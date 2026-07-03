Elementos de la Guardia Estatal de Apoyo Carretero brindaron asistencia a un automovilista que quedó detenido sobre la Carretera Federal 180 Costera del Golfo tras sufrir una avería en uno de sus neumáticos.

Soto la Marina, Tamaulipas.— Personal de la Guardia Estatal de Apoyo Carretero brindó apoyo a un conductor que quedó varado sobre la Carretera Federal 180 Costera del Golfo, luego de que su vehículo presentara una falla en uno de los neumáticos.

El auxilio se realizó durante los recorridos de seguridad y vigilancia que elementos asignados a la Estación Segura Soto la Marina mantienen de manera permanente en esa vía de comunicación. El automovilista fue localizado a la altura del kilómetro 135, donde permanecía detenido a un costado de la carpeta asfáltica.

De acuerdo con el reporte, el conductor viajaba desde Reynosa con destino a Tampico cuando sufrió la avería que le impidió continuar su trayecto. Al ser entrevistado por los agentes, explicó que no contaba con la herramienta necesaria para realizar el cambio de la llanta.

Ante esta situación, los elementos estatales le proporcionaron el equipo requerido y colaboraron en la sustitución del neumático, permitiendo que el vehículo quedara nuevamente en condiciones de circular.

Tras concluir las maniobras, el conductor pudo reanudar su viaje con seguridad y agradeció la atención brindada por el personal de la Guardia Estatal.

Estas acciones forman parte de los operativos de vigilancia y asistencia que la Guardia Estatal mantiene en las principales carreteras de Tamaulipas, con el objetivo de fortalecer la seguridad y brindar apoyo a quienes transitan por la red carretera de la entidad.