso a la cultura y ofrecer espacios de encuentro alrededor de las artes escénicas.

Entre las novedades destaca el estreno de “S.A.B.R.O.S.A.: Sistema de Autodefensa Bio-Robótica para Ocasiones Sexuales Agresivas”, una puesta en escena que combina humor y crítica social para abordar temas relacionados con la violencia y la búsqueda de justicia.

La obra, escrita y dirigida por Mariana Hartasánchez, llegará al Foro Alternativo con una historia que plantea una mirada provocadora sobre la defensa personal y las respuestas ante el acoso.

El Foro La Gruta también abrirá sus puertas a los espectadores más pequeños con “El mar enamorado”, una propuesta pensada para niñas y niños de entre 0 y 8 años.

El montaje invita a vivir una experiencia sensorial a través de sonidos, colores, luces y texturas, siguiendo una aventura marina guiada por un personaje que acompaña al público en un recorrido lleno de imaginación.

Como parte de la programación especial, el Centro Cultural Helénico rendirá homenaje a Samuel Beckett, una de las figuras más importantes del teatro del siglo XX, con un ciclo dedicado a su obra.

El programa incluirá “Esperando a Godot”, “Final de partida” y “Tributo a Beckett”, bajo la dirección de José Luis Cruz, con piezas que exploran temas como la soledad, el paso del tiempo y la búsqueda de sentido en la existencia humana.

La cartelera también contempla “Plot Twist”, una propuesta que mezcla teatro y música en vivo para presentar relatos sobre cambios personales, pérdidas y procesos de reconstrucción emocional.

Por otra parte, el Teatro Helénico recibirá “El charco inútil”, una obra de David Desola dirigida por Ruby Tagle, que aborda el encuentro entre dos personas marcadas por experiencias difíciles y la manera en que enfrentan el dolor, la memoria y la posibilidad de comenzar nuevamente.

Dentro del programa Helénico Abierto se presentará “Cuentos Entintados”, un espectáculo familiar que combina narración oral y arte visual para acercar relatos de autoras latinoamericanas a nuevos públicos.

Además, continuarán en cartelera propuestas como “Archipiélago”, “Ángeles en América” y “La reta mundialista”, ampliando las opciones para quienes buscan diferentes estilos teatrales durante la temporada.

Para facilitar el acceso del público, el recinto mantendrá promociones como funciones especiales de 2×1, descuentos para espectadores frecuentes y beneficios para niñas y niños mediante programas de fidelidad.

Con esta programación, el Centro Cultural Helénico reafirma su papel como uno de los espacios importantes para la escena nacional, impulsando propuestas que combinan entretenimiento, reflexión y formación cultural.

La cartelera de verano invita a públicos diversos a acercarse al teatro y descubrir nuevas formas de contar historias desde el escenario.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas